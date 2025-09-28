28 сентября 2025

Пермский писатель Алексей Иванов завершил новый роман «Невьянская башня»

Иванов расскажет подробности о романе на творческой встрече с читателями
Иванов расскажет подробности о романе на творческой встрече с читателями

Российский писатель Алексей Иванов завершил роман «Невьянская башня», книга выйдет из печати в конце ноября. Об этом сообщила продюсер писателя Юлия Зайцева на своей странице во «ВКонтакте».

«Алексей Иванов завершил роман „Невьянская башня“. Книга выйдет в конце ноября в издательстве „Альпина. Проза“, — написала Зайцева.

Подробности о романе Иванов раскроет 1 октября на встрече с читателями в Перми. Поклонникам творчества Иванова предложили первое знакомство с книгой — Зайцева опубликовала фрагмент произведения, не раскрывая деталей сюжета.

Новый роман Иванова «Вегетация» стал одним из самых продаваемых бестселлеров. Книга вышла 28 ноября 2024 года и сразу вошла в топ продаж. Сейчас по ней снимают сериал. Подробно о биографии писателя, который много лет прожил в Перми, но уехал после конфликта с властями, URA.RU рассказывало здесь.

