США разрешили ВСУ ударять вглубь России: главные новости СВО за 29 сентября

Администрация президента США Дональда Трампа официально разрешила Украине наносить удары дальнобойным оружием вглубь территории России. Такое заявление сделал спецпредставитель президента США Кит Келлог.
По его словам, у Украины нет никаких ограничений на удары по России. В РФ «нет неприкосновенных мест», добавил он. Одновременно с этим Киев ожидает масштабных атак на свою энергосистему, а в Венгрии заявили, что Украине придется отказаться от части территорий для мирного урегулирования. О всех ключевых событиях СВО за 29 сентября — в материале URA.RU.
Трамп снял ограничения для ударов по России
Специальный представитель президента США Кит Келлог заявил, что Вашингтон разрешил Киеву использовать американское дальнобойное оружие для ударов по российской территории. «В России нет неприкосновенных мест», — подчеркнул он, отметив, что Украина может использовать любую возможность для атак.
При этом Келлог отказался уточнить, к каким именно типам ракет относится это разрешение. Украина давно добивалась такого решения, а президент страны Владимир Зеленский настаивал на передаче крылатых ракет Tomahawk.
Зеленский предупредил об осеннем «блэкауте»
Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит Украине масштабное отключение электроэнергии осенью 2025 года. Ранее эксперты предупреждали о возможных массированных ударах по энергоинфраструктуре осенью, передает telegram-канал «Страна.ua» со ссылкой на слова президента страны. При этом российская сторона не раз отмечала, что удары наносятся исключительно по военным объектам.
Глава МИД Украины хочет закончить конфликт до конца года
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на Варшавском форуме по безопасности заявил о стремлении Киева завершить боевые действия до конца 2025 года. По его словам, дополнительный импульс для поиска мирного решения появился после встречи Зеленского и Трампа. При этом Сибига подчеркнул, что Украина не рассматривает возможность проведения переговоров в Москве, несмотря на предложение Владимира Путина.
Жертвы атаки БПЛА в Подмосковье
В ночь на 29 сентября в подмосковном Воскресенске в результате падения беспилотника произошел пожар в частном доме. Погибли 76-летняя женщина и ее шестилетний внук.
По данным оперативного штаба, в результате атаки также пострадали несколько жилых домов — зафиксированы повреждения остекления и фасадов. В Минобороны РФ говорили, что 84 беспилотника было уничтожено за ночь, часть из которых над Московским регионом.
Американского наемника бросили под Запорожьем
Украинские военные оставили раненого американского наемника в зоне боевых действий под селом Малые Щербаки в Запорожской области после неудачной атаки на российские позиции. Об этом сообщил боец группировки «Днепр» с позывным Увар.
«Американец был раненый. Они его бросили, он еще живой был на тот момент. Просто нога была прострелена. Мы ему предлагали сдаться», — рассказал военный РИА Новости. Попытка взять наемника в плен провалилась из-за плотного огня. В итоге российским военным пришлось эвакуироваться, оставив военного.
Киеву придется отдать пятую часть территории
Госсекретарь МИД Венгрии Левенте Мадьяр заявил, что Украина может отказаться от 20% своей территории ради мирного урегулирования. «Исходя из нашего опыта, мир иногда бывает болезненным», — заявил Мадьяр.
Он привел в пример опыт Венгрии после Первой мировой войны, когда страна согласилась на потерю значительных земель ради сохранения государственности. По словам Мадьяра, перед Киевом сейчас стоит аналогичный выбор.
Российские войска освободили юг ДНР и продвигаются на запад
Герой России, замкомандира 5-й гвардейской мотострелковой бригады Илья Иванов сообщил, что юг Донецкой Народной Республики полностью перешел под контроль российских войск. «Юг Донецкой Народной Республики освобожден в полном объеме и находится под контролем Российской Федерации», — заявил он. Российские подразделения продвинулись на запад более чем на 60 километров и вышли на территорию Днепропетровской области.
С января по конец сентября 2025 года российские войска освободили в общей сложности 4 714 квадратных километров. Наибольший прирост территории зафиксирован в ДНР — более 3,3 тысячи квадратных километров.
