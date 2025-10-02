Штаты не прекращали передавать разведывательную информацию для Украины. Такого мнения придерживается пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Очевидно, что США никогда не прекращали передавать разведданные для Украины», — заявил Песков. Его слова приводят РИА Новости.
Ранее Дмитрий Песков уже отмечал, что США передают Украине разведданные в постоянном онлайн-режиме с использованием ресурсов как США, так и НАТО. Кроме того, администрация Дональда Трампа предоставляла Украине разрешение на удары по территории России с использованием американских разведданных, в том числе по объектам энергетической инфраструктуры.
