В Кремле считают, что США не переставали передавать разведданные Украине

Песков: Штаты никогда не прекращали передавать разведданные Украине
Штаты и не прекращали передавать разведывательную информацию Украине, заявил Песков
Спецоперация РФ на Украине

Штаты не прекращали передавать разведывательную информацию для Украины. Такого мнения придерживается пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Очевидно, что США никогда не прекращали передавать разведданные для Украины», — заявил Песков. Его слова приводят РИА Новости.

Ранее Дмитрий Песков уже отмечал, что США передают Украине разведданные в постоянном онлайн-режиме с использованием ресурсов как США, так и НАТО. Кроме того, администрация Дональда Трампа предоставляла Украине разрешение на удары по территории России с использованием американских разведданных, в том числе по объектам энергетической инфраструктуры.

