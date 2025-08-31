Встретился с Пашиняном, но разминулся с Алиевым: что Путин успел сделать в первые часы саммита ШОС в Китае

Путин встретился с Пашиняном на саммите ШОС в Китае
Путин поговорил с Пашиняном
Путин поговорил с Пашиняном Фото:
новость из сюжета
Поездка Путина в Китай на ШОС и военный парад

Президент России Владимир Путин принял участие в работе саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), проходящего в городе Тяньцзинь (Китай). Российский лидер прибыл в центральный павильон международного конгрессно-выставочного комплекса «Мэйцзян», где состоялась официальная церемония приема лидеров стран-участников ШОС. Путин уже провел беседы с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. На месте событий работают корреспонденты кремлевского пула URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов. Что глава России успел сделать в первые часы саммита ШОС — в материале URA.RU.

Дружеские рукопожатия

У входа в главный павильон международного конгрессно-выставочного центра «Мэйцзян» президента России встретили председатель КНР Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань. Лидеры обменялись дружеским рукопожатием, после чего прошла традиционная фотосессия. В этот момент перед фотографами предстали Владимир Путин, Си Цзиньпин и Пэн Лиюань, позируя вместе. Впоследствии к ним присоединились главы всех делегаций для совместного снимка — так называемой «фэмили фото», на котором были запечатлены все участники саммита.

Встретили «Калинкой-малинкой»

Владимира Путина на саммите ШОС приветствовали исполнением известной русской песни «Калинка-малинка». Об этом сообщил корреспондент ВГТРК Павел Зарубин. Торжественная церемония встречи прошла в городе Тяньцзинь.

«Послушайте, какой мелодией Китай встречает Владимира Путина. Особая атмосфера с первых же минут. Вот Владимир Путин обратил внимание на китайских музыкантов», — отметил Зарубин.

Путин не успел пообщаться с Алиевым

Путин и Алиев не успели пообщаться
Путин и Алиев не успели пообщаться
Фото:

Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев пока не провели личную беседу в рамках саммита ШОС. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Вместе с тем представитель Кремля подчеркнул, что представители российской делегации поддерживают активный диалог с азербайджанскими коллегами.

Путин поговорил с Си Цзиньпином

Путин и Си Цзиньпин провели обсуждение недавних переговоров между Россией и США. Об этом сообщил Ушаков. По его словам, глава российского государства провел обстоятельную беседу с лидером КНР, в ходе которой стороны подробно рассмотрели широкий круг вопросов, включая диалог Москвы с Вашингтоном.

Глава РФ провел разговор с Пашиняном

Президент России провел беседу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Стороны обменялись приветствиями и выразили удовлетворение возможностью провести диалог. Об этом сообщили в Кремле.

«Уважаемый, Никол Воваевич очень рад вас видеть и иметь возможность такую переговорить на Полях сегодняшнего и завтрашнего мероприятия», — отметил российский лидер. Он обратил внимание на наличие ряда нерешенных вопросов как в двусторонних отношениях, так и на региональном уровне, выразив надежду на содержательный характер предстоящей дискуссии.

В свою очередь, Пашинян заявил о своем удовлетворении проведенной встречей и переговорным процессом. Он подчеркнул важность сложившегося взаимодействия между странами и конструктивного характера диалога. Кроме того, премьер-министр выразил уверенность в продуктивности обсуждаемой повестки дня, включая вопросы, вынесенные на рассмотрение в ходе текущих мероприятий.

Песков прокомментировал встречу Путина и Пашиняна

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что переговоры между Владимиром Путиным и Николой Пашиняном прошли в конструктивной и обстоятельной атмосфере. Встреча длилась довольно долго, а лидеры двух стран общались лично, без посредников.

«Закончилась сейчас беседа с премьер-министром Армении Пашиняном, очень хорошая была беседа, продолжительная», — заявил представитель Кремля. Его слова передает корреспондент URA.RU.

