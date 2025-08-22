Бои за Константиновку и наступление в Предтечино: обстановка в зоне СВО на 22 августа

Российские системы ПВО в ночь на 22 августа отразили масштабную атаку ВСУ, уничтожив 54 беспилотника над территориями девяти приграничных регионов. Наибольшее количество дронов — 13 — было сбито в Брянской области, сообщили в Минобороны РФ.
В результате падения обломков в Волгограде произошли локальные возгорания, жертв и разрушений удалось избежать. Тем временем на фронте российские войска продолжают наступление на нескольких направлениях. В частности, они наступают в Предтечино и ведут бои за Константиновку в ДНР, до которой осталось менее пяти километров. Ход военных действий и карта спецоперации — в материале URA.RU.
Атаки ВСУ на российские регионы
В ночь на 22 августа силы ПВО сбили 54 беспилотника ВСУ над российскими регионами. В частности, атака была отражена в Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров. В результате падения обломков БПЛА на юге Волгограда, в районе улиц Удмуртской и Джека Лондона, произошли локальные возгорания сухой травы, которые были ликвидированы пожарными. Пострадавших среди населения нет, специалисты продолжают обследовать территорию.
По информации telegram-канала «Два Майора», также были уничтожены беспилотники в нескольких районах Ростовской и Воронежской областей. В Брянской области ранения получили двое мирных жителей после атаки FPV-дронов по автомобилю. В Белгородской области в результате взрыва дрона во дворе частного дома ранен мужчина, еще трое пострадали при атаке на город Новый Оскол, двое — в Грайвороне. Один человек с баротравмой доставлен в больницу после удара по грузовику в районе Грайворона.
Приграничники смогут автоматом получить статус ветерана СВО
Правительство России упростило порядок получения удостоверений ветерана боевых действий для защитников приграничных территорий. Теперь документы будут оформляться автоматически, без необходимости подачи заявления. Эта мера распространяется на военнослужащих, сотрудников МВД, Росгвардии, Государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, прокуроров и следователей Следственного комитета, включая уволенных в запас.
Ситуация на фронте
Сумское направление
На сумском направлении российские десантники ведут интенсивные наступательные действия, продвигаясь вглубь населенного пункта Юнаковка. По данным группы войск «Север», за последние сутки штурмовые отряды смогли продвинуться на расстояние до 400 метров.
Харьковское направление
На Белгородско-Харьковском направлении в районе Меловое–Хатнее российские войска при поддержке авиации и тяжелых огнеметных систем продвинулись вперед на 800 метров. Военный корреспондент Евгений Лисицын заявил, что российским подразделениям также удалось закрепиться в Соболевке и продвинуться в районах Красного Первого и Степовой Новоселовки. По его словам, противник продолжает проводить контратаки вблизи Петропавловки и Синьковки.
Донецкое направление
Константиновское направление
Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что после взятия Александро-Шультино российские войска приступили к наступлению на Константиновку в Донецкой Народной Республике. Он также отметил, что ВС РФ продолжают расширять зону контроля в районе Предтечино и Белой Горы.
Военкор Евгений Лисицын, в свою очередь, сообщил, что до Константиновки остается менее пяти километров. По его словам, бои продолжаются в районах Полтавки, Русин Яра, Катериновки и Клебан-Быка, где также был нанесен авиационный удар по базе СБУ.
Дружковское направление
Военкор Юрий Котенок заявил, что обстановка для ВСУ на дружковском направлении остается сложной. Украинским войскам удалось незначительно потеснить российские подразделения в районе Золотого Колодезя и Рубежного, однако добиться перелома они не смогли. Российские силы восстановили позиции в восточной части Золотого Колодезя и удерживают контроль над населенным пунктом, продолжая бои.
Также сообщается, что российские подразделения закрепились в южной части Веселого, заняв балку Виклечная и продвинувшись к Петровке. В районе Никаноровки и Октябрьского (Шахово) противник пытался ликвидировать российское вклинение в оборону, но введенные резервы с российской стороны не позволили ВСУ достичь успеха. Российские войска оттеснили украинские подразделения и сейчас восстанавливают утраченные позиции.
Кроме того, ожесточенные встречные бои с постепенным преимуществом российских сил ведутся в Октябрьском (Шахово), а также в районах Вольного и Розы Люксембург (Новое Шахово). Российские подразделения выбили противника из Панковки и ведут бои на севере Владимировки, а также наступают в районе Артемовки (Софиевки), что создает угрозу флангу ВСУ и вынуждает их перебрасывать резервы с других участков фронта.
Покровское направление
Лисицын отметил, что на покровском направлении продолжаются ожесточенные бои в районе Родинского, при этом основная часть населенного пункта остается под контролем Вооруженных сил Украины. Российские подразделения закрепились вблизи Золотого Колодезя и продвигаются в южные районы Петровки.
Южнодонецкое направление
В Днепропетровской области российские войска ведут встречные бои севернее Малиевки. По данным военкора Лисицына, бои продолжаются на линии Новогеоргиевка — Александроград. Периодически ВС РФ испытывают успехи у Камышевахи. В данный момент проводится зачистка южнее Волчьей.
Запорожское направление
В Запорожье ракетному удару подвергся завод «Мотор Сич», где ремонтировали двигатели для украинских военных вертолетов и беспилотников. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его данным, зафиксировано не менее четырех попаданий, серьезно поврежден цех по ремонту и сборке авиационных двигателей, а также уничтожена часть готовой продукции и комплектующих, что ослабит обороноспособность ВСУ.
Кроме того, украинская сторона признает продвижение российских сил северо-западнее Темировки и в направлении Успеновки. По данным Лисицына, ВСУ укрепляют оборону на Запорожском направлении, в районах Малой Токмачки и Белогорья российские подразделения ведут действия малыми группами.
Херсонское направление
Глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что военнослужащие ВСУ оказывают давление на жителей правобережной части региона, унижая их за незнание украинского языка и применяя насилие. По его словам, тех, кого считают «предателями», лишают нормальных условий жизни, а их дома занимают военные и подвергают разграблению.
В регионе продолжаются взаимные обстрелы через Днепр. В результате атак в населенных пунктах Новая Збурьевка и Новая Каховка погибли двое мирных жителей, четверо получили ранения. Также обстрелам подверглись Голая Пристань, Каховка, Великие Копани, Доброселье и другие населенные пункты.
