24 августа 2025

В Екатеринбурге вынесли новый приговор по делу спецшколы, где насиловали детей

В Екатеринбурге посадили парней, которые насиловали подростков в спецшколе №124
Несколько лет назад вскрылись ужасы, которые творились в стенах этой школы
Несколько лет назад вскрылись ужасы, которые творились в стенах этой школы

Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор Сергею К. и Дмитрию М. — еще одним фигурантам громкого уголовного дела о сексуальном насилии в спецшколе №124. Подробности истории — в материале URA.RU.

О скандале в образовательном учреждении стало известно весной 2023 года. Один из учеников сбежал и рассказал о «товарищеских судах», которые творились в стенах школы. По его словам, один из педагогов якобы заставлял старшеклассников насиловать других за провинности. В мае прошлого года бывший директор Наталья Поддубная получила 11 месяцев исправительных работ. После этого суд отправил в колонию троих учеников, которые, по версии следствия, занимались насилием. Позже наказание подросткам смягчили.

В феврале стало известно, что под суд попали еще два фигуранта — Сергей и Дмитрий. Источник URA.RU, близкий к следствию, говорил, что им вменяется четыре эпизода насильственных действий. Преступления парни совершили с 2020-го по 2021-й.

«Приговор был вынесен 3 апреля. Сергея приговорили к пяти годам в колонии общего режима, Дмитрия — к 4,5 годам лишения свободы. Защита обжаловала приговор, но в вышестоящей инстанции в удовлетворении жалобы было отказано», — сказали в суде.

Кроме того, Сергей может быть причастен к еще одному эпизоду. Он произошел в 2020-м в оздоровительном лагере «Юность» в Сысерти. По словам источника, там юноша мог изнасиловать другого воспитанника спецшколы №124. За этой историей URA.RU следит в этом сюжете.

