Страшные последствия: Песков ответил на вопрос об отправке войск на Украину — что он еще рассказал журналистам

Песков: сведений о смене странами позиций об отправке войск в Украину нет
© Служба новостей «URA.RU»
Песков заявил, что не знает, кто отказался посылать войска на Украину
Песков заявил, что не знает, кто отказался посылать войска на Украину Фото:

Сохраняются разногласия по вопросу отправки войск на Украину. Кремлю неизвестно есть ли страны, которые решили пересмотреть свои позиции касаемо данного вопроса, но некоторые знают о «страшных последствиях таких опрометчивых действий». Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Главные заявления представителя Кремля — в материале URA.RU.

Атака дронов по территории Польши

Не компетентен комментировать атаку дронов в Польше

В Кремле воздержались от комментариев относительно появившейся информации о предполагаемом российском происхождении беспилотников, сбитых на территории Польши. Как уточнил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков предоставление официальных оценок по данному вопросу входит в компетенцию Министерства обороны Российской Федерации «Это не в нашей компетенции», — отметил он журналистам.

Польша не пыталась связаться с Россией

Пресс-секретарь президента также отметил, что, по имеющейся у Кремля информации, польская сторона не предпринимала попыток установить контакт после уничтожения БПЛА. Кроме того, по словам Пескова, Варшава также не направляла в Кремль соответствующих запросов.

ЕС и НАТО ежедневно обвиняют Россию

На слова журналистов о том, что НАТО и ЕС уже бездоказательно обвинили Россию Песков заявил, что Европейский союз и Североатлантический альянс действуют подобным образом регулярно. «Руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях. Чаще всего даже не пытаясь представить какую-то аргументацию», — ответил представитель Кремля.

Ситуация в непале вышла из-под контроля

Москва не располагает сведениями о возможном внешнем вмешательстве в ситуацию в Непале, где начались массовые беспорядки. По словам Пескова, в Кремле внимательно следят за развитием событий и рассчитывают на скорейшее восстановление порядка, прежде всего для обеспечения безопасности граждан, включая российских туристов. «Мы видим, что ситуация фактически вышла из-под контроля», — отметил он, отвечая на вопрос журналистов. 

У Москвы нет данных о позициях стран 

Кремль не в курсе какие страны решили пересмотреть свои позиции касаемо отправки войск на Украину. Песков заявил, что «единственное, что ему известно», что 26 государств, участвовавших во встрече в Париже, подтвердили свою готовность рассмотреть возможность отправки военных контингентов на территорию Украины. По словам Пескова, российская сторона не располагает сведениями о пересмотре этих позиций со стороны каких-либо стран-участников обсуждения.

Он уточнил, что в международном сообществе сохраняется разногласие по вопросу военного вмешательства в конфликт на Украине. «Есть страны, занимающие оголтелую позицию, которые или не понимают, или не хотят понимать страшных последствий таких опрометчивых действий, и есть страны, которые гораздо лучше понимают реальность», — добавил представитель Кремля. 

Путин вернулся в Москву

Президент России Владимир Путин прибыл в Москву из Сочи и уже начал работать в Кремле. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в планах президента — встреча с губернатором Смоленской области Василием Анохиным.

© Служба новостей «URA.RU»
