Кто такой новый защитник ямальских детей

21:53 03 апреля 2018 1

Ямальских детей будет защищать бывший прокурор Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

В среду, 4 апреля, ямальские депутаты соберутся на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть кандидатуру на пост уполномоченного по защите детей на Ямале. После досрочной отставки омбудсмена Виталия Орешкина губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин выдвинул своего претендента. Им стал выходец из ямальской прокуратуры Данило Трубицын.

Ожидается, что депутаты утвердят нового омбудсмена без лишних вопросов Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Источники «URA.RU» сообщают, что вопрос о назначении Трубицына на должность детского омбудсмена на Ямале уже решен. Об этом говорит факт, что прокурор отдела оперативно-розыскной деятельности прокуратуры ЯНАО Данило Трубицын уже покинул службу. Утверждение кандидатуры в Заксобрании — простая формальность, говорят инсайдеры: никаких претензий к кандидату нет, депутаты утвердят его единогласно и вручат удостоверение уполномоченного.

В правительстве региона неофициально называют Трубицына ставленником замгубернатора, курирующей социальную сферу, Татьяны Бучковой. Со слов собеседников именно с ее подачи власти вышли на Трубицына с предложением занять вакантный пост. Данило Трубицын согласился. Он уволился из окружной прокуратуры во второй половине марта, сразу после того, как Заксобрание Ямала приняло отставку бывшего омбудсмена Виталия Орешкина.

В ямальской прокуратуре Трубицин проработал около 10 лет. Он был в тесных отношениях со следственным комитетом и полицейским, контролировал уголовно-процессуальную и оперативно-розыскную деятельность. Уже бывшие коллеги в прокуратуре отмечают, что работу свою он знает хорошо. Он и сам был следователям в тюменском управлении СКР до приезда на Ямал.

Данило Трубицин ранее работал следователем и прокурором Фото: скриншот сюжета «Вести — Ямал»

Коллеги отмечают, что Трубицын, как и многие прокурорские работники, личность непубличная. Однако он несколько раз появлялся перед телекамерами и комментировал ряд резонансных ЧП в регионе, в том числе, связанных с детьми. Например, он занимался разбирательствами по делу о смерти младенца в 2015 году в Приуральском районе, которому медики отказались оказывать помощь. Он же проводил проверки по убийству годовалого младенца в 2014 году в Ноябрьске. Ребенка тогда утопила в озере из ревности старшая сестра.

Со сферой детских проблем Данило Трубицын знаком еще и через свою супругу Татьяну Трубицыну. В данный момент она работает в прокуратуре округа, следит за исполнением законодательства по надзору за несовершеннолетними и молодежью.

Поговорить с Данилой Трубицным пока не получилось. Он оказался недоступен для комментариев.

Инсайдеры отмечают, что его уже начали готовить к новой работе. В данный момент его буквально водят по кабинетам, знакомят с новыми коллегами и разъясняют фронт задач.

На плечи Трубицына ляжет непростая сфера. Ямал в последние годы потряс ряд резонансных ЧП. Например, предыдущий омбудсмен начал сотрудничество с Роскомнадзором по блокировке так называемых «китовых групп», параллельно шла работа по разоблачению администраторов сообществ в соцсетях, которые публиковали интимные фотографии ямальских школьниц.

К тому же за последние годы произошло несколько детских смертей, вызвавших большой общественный резонанс. Один из последних — ребенок, который разбился, прогуливаясь на заброшенном заводе в Надыме около года назад. Этот случай заставил власти пересмотреть отношения к опасным объектам и обезопасить многие строительные площадки в регионе, как того требуют меры безопасности. А проблемы в школах-интернатах, где учатся дети ямальских оленеводов — это вообще отдельное направление. Пример — ситуация в гыданской школе, где группа учеников избивала педагогов, а дальнейшие проверки выявили многочисленные нарушения детских прав. А одним из первых дел должен стать недавний случай нападения стаи собак на ребенка в Салехарде.