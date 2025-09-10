Страшные последствия: Песков ответил на вопрос об отправке войск на Украину — что он еще рассказал журналистам

Сохраняются разногласия по вопросу отправки войск на Украину. Кремлю неизвестно есть ли страны, которые решили пересмотреть свои позиции касаемо данного вопроса, но некоторые знают о «страшных последствиях таких опрометчивых действий». Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Главные заявления представителя Кремля — в материале URA.RU.
Атака дронов по территории Польши
Не компетентен комментировать атаку дронов в Польше
В Кремле воздержались от комментариев относительно появившейся информации о предполагаемом российском происхождении беспилотников, сбитых на территории Польши. Как уточнил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков предоставление официальных оценок по данному вопросу входит в компетенцию Министерства обороны Российской Федерации «Это не в нашей компетенции», — отметил он журналистам.
Польша не пыталась связаться с Россией
Пресс-секретарь президента также отметил, что, по имеющейся у Кремля информации, польская сторона не предпринимала попыток установить контакт после уничтожения БПЛА. Кроме того, по словам Пескова, Варшава также не направляла в Кремль соответствующих запросов.
ЕС и НАТО ежедневно обвиняют Россию
На слова журналистов о том, что НАТО и ЕС уже бездоказательно обвинили Россию Песков заявил, что Европейский союз и Североатлантический альянс действуют подобным образом регулярно. «Руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях. Чаще всего даже не пытаясь представить какую-то аргументацию», — ответил представитель Кремля.
Ситуация в непале вышла из-под контроля
Москва не располагает сведениями о возможном внешнем вмешательстве в ситуацию в Непале, где начались массовые беспорядки. По словам Пескова, в Кремле внимательно следят за развитием событий и рассчитывают на скорейшее восстановление порядка, прежде всего для обеспечения безопасности граждан, включая российских туристов. «Мы видим, что ситуация фактически вышла из-под контроля», — отметил он, отвечая на вопрос журналистов.
У Москвы нет данных о позициях стран
Кремль не в курсе какие страны решили пересмотреть свои позиции касаемо отправки войск на Украину. Песков заявил, что «единственное, что ему известно», что 26 государств, участвовавших во встрече в Париже, подтвердили свою готовность рассмотреть возможность отправки военных контингентов на территорию Украины. По словам Пескова, российская сторона не располагает сведениями о пересмотре этих позиций со стороны каких-либо стран-участников обсуждения.
Он уточнил, что в международном сообществе сохраняется разногласие по вопросу военного вмешательства в конфликт на Украине. «Есть страны, занимающие оголтелую позицию, которые или не понимают, или не хотят понимать страшных последствий таких опрометчивых действий, и есть страны, которые гораздо лучше понимают реальность», — добавил представитель Кремля.
Путин вернулся в Москву
Президент России Владимир Путин прибыл в Москву из Сочи и уже начал работать в Кремле. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в планах президента — встреча с губернатором Смоленской области Василием Анохиным.
