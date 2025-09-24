Песков: РФ налаживает отношения с США, но процесс идет медленно

Россия выступает за восстановление и развитие двусторонних связей с США, однако, процесс налаживания отношений идет медленно. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Этот трек идет вяло, результативность там близка к нулевой, хотя какая-то жизнь теплится», — сказал Песков в интервью радио РБК. По его словам, американская сторона продолжает увязывать любые переговоры и сотрудничество исключительно с прогрессом по украинскому вопросу.
Песков подчеркнул, что подход США заключается в следующем: «урегулируем Украину, а потом будет все остальное». Он выразил сожаление по поводу такой позиции, отметив, что Россия не считает необходимым связывать двусторонние отношения исключительно с украинским треком. Особое внимание Песков уделил экономическому аспекту сотрудничества. Он отметил, что возобновление торгово-экономических связей между Россией и США принесло бы значительную выгоду, прежде всего, американскому бизнесу. «Здесь очень много выгоды для американского бизнеса, и президент (США Дональд) Трамп не может этого не понимать», — заявил представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что Россия остается открытой к процессу урегулирования и готова к конструктивному диалогу. Президент Владимир Путин демонстрирует готовность к обсуждению как украинского вопроса, так и других направлений сотрудничества с США. «Президент Трамп не может не видеть открытость Путина для этого процесса», — отметил Песков.
