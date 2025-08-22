Украинские «птички» не долетели до целей: какие регионы ВСУ пытались атаковать ночью — показываем на карте

Минувшей ночью 22 августа украинские беспилотники ударили по нескольким регионам России. В Воронежской области обломки дрона ВСУ упали на крышу частного дома. В Волгограде фрагменты сбитого БПЛА стали причиной пожара сухой травы.
На территориях Пензенской и Тульской областей введен режим опасности беспилотников. А в воздушных гаванях Саратова, Калуги и Самары введены ограничения на полеты. Подробнее об атаках украинских БПЛА по территориям РФ за 22 августа — в материале URA.RU.
Воронежская область: пострадал частный дом
Регион атакуют еще с вечера 21 августа. В 19:35 мск было сбито два украинских БПЛА. Ночью глава региона Александр Гусев сообщил о том, что было уничтожено еще четыре дрона ВСУ. Обломки одного из них упали на частный дом.
«Пострадавших нет. По предварительным данным, обломками [сбитого БПЛА] повреждена крыша частного дома», — написал Гусев в своем telegram-канале. Он также отметил, что на территории области сохраняется режим опасности беспилотников.
Волгоградская область: загорелась сухая растительность
Российские средства ПВО отражают массированную атаку дронов на регион. В Волгограде из-за сбитого БПЛА загорелась сухая трава. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
«В связи с падением обломков беспилотных летательных аппаратов на юге города — в районе улиц Удмуртской и Джека Лондона — возникли локальные возгорания сухой растительности», — сказал Бочаров. Его слова приводит telegram-канал администрации региона.
Отмечается, что на место ЧП незамедлительно выехали пожарные. По предварительной информации, пострадавших нет.
Брянская область: без пострадавших
Ночью в регионе уничтожено два беспилотника ВСУ. Раненных и разрушений объектов инфраструктуры не зафиксировано. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем telegram-канале.
Пензенская и Тульская области: опасность атаки БПЛА
В двух регионах действует режим беспилотной опасности. Об этом рассказали официальные лица в соцсетях. В Пензенской области также были введены временные ограничения на работу мобильного интернета.
Ограничения в аэропортах
В воздушной гавани Саратова (Гагарин), Калуги (Грабцево) и Самары (Курумоч) рано утром были введены ограничения на прилеты и вылеты самолетов. Это необходимо для безопасности пассажиров. Об этом рассказал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. Он также отметил, что в аэропорту Волгограда введенные ограничения на работу были сняты.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.