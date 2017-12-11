Почему ямальские мэры не выдерживают борьбу со снегопадом

19:29 11 декабря 2017 0

В ноябре на Ямале бушевали сильные метели с обильными снегопадами. Синоптики обещают ту же ситуацию в декабре Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Вечная проблема Ямала — ветра и снегопады — в этом сезоне встала особенно остро. Коммунальщики и власти муниципалитетов не справляются со стихией. Все силы брошены на ликвидацию завалов (снег — причина многих трагедий в Арктике), но ситуация не улучшается. Синоптики тем временем обещающих новую волну осадков.

Жители региона в соцсетях начали бить тревогу — дороги городов завалены сугробами. «Проехать невозможно… Весь двор — один сплошной сугроб. Куда обращаться, чтоб порядок навели?.. За день застрял дважды в собственном дворе», — пишут разгневанные автолюбители из ямальских городов в соцсетях.

Так сейчас выглядят многие дворы в ямальских городах, в частности, в Новом Уренгое Фото из соцсетей

Так, в администрации Нового Уренгоя рассказывают, что взялись за решение проблемы, начиная с первых снегопадов. На одном из совещаний с коммунальщиками и дорожниками глава администрации Иван Костогриз наказал активизировать все силы. По его словам, если частники не могут справиться с задачами, им нужно обращаться за помощью в администрацию.«Выходные, которые прошли, показали еще раз: мы решили с вами отдыхать, ждать понедельника. Зимние условия содержания и эксплуатации города не позволяют нам в таком графике и режиме работать», — отметил Иван Костогриз, которого цитируют в пресс-службе администрации.

Однако ситуация не улучшилась. Пользователи соцсетей продолжают жаловаться на заваленные снегом дворы. Но, что важнее, снег скопился еще и на крышах. Снежные лавины и сосульки, которые ежегодно становятся причинами трагедий, снова нависли над головами.

Жительница Нового Уренгоя Земфира Катаганова поделилась, что недавно чуть было не стала жертвой такой лавины, когда гуляла перед домом с ребенком. Она услышала шум катящегося по крыше снега и едва успела отскочить вместе с малышом подальше от дома. «Перед глазами — легкая пелена из падающего снега. Ребенок благо особо не понял, но все-таки испугался. Нас чуток задело», — делится Земфира.

Техника расчищает города в круглосуточном режиме Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В этом году уже случилось несколько несчастных случаев. В мае снег с крыши свалился на мать, которая прогуливалась с коляской. Тогда женщина получила закрытую черепно-мозговую травму и повреждение позвоночника. Снегом сломало коляску, в которой находился ребенок, она сломалась под тяжестью снега. Ребенок также получил травмы. Прокуратура оштрафовала управляющую компанию и обязала выплатить пострадавшим компенсацию в 200 тысяч рублей. В Новом Уренгое весной снег пробил крышу автомобиля, стоящего под домом. В этот момент в машине находились два человека. Одного пришлось госпитализировать с закрытой травмой черепа.

На городских дорогах обстановка лучше, но ненамного. «Одномоментно весь снег вывезти невозможно. В первую очередь мы делаем акцент на дороги с интенсивным движением, на дороги, где расположены школы и детские сады, расчищаем тротуары, остановочные комплексы. Также приоритет отдаем тем дорогам, где есть склоны и наиболее опасные участки. Часто возникают вопросы по заездам: когда проходит грейдер, то оставляет за собой снежный вал, что доставляет неудобство автовладельцам во время заезда или выезда. Поэтому просим их отнестись с пониманием», — говорит директор компании «Салехарддорстрой» Раиф Казиев.

В администрации Салехарда добавляют, что на 1 ноября на снежный полигон с городских дорог, тротуаров и автобусных остановок было вывезено более 30 тысяч кубометров снега, что в полтора раза больше, чем за такой же период прошлого года. На дороги высыпано 350 кубов противогололедной смеси, что вдвое больше прошлогодних показателей.

Однако состояние дорог остается удручающим. Как уже сообщало «URA.RU», с линейками и метрами на дороги вышли представители Госавтоинспекции, совместно с общественниками из ямальского штаба ОНФ. На всех проверенных улицах обнаружились снеговые накаты и лед. Местами глубина колеи достигала 20 сантиметров. Это является грубым нарушениям содержания дорог.

Синоптики пока ничего хорошего коммунальщикам не обещают. По прогнозам сайта gismeteo.ru, на территории всего округа в ближайшие две недели будут наблюдаться разной силы снегопады. Ко всему этому ожидается еще и понижение температуры, местами до 40 градусов ниже ноля. Отметим, что в такой мороз часть техники не может работать, так как начинает замерзать масло в гидравлической системе.