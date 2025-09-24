Кремль — URA.RU: позиции Украины сейчас хуже, чем весной 2022 года

Песков заявил, что позиции Украины сейчас хуже по сравнению с весной 2022 года
Позиции Украины сейчас гораздо хуже по сравнению с весной 2022 года, заявил Дмитрий Песков
Позиции Украины сейчас гораздо хуже по сравнению с весной 2022 года, заявил Дмитрий Песков

Позиции Украины за три года только ухудшились. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, похоже ли нынешнее нежелание Киева вести переговоры на ситуацию весны 2022-го года, когда Украину заставили воевать дальше.

«Ситуация сейчас другая. Во-первых, у Украины сейчас позиции гораздо хуже. Я еще раз повторяю, они будут и дальше только ухудшаться. Но то, что Украину пытаются всячески сподвигнуть на продолжение боевых действий и тезис, что Украина может обратно что-то отвоевать, —  это, с нашей точки зрения, ошибочный тезис. Еще раз повторяю, динамика на фронтах более чем красноречиво об этом свидетельствует», — сказал Песков.

Госсекретарь Марко Рубио ранее сказал, что конфликт на Украине перешел на новый этап эскалации. Его слова прозвучали на фоне резких заявлений президента США Дональда Трампа в адрес России. После встречи с Владимиром Зеленским на полях ООН американский лидер заявил, что при поддержке Евросоюза Киев готов «сражаться и вернуть всю свою территорию в прежних границах».

