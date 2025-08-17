Смоленский губернатор напомнил жителям о правилах безопасности из-за атак БПЛА

Губернатор Смоленской области Василий Анохин напомнил жителям региона о необходимости соблюдать меры безопасности в связи с сегодняшней попыткой атаки ВСУ на Смоленскую АЭС. Он отметил, что во время угрозы необходимо отойти от окон и не снимать происходящее на видео.
«Уважаемые смоляне, напоминаю о важности соблюдения правил безопасности. При угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов необходимо избегать открытых пространств, отойти от окон, не осуществлять съемку действий сил противовоздушной обороны», — написал Анохин в своем telegram-канале. Он также отметил, что в случае обнаружения обломков БПЛА не стоит к ним приближаться. Лучше всего сообщить о них по номеру экстренных служб 112.
По словам главы региона, сегодня над территорией Смоленской АЭС силами радиоэлектронной борьбы был подавлен украинский беспилотник самолетного типа. «Сорвана террористическая атака ВСУ на объект атомной энергетики», — подчеркнул Анохин.
ФСБ ранее опубликовало фото сбитого БПЛА. В ведомстве сообщили, что это был ударный беспилотник «Спис» украинского производства. В Минобороны РФ также подтвердили информацию об атаке ВСУ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.