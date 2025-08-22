Командование «Азова»* сбежало с краснолиманского направления в тыл

Командование «Азова»* ушло на территорию Изюма в Харьковской области
Фото:
Спецоперация РФ на Украине

Командование 3-й отдельной штурмовой бригады «Азов» (организация признана террористической и запрещена в РФ) покинуло позиции на краснолиманском направлении и отошло за реку Оскол, предположительно в район Изюма Харьковской области. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Командование 3-й отдельной штурмовой бригады, они же боевики „Азова“, всем командным пунктом, во главе с комбригом, покинули краснолиманское направление и ушли в тыл за реку Оскол на расстояние 30 километров», — сообщил Кимаковский. Его слова приводит ТАСС.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные из группировки «Южная» ликвидировали взвод боевиков террористической организации «Азов» и уничтожили пункт управления дронами на константиновском направлении. По данным ведомства, в районе Клебан-Бык (ДНР) операторы БПЛА обнаружили пункт управления и два блиндажа с личным составом 12-й бригады Нацгвардии Украины, которые были поражены артиллерийским огнем. 

* Организация признана террористической и запрещена на территории Российской Федерации.

