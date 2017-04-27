17:56 27 апреля 2017 0

Места коммунальных аварий были видны из многих точек города Фото - Люция Павлова, группа "ЧС Тюмень", соцсеть "ВКонтакте"

Тюменские депутаты отреагировали на превращение города в «долину гейзеров». Происшествие случилось после проверки сетей теплоснабжения во вторник, 25 апреля. Думцы признали, что причиной чрезвычайной ситуации является несовершенство федерального законодательства, оставшегося стране «в наследство» от Анатолия Чубайса и РАО ЕЭС России. И решили обратиться к правительству РФ с просьбой испытывать теплосети на прочность более «гуманными» методами.

Апрельское заседание тюменской городской думы началось с обсуждения прошедших в среду плановых испытаний теплосетей на максимальную температуру. Депутат-единоросс Роман Чуйко предложил сразу после окончания проверок, начатых прокуратурой и Следственным комитетом, рассмотреть на гордуме петицию к Минэнерго и Государственной думе, чтобы «кардинально решить ситуацию».

Роман Чуйко предложил отказаться от «варварских» методов проверки теплосетей Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Текст документа уже известен — Чуйко разместил его на портале change.org. «Компания „Фортум“ сейчас снимает с себя ответственность, эта ответственность переходит на нас, граждан. Мы должны сами себя защитить. Сегодня это испытание регламентируется приказом Минэнерго №115. В нем одним пунктом сказано, что такие испытания должны проводиться раз в пять лет. Как это делать, описано в методике, разработанной в 2001 году в ныне несуществующей компании РАО ЕЭС России. Да, наверное, в то время этот варварский способ был актуален. Но сегодня, с развитием технологий, с учетом международного опыта, есть способы сделать проверку более гуманной. Этот вопрос затрагивает и жителей других городов, речь идет о безопасности не только наших граждан», — заявил Роман Чуйко.

«Неприятным» назвал случившееся зампредседателя гордумы Николай Романов. «Но она была связана с подготовкой к новому отопительному сезону и ремонтной кампании лета 2017 года», — примиряюще сказал Романов. Он предложил коллегам поддержать петицию Романа Чуйко. «Нужно решение правительства РФ на эту тему. Сами по себе мы изменить систему испытаний не можем, вряд ли кто возьмет на себя такую ответственность», — отметил Романов.

Вице-спикер также предложил думе отложить вопрос, «пока идет расследование прокуратуры и Следственного комитета по этому факту». Депутат отметил, что правоохранительные органы проверяют не только теплоснабжающие организации Тюмени, но и мэрию, чтобы дать оценку ее роли в этом испытании.

Дмитрий Еремеев и Николай Романов ждут результатов проверки прокуратуры и Следственного комитета Фото: Николай Бастриков © URA.RU

«Я думаю, надо провести круглый стол в середине мая с участием специалистов, депутатов, администрации города — всех, кто неравнодушен и понимает что-то в этом вопросе, — предложил Романов. — И составить обращение к правительству от имени городской думы о том, чтобы сделать систему испытания тепловых сетей более мягкой».

Коллега Романова по фракции Альбина Селезнева предложила способ защитить горожан во время таких испытаний в будущем. «Сейчас прошли испытания на ТЭЦ-1. Когда будут испытания на ТЭЦ-2, мое предложение — закрыть „задвижки“ всех домов, — предложила Селезнева. — У нас порывы были и в домах, были затопления, люди жалуются. Надо не допустить этого при втором испытании».

Единороссов поддержал либерал-демократ Игорь Ракша, который рассказал об альтернативных технологиях, применяемых при опрессовке в других городах. «Есть метод инженерных расчетов, который покажет, что, если труба пережила все свои гарантийные сроки и залатана на сто раз, то воду высочайшей температуры под давлением по ней пускать не надо», — отметил депутат. Правда, Ракша и другие критики использованного энергетиками способа перепутали опрессовку с проверкой теплосетей на максимальную температуру, о чем им напомнил председатель комиссии по экономической политике и ЖКХ Юрий Баранчук.

Юрий Баранчук призвал создать при мэрии технический совет Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Он попытался объяснить городским депутатам, что они путаются в терминах, обсуждая «очень сложный вопрос». «Далеко не каждый профессионал, специалист может в этом деле разобраться, — признал Баранчук. — Роман Сергеевич (Чуйко — ред.) сказал, что были проведены испытания и опрессовка. Испытания были проведены температурные, при рабочем давлении. Даже здесь, в стенах думы, мы уже апеллируем неправильными фактами и говорим неточные вещи».

Баранчук предложил «воскресить» при мэрии Тюмени технический совет. «Такой совет, в который были бы приглашены и проектировщики, эксперты, представители думы и администрации, давал бы свои рекомендации, — сказал Баранчук. — Сейчас мы подпишем эту петицию, обратимся (к вышестоящим органам власти — ред.), но технического решения не найдем. Хорошо, конечно, что мы обратим внимание Минэнерго на ситуацию, но проблему это не решит».

Альбина Селезнева боится предстоящей проверки ТЭЦ-2 Фото: Николай Бастриков © URA.RU

«Мы дождемся правоохранительных органов, когда они объявят, кто виноват, — подвел итог обсуждению спикер гордумы Дмитрий Еремеев. — Тогда проведем круглый стол, привлечем специалистов, чтобы ответить на другой вопрос — что делать».

«В этом весь вопрос: мы должны стать инициаторами этой истории и выйти на федеральный уровень, — заявил Чуйко „URA.RU“. — Для этого и была создана петиция». На 27 апреля петицию депутата подписали более восьми тысяч человек.

Ранее «URA.RU» сообщало, что тюменские энергетики принесли горожанам извинения за неудобства, доставленные при плановых испытаниях теплосетей на максимальную температуру. Во время проверки специалисты зафиксировали два повреждения на магистральных сетях и порядка 40 — на распределительных. Энергетики заверили: все случаи, связанные с ущербом, будут разбираться в рабочем порядке.