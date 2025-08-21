О целях Зеленского и Европы, переговорах и эффектах в стиле КВН: о чем Лавров говорил с главой МИД Индии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром. В ходе переговоров он сделал ряд важных заявлений по Украине. В частности, он подчеркнул, что российский президент Владимир Путин готов к встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским, но только при подготовке всех важных вопросов, которые будут потенциально обсуждаться.
При этом Лавров добавил, что на самом деле Киев не хочет мира и пытается свести все усилия РФ и США по урегулированию конфликта на нет. Также одной из важных проблем при подготовке мира остается легитимность Зеленского как президента, полномочия которые истекли еще в мае 2024 года. О чем еще рассказал Лавров — в материале URA.RU.
МИД РФ об истинных целях Зеленского
Лавров в ходе переговоров с Джайшанкаром сделал ряд заявлений, касающихся разрешения ситуации вокруг Украины. Он пояснил, что Зеленский на самом деле не хочет мира в стране, а пытается показать мнимую нацеленность на процесс урегулирования, стараясь подменить «серьезную, тяжелую, трудную работу по согласованию принципов устойчивого разрешения кризиса эффектами в стиле КВН».
Также российский министр подчеркнул, что любые попытки Киева решить вопрос по украинскому конфликту путем публичных выступлений и имитации мирного процесса не работают на реальное урегулирование. Далее Лавров добавил, что истинные цели Украины направлены на то, чтобы сорвать все усилия США и России по разрешению конфликта. Причем этому потворствуют и западные страны, обратил внимание российский дипломат.
О переговорах Путина и Трампа и позиции Европы
Глава МИД РФ сообщил, что во время встречи Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске был достигнут существенный прогресс в вопросе урегулирования конфликта. Однако после этого, по словам Лаврова, европейские лидеры и руководство Украины начали продвигать в Вашингтоне инициативы, направленные на формирование гарантий безопасности по принципу изоляции России. Министр добавил, что заявления европейских политиков о защите Украиной «европейских ценностей» являются, по его мнению, «явкой с повинной».
Сергей Лавров также особо отметил, что присутствие иностранных военных на украинской территории для России полностью неприемлемо. Он также предупредил о рисках создания так называемой «коалиции желающих», которая может подорвать достигнутый прогресс в урегулировании конфликта.
Путин готов к встрече с Зеленским, но есть нюанс
Лавров также высказался и об отношении России к переговорам. Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин готов провести встречу с Зеленским при условии, что все вопросы для обсуждения будут тщательно подготовлены заранее.
«Путин готов к встрече с Зеленским, только если все вопросы, которые требуют обсуждения на высшем уровне, будут хорошо проработаны», — заявил Лавров. Министр также уточнил, что инициатива украинской стороны по организации переговоров часто носит именно демонстративный характер, а не реальный.
При этом, по словам главы российского МИД, Владимир Зеленский до сих пор не отменил указ, запрещающий любые переговоры с российским президентом. Также Лавров обратил внимание на то, что проблемой остается и легитимность украинского главы, которая также мешает заключению мира.
Зеленский перестал быть легитимным главой с 20 мая 2024 года по Конституции, при этом президентские выборы в стране так и не были проведены. Он ссылался на военное положение на Украине, которое продолжает действовать в стране и, по его словам, мешает проведению выборов.
Двусторонние отношения с Индией
В то же время министр сообщил о развитии сотрудничества с Индией. По его словам, ведется подготовка визита президента России Владимира Путина в Индию до конца текущего года. Кроме того, Россия и Индия планируют совместную добычу природных ресурсов на российской территории.
По словам Лаврова, у России и Индии уже есть успешный опыт сотрудничества в энергетической сфере, в частности, в поставках российской нефти на индийский рынок. Глава российского МИД также подчеркнул, что экономическая база стратегического партнерства между Россией и Индией укрепляется поступательно. Он также обратил внимание на развитие транспортной инфраструктуры между двумя странами.
В частности, стороны договорились продолжать работу над проектом международного транспортного коридора «Север — Юг» и развивать перевозки по Северному морскому пути. До конца года запланирован визит президента России Владимира Путина в Индию, к которому страны намерены подготовить пакет документов для дальнейшего расширения сотрудничества.
