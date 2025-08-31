Украинские силы предприняли две попытки атаковать гражданские объекты в Энергодаре — городе-спутнике Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщил глава региона Максим Пухов. В результате провокации среди мирных жителей никто не пострадал. Оперативные службы отреагировали своевременно — пожаров и разрушений зафиксировано не было.
В то же время ВС РФ освободили свыше 30 километров границы ДНР и Днепропетровской области, а также начали бои с ВСУ в высотных зданиях Красноармейска (Покровска). Главное о спецоперации на Украине — в материале URA.RU.
Десятки км границы ДНР перешли под контроль РФ
Вооруженные силы России освободили населенный пункт Камышеваха, расположенный на территории ДНР, и установили контроль над пограничным участком протяженностью более 30 километров на стыке с Днепропетровской областью. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, Камышеваха являлась последним населенным пунктом на западе ДНР, находившимся под контролем ВСУ.
В Красноармейске начались бои
Российские военные продолжают вести бои в многоэтажных зданиях города Красноармейск (Покровск). Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. В городе сохраняется высокая интенсивность боевых действий, несмотря на попытки украинских сил удержать занимаемые рубежи. ВСУ перебросили в район города значительные резервы, чтобы замедлить продвижение российских войск.
Кроме того, Пушилин сообщил о продвижении российских подразделений по другим направлениям фронта. Разведывательные группы вошли на территорию города Димитров, а штурмовые отряды приблизились к Константиновке, до которой остается несколько километров. На добропольском направлении подразделения ВС РФ заняли новые позиции и ведут ожесточенные бои с украинской армией.
В населенном пункте Шандриголово украинские военные продолжают удерживать оборону, поскольку его утрата значительно осложнит логистику для ВСУ. Помимо этого, по информации Пушилина, российские силы укрепили свои позиции на краснолиманском направлении и контролируют обстановку в районе Серебрянского лесничества. За последние дни также были отмечены интенсивные столкновения в районе населенного пункта Удачное.
ВС РФ ударили по портам ВСУ
Минобороны России сообщило о нанесении удара по объектам портовой инфраструктуры, которые используются в интересах украинских вооруженных сил, а также по норвежской зенитной ракетной системе NASAMS, обеспечивающей их защиту. Кроме того, удары были нанесены по местам временного размещения украинских военных формирований и иностранных наемников в 156 населенных пунктах.
Военные медики спасают бойцов ВС РФ
Военные хирурги зачастую проводят в операционной несколько часов подряд — едва завершив одну операцию, они вынуждены переходить к следующему пациенту, нуждающемуся в экстренной помощи. Несмотря на постоянный приток раненых, медицинский персонал находит время, чтобы поддержать бойцов морально: утешить, приободрить словом или даже пошутить.
Многие из работающих в зоне СВО специалистов — добровольцы, прикомандированные из городских и районных больниц. Медсестра-анестезист Татьяна Карпова находится на фронте с первых дней спецоперации и уже три года практически все свое время проводит в госпитале, редко видясь с семьей, передает «Пятый канал».
Военным медикам приходится оказывать помощь не только российским военнослужащим, но и военным ВСУ, попавшим в плен. В рядах украинской стороны немало мобилизованных насильно, которые стремятся сложить оружие, но не знают, как это осуществить.
Европа мешает урегулированию конфликта
Европейские государства препятствуют усилиям президента США Дональда Трампа, направленным на разрешение украинского кризиса. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, отметив, что подобная позиция европейцев является серьезной ошибкой с их стороны.
По словам Пескова, европейские страны не только создают препятствия инициативам Вашингтона по мирному урегулированию ситуации на Украине, но и активно поддерживают киевские власти в их нежелании идти на компромисс. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что подобная политика ведет к усугублению ситуации для Киева, а не приносит ему пользу.
Песков также добавил, что Россия по-прежнему придерживается курса на политико-дипломатическое решение конфликта. Однако, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ, Москва не наблюдает аналогичной готовности со стороны Киева и, в связи с этим, продолжает проведение специальной военной операции.
ФРГ не собирается отправлять войска на Украину
Власти Германии приняли решение приостановить рассмотрение вопроса о возможном направлении военнослужащих Бундесвера на территорию Украины с целью контроля за выполнением перемирия в случае его достижения. Об этом сообщил Bild. Указывается, что обсуждение вопроса отложено на неопределенный срок из-за отсутствия реальных условий для завершения вооруженного конфликта.
По данным издания, возврат к обсуждению возможен лишь при существенных шагах со стороны президента США Дональда Трампа либо при установлении прочного мира между Россией и Украиной. В кабмине ФРГ подчеркивают, что пока подобных сигналов нет.
Атаки ВСУ на российские регионы
ВСУ нанесли удар по автомобилю с гражданскими лицами в селе Великие Копани Херсонской области. Об этом сообщил руководитель региона Владимир Сальдо. Транспортное средство полностью сгорело, однако пострадавших нет.
Кроме того, в Запорожской области, в селе Великая Знаменка, автомобиль скорой помощи подвергся атаке с применением беспилотника, сообщило региональное министерство здравоохранения. В результате целенаправленного удара по подстанции скорой помощи транспортное средство полностью сгорело. Сотрудники подстанции не пострадали.
В городе Энергодар, являющемся спутником Запорожской атомной электростанции, зафиксированы две попытки атак на объекты гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил глава муниципалитета Максим Пухов. По его данным, накануне Дня знаний в жилых кварталах города произошли два удара, совершенные ВСУ. В результате обстрелов жертв среди населения нет, возгорания и разрушения не зарегистрированы.
