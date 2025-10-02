Стало известно, когда страны НАТО договорятся о новых поставках оружия Киеву

Новое заседание контактной группы НАТО по вопросам поставок вооружения Украине состоится в Брюсселе 15 октября. Совещание пройдет в штаб-квартире Североатлантического альянса под председательством Германии и Великобритании, отмечает его пресс-служба.
«В среду 15 октября Великобритания и Германия созовут заседание контактной группы по Украине в штаб-квартире НАТО», — отметили в пресс-службе альянса. Их данные передает ТАСС. Участники намерены обсудить дальнейшую поддержку Киева и координацию военной помощи со стороны западных стран.
Ранее Евросоюз выплатил Украине новый транш в размере четырех миллиардов евро, из которых два миллиарда будут направлены на производство беспилотников, сообщает RT. Сумма предоставленных Киеву средсив достигла 180 миллиардов евро. Также, с февраля 2022 года, Украина получил от США военной помощи на сумму от 65 до 75 миллиардов долларов, а со стороны Евросоюза — на 50–60 миллиардов евро.
