Кремль — URA.RU: позиции Украины сейчас хуже, чем весной 2022 года

Позиции Украины за три года только ухудшились. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, похоже ли нынешнее нежелание Киева вести переговоры на ситуацию весны 2022-го года, когда Украину заставили воевать дальше.
«Ситуация сейчас другая. Во-первых, у Украины сейчас позиции гораздо хуже. Я еще раз повторяю, они будут и дальше только ухудшаться. Но то, что Украину пытаются всячески сподвигнуть на продолжение боевых действий и тезис, что Украина может обратно что-то отвоевать, — это, с нашей точки зрения, ошибочный тезис. Еще раз повторяю, динамика на фронтах более чем красноречиво об этом свидетельствует», — сказал Песков.
Госсекретарь Марко Рубио ранее сказал, что конфликт на Украине перешел на новый этап эскалации. Его слова прозвучали на фоне резких заявлений президента США Дональда Трампа в адрес России. После встречи с Владимиром Зеленским на полях ООН американский лидер заявил, что при поддержке Евросоюза Киев готов «сражаться и вернуть всю свою территорию в прежних границах».
