Экс-главе челябинского ПФР Чернобровину грозит дополнительное наказание

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске вернул на новое рассмотрение дело о халатности в отношении главы регионального отделения Пенсионного фонда России Виктора Чернобровина. Ранее это дело было прекращено из-за истечения сроков давности. При этом, как сообщает корреспондент URA.RU из зала суда, приговор по делу о взятках оставили без изменений. Так что в случае вынесения нового приговора за халатность общее наказание может быть ужесточено.
Сам осужденный принимал участие в заседании по видеосвязи. После сверки установочных данных он поблагодарил за разрешение присесть, сославшись на больные ноги. «Я не совершал преступлений, я не получал взяток ни деньгами, ни катерами, поэтому считаю, что я осужден незаконно. Нарушение правил доказывания вины привели к установлению неправосудного приговора, который прошу отменить», — обратился Чернобровин к суду.
Его адвокат заявила, что показания его подчиненных против доверителя построены на предположениях с целью избежать ответственности. Сам же Чернобровин, исходя из его полномочий, просто не мог совершать те действия, за которые якобы получал взятки — то есть вмешиваться в работу конкурсной комиссии по заключению контрактов.
Прокурор, свою очередь, заявил, что решения нижестоящих судов мотивированы и обоснованы, а все показания оценены объективно. Заявления стороны защиты об оговоре, самооговоре и фальсификации уже проверялись в первой и апелляционной инстанции и не нашли подтверждения. Недозволенных методов или давления силовиков на фигурантов не зафиксировано, презумпция невинности соблюдена — и оснований для возврата дела или пересмотра приговора нет.
«Судебная коллегия определила приговор Центрального районного суда Челябинска от 19 января 2024 года и апелляционное определение Челябинского областного суда от 17 декабря 2024 года в отношении Чернобровина изменить в части осуждения по ч.1 ст. 293 УК РФ. Передать дело на новое судебное рассмотрение в тот же суд первой инстанции, но в ином составе суда. Этот же приговор и апелляционное определение в остальной части оставить без изменения», — зачитала решение председательствующая по делу судья Яна Пудовкина.
На Чернобровина вышли летом 2021 года, когда при получении 3 млн рублей от директора охранной фирмы «Аквилон» Михаила Васильева, был задержан заместитель управляющего ПФР Александр Орехов. Он сразу пояснил, что деньги предназначались для начальства и дал показания на других участников коррупционной схемы.
Вторым задержанным стал начальник АХЧ реготделения Фонда Рудольф Зайцев. Его задерживали в Калининграде. Он подтвердил слова Зайцева. Сомнений в причастности Чернобровина не осталось, было принято решение о его задержании. Но глава Фонда, как будто чувствуя угрозу, экстренно лег в больницу. Позднее следствие выяснило, что он просил «нарисовать» себе диагноз.
Чернобровина, Зайцева и Орехова обвинили в получении взяток. Следствие считало, что они поставили на поток получение денег от охранной фирмы. За это они помогали с получением выгодных контрактов по охране зданий Фонда. После в отношении Чернобровина появились и другие эпизоды, уходящие в далекое прошлое. По воспоминаниям следователя Евгения Долгаева, входившего в следственную группу, менеджер проворачивал схему с охранными фирмами задолго до задержания. Также в деле всплыли эпизоды, связанные с махинациями при продаже зданий Фонда. Выяснилось, что Чернобровин реализовывал помещения по дешевке.
В суде дела по новым эпизодам были прекращены. При этом, по словам следователя Долгаева, суд признал, что вину Чернобровина удалось доказать, но сроки давности истекли. По коррупционным же эпизодам глава Фонда получил 16 лет колонии, начальник АХЧ Зайцев — девять с половиной лет. В апелляции приговор смягчили: Чернобровину — до восьми лет и двух месяцев (вместо 16 лет), Зайцеву — до восьми лет (вместо девяти с половиной лет).
Орехова же судили отдельно. Он исполнил досудебное соглашение, получил четыре года колонии и уже находится на свободе. При этом менеджер всеми способами пытался отбиться от реального срока. После приговора суда он подвел под статью своего адвоката Олега Косенко. По словам Орехова, защитник обещал за 1 млн рублей решить вопрос с «условкой». Но не выполнил обещание. Суд признал Косенко виновным в мошенничестве и приговорили к пяти с половиной годам условного лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей.
