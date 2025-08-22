Украинские «птички» не долетели до целей: какие регионы ВСУ пытались атаковать ночью — показываем на карте

Бочаров: средства ПВО отражают массированную атаку БПЛА на Волгоградскую область
Дроны ВСУ массово атакуют Волгоградскую область
Дроны ВСУ массово атакуют Волгоградскую область
Минувшей ночью 22 августа украинские беспилотники ударили по нескольким регионам России. В Воронежской области обломки дрона ВСУ упали на крышу частного дома. В Волгограде фрагменты сбитого БПЛА стали причиной пожара сухой травы.

На территориях Пензенской и Тульской областей введен режим опасности беспилотников. А в воздушных гаванях Саратова, Калуги и Самары введены ограничения на полеты. Подробнее об атаках украинских БПЛА по территориям РФ за 22 августа — в материале URA.RU.

Воронежская область: пострадал частный дом

Регион атакуют еще с вечера 21 августа. В 19:35 мск было сбито два украинских БПЛА. Ночью глава региона Александр Гусев сообщил о том, что было уничтожено еще четыре дрона ВСУ. Обломки одного из них упали на частный дом.

«Пострадавших нет. По предварительным данным, обломками [сбитого БПЛА] повреждена крыша частного дома», — написал Гусев в своем telegram-канале. Он также отметил, что на территории области сохраняется режим опасности беспилотников.

Волгоградская область: загорелась сухая растительность

Российские средства ПВО отражают массированную атаку дронов на регион. В Волгограде из-за сбитого БПЛА загорелась сухая трава. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

«В связи с падением обломков беспилотных летательных аппаратов на юге города — в районе улиц Удмуртской и Джека Лондона — возникли локальные возгорания сухой растительности», — сказал Бочаров. Его слова приводит telegram-канал администрации региона.

Отмечается, что на место ЧП незамедлительно выехали пожарные. По предварительной информации, пострадавших нет.

Брянская область: без пострадавших

Ночью в регионе уничтожено два беспилотника ВСУ. Раненных и разрушений объектов инфраструктуры не зафиксировано. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем telegram-канале.

Пензенская и Тульская области: опасность атаки БПЛА

В двух регионах действует режим беспилотной опасности. Об этом рассказали официальные лица в соцсетях. В Пензенской области также были введены временные ограничения на работу мобильного интернета.

Ограничения в аэропортах

В воздушной гавани Саратова (Гагарин), Калуги (Грабцево) и Самары (Курумоч) рано утром были введены ограничения на прилеты и вылеты самолетов. Это необходимо для безопасности пассажиров. Об этом рассказал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. Он также отметил, что в аэропорту Волгограда введенные ограничения на работу были сняты.

