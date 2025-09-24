Песков предположил, что Трамп находится под влиянием Зеленского

Заявления американского лидера Дональда Трампа о России как «бумажном тигре» и необходимости НАТО сбивать российские самолеты были сделаны под влиянием Владимира Зеленского, с которым он встречался на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Насколько мы пониманием заявлениям Трампом были сделаны после общения с Зеленским», — заявил Песков во время конференц-колла с журналистами. Он отметил, что, по всей видимости, на этот момент версия Зеленскогои стала причиной такой оценки, которую мы слышали.
Песков отметил, что заявления Трампа могут указывать на отступление от конструктивного курса, но прямых подтверждений этому нет. «Прямых заявлений на этот счет мы не слышали. Трамп послушал Зеленского, и так считает президент Зеленский. Такую информацию передал президент Зеленский», — уточнил он. Москва намерена донести свою позицию по Украине через встречу министра иностранных дел Сергея Лаврова с сенатором Марко Рубио на полях Генассамблеи.
В ходе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке Дональд Трамп, выступая на полях мероприятия, назвал Россию «бумажным тигром», выразив мнение о снижении ее влияния вследствие действия международных санкций. В рамках переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, состоявшихся 23 сентября, Трамп также заявил, что урегулирование конфликта на территории Украины в обозримой перспективе маловероятно, поскольку Россия сохраняет значительный военный потенциал.
