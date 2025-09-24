В Кремле хотят ускорить работу по устранению раздражителей в отношениях с США

Россия рассчитывает на ускорение диалога с США по вопросам, которые мешают развитию двусторонних отношений. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время конференц-колла.
«Мы считаем, что мы должны ускорить нашу работу по обсуждению тех раздражителей, которые есть в двусторонних отношений, пока эта работа идет медленно», — заявил представитель Кремля. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он подчеркнул, что завалы в отношениях России и США очень мешают идти вперед.
Песков также добавил, что администрация Белого дома сейчас бизнес ориентированная. И не может не понимать, какая выгода кроется вот в этом возможном двустороннем торгово-экономическом сотрудничестве. Российская сторона ждет от США конкретных шагов по разрядке напряженности и восстановлению рабочих контактов. В числе ключевых направлений Песков назвал экономическое и гуманитарное сотрудничество, а также вопросы стратегической стабильности.
Ранее Песков заявлял, что Россия заинтересована в восстановлении и развитии двусторонних отношений с США, но процесс идет крайне медленно. По его словам, эффективность контактов между странами остается на низком уровне, несмотря на сохраняющуюся минимальную активность. Пресс-секретарь отметил, что причиной торможения диалога является позиция Вашингтона, который связывает любую совместную работу с прогрессом по ситуации на Украине.
