FT: в окружении Трампа радикально изменилось отношение к России

В ближайшем окружении президента США Дональда Трампа произошло резкое изменение позиции по вопросу предоставления Украине разведданных для нанесения ударов по энергетической инфраструктуре России. Об этом сообщает британская газета Financial Times. По информации издания, американские ведомства по поручению Трампа начали подготовку к обмену разведывательной информацией с Киевом, однако официальное решение по этому вопросу пока не было объявлено.
«США предоставят Украине новые разведывательные данные, которые помогут наносить удары с использованием дальнобойных ракет и беспилотников по энергетической инфраструктуре России. <...> хотя окончательное решение пока не обнародовано, президент Дональд Трамп поручил ведомствам подготовиться к обмену разведывательными данными», — сообщило издание со ссылкой на источники. Там же отметили, что со слов одного из собеседников, в ближайшем окружении Трампа произошло «радикальное изменение позиции» по Украине.
Несмотря на это, Трамп, по информации Financial Times, по-прежнему выступает против использования средств налогоплательщиков США для оказания военной помощи Украине. Президент, как отмечает издание, настаивает, чтобы основное финансовое бремя несли европейские союзники по НАТО.
Кроме того, часть советников главы Белого дома заявляют, что даже передача Украине американских ракет Tomahawk не окажет существенного влияния на расстановку сил и позицию России в конфликте. Вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил, что администрация рассматривает возможность таких поставок, однако окончательное решение еще не принято.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский не исключил, что Киев может получить американские крылатые ракеты Tomahawk после переговоров с Трампом. По словам Зеленского, после встречи с американским лидером, возможно, у Киева появятся «новые возможности».
Как сообщил глава России Владимир Путин, если Украина применит американские ракеты, это навредит отношениям России и США, в которых наметился свет в конце туннеля. Он уточнил, что воспользоваться им ВСУ не смогут без американской помощи.
Новое заседание контактной группы НАТО по вопросам поставок вооружения Украине состоится в Брюсселе 15 октября. Встреча пройдет в штаб-квартире Североатлантического альянса под председательством Германии и Великобритании.
