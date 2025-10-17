Путин донес до Трампа позицию по Tomahawk, встреча лидеров РФ и США скоро: главные заявления Пескова

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом однозначно донес до американского лидера позицию Москвы относительно поставок ракет Tomahawk. В этом не может быть никаких сомнений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он также прокомментировал выбор Венгрии, как площадки для проведения переговоров. По его словам, независимая политика этой страны вызывает уважение как со стороны президента Путина, так и Трампа. Главные заявления Пескова — в материале URA.RU.
В США услышали позицию Кремля по ракетам Tomahawk
Песков подчеркнул, что Путин в ходе телефонного разговора с Трампом однозначно донес до американского лидера позицию Кремля по поставкам ракет Tomahawk. «Но то, что позиция российской стороны предельно ясно была изложена президентом Путиным, это не должно вызывать сомнений», — отметил Песков в беседе с журналистами.
Встреча Трампа и Путина пройдет в ближайшее время
Переговоры между российским и американским лидерами могут пройти в ближайшие две недели либо немного позднее, отметил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос представителей СМИ. «Она действительно может состояться в течение двух недель или чуть позже», — сказал Песков.
Кто кому хотел позвонить: Путин Трампу или наоборот
Пресс-секретарь президента сообщил, что инициатива организации телефонного разговора между Путиным и Трампом исходила от российской стороны. По словам Пескова, предложение о проведении беседы было выдвинуто в связи с успешным визитом американского лидера на Ближний Восток. «Нами был предложен телефонный разговор, собственно, по следам успешной поездки президента Трампа на Ближний Восток. И президент Путин первым делом имел в виду, конечно, поздравить Трампа с таким успехом. Именно этим объясняется», — сказал Песков журналистам.
Почему для переговоров выбрали Венгрию
Песков ответил на вопрос о выборе Венгрии в качестве места проведения саммита между Россией и США. «Такие решения, они же принимаются обоюдно. Это такой двусторонний процесс в выработке таких решений о месте проведения», — сказал Песков журналистам.
Он, подчеркнул, что Венгрия демонстрирует самостоятельную и независимую позицию, несмотря на свое членство в НАТО и Европейском союзе. «В данном случае, конечно, Венгрия, как страна и НАТО, и ЕС, все-таки занимает особенную позицию с точки зрения своей суверенности, с точки зрения отстаивания собственных интересов», — сказал Песков журналистам. По его словам, это вызывает уважение и у Трампа и у Путина.
Сначала встретятся Лавров и Рубио
Подготовку грядущих переговоров начнут глава МИД РФ Сергей Лавров и новый госсекретарь США Марк Рубио, уточнил Песков. Он пояснил, что сейчас ключевой вопрос — организация контактов между дипломатами двух стран. «Пока есть воля президентов на то, чтобы такую встречу провести. Но сначала речь идет о том, что вопрос начнут прорабатывать министр иностранных дел Лавров и госсекретарь Рубио», — подчеркнул представитель Кремля.
По его словам, стороны созвонятся, встретятся и обсудят вопросы грядущей встречи глав РФ и США. «Все будет поэтапно, но, конечно же, воля президентов есть, она зафиксирована. И об этом шла речь в ходе вчерашнего телефонного разговора», — подчеркнул представитель Кремля. Он также отметил, что Лавров и Рубио самостоятельно сообщат, где состоится их предстоящий контакт.
Журналистам не расскажут о чем говорили Путин и Трамп
Песков заявил, что детали беседы между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом не подлежат разглашению в средствах массовой информации. «Содержание разговора должно остаться за пределами средств массовой информации. Он для этого и разговор двух президентов», — сказал Песков журналистам.
О чем общались Путин и Орбан станет известно
В скором времени Кремль предоставит подробную информацию о состоявшихся переговорах между Путиным и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, отметил Песков. «Мы дадим сообщение, как мы делаем это обычно. Это будет в ближайшее время», — сказал Песков, отвечая на вопрос о деталях разговора Путина и Орбана.
Кремль пожелал восстановления военному корреспонденту Войткевичу и осудил убийство Зуева
Песков выразил пожелания скорейшего восстановления военному корреспонденту РИА «Новости» Юрию Войткевичу, получившему ранения. «Мы, конечно же, желаем скорейшего выздоровления и скорейшего заживления ран коллеге, который был вместе с [убитым в ходе боевых действий журналистом Иваном] Зуевым и, слава богу, остался жив», — сказал он.
Он также назвал гибель военного корреспондента РИА «Новости» Ивана Зуева преступлением и подчеркнул, что все причастные к этому должны быть привлечены к ответственности. «Это преступление. Конечно же, виновные должны понести ответственность — это первое», — сказал он.
Песков уточнил, что киевский режим сознательно совершает действия, направленные против журналистов. «Это преступление. Конечно же, виновные должны понести ответственность», — сообщил Песков.
Россия сохраняет свою открытость к мирному урегулированию на Украине
Песков сообщил, что Россия по-прежнему готова к поиску мирных путей урегулирования ситуации на Украине. «Что касается мирного урегулирования: Россия сохраняет свою открытость, в том числе об этом говорил и президент Путин вчера в ходе телефонного разговора с Трампом», — сказал он.
Путин может отпраздновать двадцатилетие RT
Владимир Путин, 17 октября, возможно, примет участие в праздничном мероприятии, посвященном двадцатилетию RT, чтобы лично поздравить сотрудников телеканала. «Мы не исключаем, что на торжественном мероприятии в честь двадцатилетия телеканала... Путин выступит», — сказал Песков журналистам.
