Тюменский деревянный туалет смутил радующихся открытию новой школы

13:54 15 ноября 2017 0

Туалет около здания школы смутил тюменцев Фото: прислано читателем «URA.RU»

Решение администрации Тукузской средней школы в Вагайском районе Тюменской области построить деревянный туалет получило интерпретацию, которую директорат вряд ли прогнозировал. Уникальное здание — подарок губернатора региона Владимира Якушева пострадавшим от паводка 2016 года — оказалось под градом анонимок с подозрениями в строительных недоделках, что могло бросить тень на масштабный проект строительства новых школ. Хотя изначально все делалось из лучших побуждений.

В редакцию «URA.RU» пришло несколько писем, авторы которых информировали журналистов о проблемах Тукузской средней школы. В одном из сообщений указывалось: «Туалеты не функционируют, т. к. канализационные трубы не справляются с отходами (неправильно проектировали) и пришлось построить деревянный туалет на улице, и дети замерзают, выбегая на улицу в туалет».

Новое здание школы в Тукузе построили за девять с половиной месяцев Фото: с сайта tukuz.vagayobr.ru

Связаться с автором письма не удалось: телефона он не указал, а на электронное сообщение не ответил.

Претензия при этом озвучена серьезная, и объект критики важен. Здание школы в селе Тукуз было построено в рекордные сроки — решение о замене старого деревянного корпуса на новый современный было принято весной 2016 года. Тогда в затопленное небывалым паводком село приехал губернатор Тюменской области Владимир Якушев и на общем народном сходе было принято решение о масштабной стройке.

По данным из открытых источников, проектная документация прошла госэкспертизу в марте 2017 года, заявителем выступило тобольское ООО «Жилищное строительство». Эта же компания занялась строительством школы.

По данным системы «Контур.Фокус», в мае на стройку с внеплановой выездной проверкой нагрянули специалисты Главного управления строительства Тюменской области (ГУС ТО). Они обнаружили единственное нарушение — застройщик не направил вовремя извещение о начале строительства объекта в ГУС.

Двухэтажная кирпичная школа была торжественно открыта 31 августа этого года — на церемонии побывал глава региона Владимир Якушев, который в качестве подарка вручил школе сертификат на новенький школьный автобус.

Оперативно получить комментарий в учебном заведении по поводу отопления и странного появления туалета около школьной спортплощадки не удалось: единственный номер телефона, указанный на сайте школы, не отвечал.

На открытие школы приехал губернатор Тюменской области Владимир Якушев Фото: tukuz.vagayobr.ru

Глава Вагайского района Рамай Сунгатулин все обвинения назвал ложью. «В деревне мы всегда ставим деревянные туалеты. И в школе тоже. Но не потому, что там канализация не работает. Ничего подобного: в школе тепло и порядок с канализацией, — объяснил он. — Там очень хорошие уличные игровые площадки — в волейбол, баскетбол можно играть. И не у всех жителей, которые там играют, есть сменная обувь, чтобы пойти в туалет в здание, а иногда они часов до 22-23 часов играют. Для того, чтобы они в школу не ходили, поставили деревянный туалет. Я думаю, никакого криминала тут нет».

Сунгатулин рассказал, что площадка пользуется невероятной популярностью у местных жителей. Даже в день открытия — сразу после отъезда губернатора — уже начались игры: «Ребята 18-20-летние, которые уже школу закончили, пришли играть. У них никогда такой школы и таких площадок не было». Глава района сообщил, что за последние годы в районе построена уже седьмая школа и с каждым годом «все делается лучше и лучше: и оборудование, и технология — душа радуется».

«Положенные 20-22 градуса [температуры воздуха в помещении школы] мы всегда держим. Только вчера у меня там заместитель был, они с начальником отдела ЖКХ ездили, проверяли по моему поручению дизельные электростанции при школах, — рассказал глава Вагайского района.

— У нас в школах стоят дизель-генераторы, которые включаются, если отключается свет. Да, они там нашли некоторые недоделки — допустим, надо аккумулятор второй зарядить, где-то соляры надо 400 литров, а там на донышке. Но это нормальная рабочая обстановка. Там контроль идет полный».

Видео: страница «Тукузская СОШ.» в соцсети «ВКонтакте»

При этом здание школы до сих пор частное — оно принадлежит застройщику ООО «Жилищное строительство», отметил Рамай Сунгатулин. «Оно [здание] пока эксплуатируется по договору о безвозмездном пользовании, где-то до февраля так будет», — пояснил глава района, подчеркнув, что здание в эксплуатацию сдано и гарантия на него составляет пять лет. В 2018 году область здание выкупит. Претензий к подрядчику у Рамая Сунгатулина нет.

Согласно информации пресс-службы губернатора, программа модернизации образовательных учреждений началась в регионе в 2013 году, Тукузская школа стала десятой построенной в рамках этого проекта. В областном бюджете на ближайшие годы уже предусмотрено более 500 миллионов рублей на замену еще 20 деревянных зданий сельских школ на новые и современные корпуса.