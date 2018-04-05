Кокорину придумали программу, как сохранить свой пост

19:39 05 апреля 2018 1

Предстоящий год для Алексея Кокорина станет судьбоносным Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Глава Курганской области Алексей Кокорин едва успел выдохнуть после президентской кампании, как пришла пора думать о еще более тяжелом испытании — выборах губернатора в 2019 году. Лидер Зауралья не отрицает: если ему будет оказано доверие, он готов остаться на второй срок. Эксперты и лидеры мнений, опрошенные «URA.RU», уверены: чтобы достичь этой цели, активную работу нужно начинать уже сегодня.

Алексей Кокорин вступил в должность в 2014 году, когда после присоединения Крыма Россия столкнулась с западными санкциями. «Все было готово к притоку инвестиций, но этого не произошло», — напомнил депутат Госдумы Александр Ильтяков. Для Зауралья это вылилось не только в стагнацию экономики, но и в рост долга регионального бюджета. Одной из заслуг Алексея Кокорина спикеры агентства считают найденный компромисс с Минфином РФ. Несмотря на непопулярные меры, которые были приняты для экономии, ему удалось разработать стратегию, которая дает надежду Зауралью в конце концов выбраться из долговой ямы.

Промышленник, депутат областной думы Сергей Муратов считает, что губернатор работает достаточно эффективно и результативно. «У нас появились зоны опережающего развития, снизили цены на электроэнергию для населения, есть надежда, что вскоре их снизят для промышленности», — перечислил Муратов.

Чтобы кардинально изменить жизнь в регионе, нужны настойчивость и богатая фантазия, считают зауральцы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Социолог Сергей Ширяев заявил, что далее Зауралью важно подготовить конкретный план роста экономики. «Нужно перестать надеяться на некие внешние вливания и начинать работать над ростом внутренних инвестиций с каждым крупным предприятием в отдельности, создавая им условия для развития на территории, — говорит Ширяев. — Последние пять лет показали, что в лучшем случае в Курган могут прийти какой-нибудь добытчик урана или леса, а также какие-то крупные ретейлеры».

По мнению собеседника «URA.RU», больше внимания нужно уделить выводу из тени малого бизнеса и серьезно озаботиться развитием рынка сбыта для мелких предпринимателей. «Нужна целая программа развития отраслей под малый бизнес. Может быть, совместно с крупным бизнесом обеспечить закупки по твердым ценам продукции малого бизнеса, обеспечить туда приток молодежи, надомников», — подсказывает социолог.

Больше внимания, по его мнению, стоит уделять поддержке продукции местных производителей. «Нужны именно патерналистские меры, позволяющие иметь преимущества на курганских рынках, предприятиям, которые платят налоги в Кургане. Реализация подобной программы потребует стойкости от лидеров региона, так как бренды из соседних территорий не захотят просто так отдавать свои рынки сбыта», — уверен Ширяев.

Кокорину предстоит придумать, как сделать так, чтобы кадры не утекали к соседям Фото: Александр Кадников © URA.RU

Много негатива вызывают у зауральцев и проблемы здравоохранении. «Пока у нас главврачи принимают авторитарные решения и за ними нет жесткого контроля, никакого здравоохранения в области не будет, — уверен курганский доктор, который попросил не называть его имя. — Если у нас руководитель одной из поликлиник владеет платным медицинским центром — ясно, что он совершенно не заинтересован, чтобы у него работали узкие специалисты. Проще всех направлять лечиться за деньги». Собеседник агентства предлагает усилить контроль в сфере здравоохранения и активнее работать по привлечению врачей в регион.

Директор курганской школы Ольга Баланчук отмечает, что многим образовательным учреждениям необходим ремонт, учителя сталкиваются с нехваткой оборудования, а руководители — с дефицитом преподавательских кадров. «У нас только по Кургану не хватает 60 учителей, а в селах положение еще хуже. Наша область остается донором преподавателей для северных регионов», — говорит Баланчук. Причиной такого положения она считает низкие зарплаты.

По мнению Сергея Ширяева, возможно, области стоит делать упор на качественное образование в районных школах, куда будут доставлять учеников из окрестных деревень. «В этих школах собирать лучшие педкадры, заключать договоры с вузами, на поступление лучших учеников. Стимулировать обучение детей в местных вузах», — предлагает Ширяев.

Преподаватель курганского колледжа культуры Юрий Куньшин также отмечает упадок образования и культуры в зауральской глубинке. В качестве положительной тенденции он вспомнил о ремонтах сельских клубов, которые ведутся в последние годы. «Нужно больше внимания уделять воспитательному процессу в образовании. Вовлекать детей в занятия спортом, искусством. Молодежь должна получить веру в будущее, уверенность, что получит хорошее образование, достойную работу», — считает Куньшин.

Не все довольны командой Кокорина Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

При этом Ширяев уверен, что правительству не обойтись без обновления. «Алексею Кокорину под новые задачи необходимо усиливать свою команду, хотя основной костяк уже сложился. Потребуются точечные усиления. Возможно — специалистами из других регионов, если удастся их должным образом замотивировать», — отмечает социолог. С ним согласна и скульптор Ольга Красношеина, которая предлагает не ограничиваться обновлением руководства области, а привлекать узких специалистов с опытом работы в крупных городах во все сферы. «Нужны профессионалы с глобальным пониманием путей развития региона в контексте развития страны, владеющие новыми технологиями», — считает скульптор.

Некоторые собеседники в связи с кадровым вопросом вспомнили недавнее прошлое. «Как-то не движется сейчас работа. Может быть, спросу нет. Раньше Александр Бухтояров (бывший вице-губернатор) каждую копейку бюджета знал назубок. А сейчас вроде и нет противодействия, но и помощи не видно», — прокомментировал высокопоставленный зауральский источник.

Срегей Муратов отметил также, что Алексей Кокорин мало внимания уделяет пиару. С ним согласились журналисты и депутаты. «Нельзя сказать, что у Курганской области нет достижений, они просто не видны и не воспринимаются, как результат кропотливой работы команды губернатора. И здесь проблема в отсутствии практики показывать и рассказывать о достижениях и перспективах. Иногда так и хочется сказать: если команда не умеет создать позитивный настрой, то и делать ей здесь, невзирая на достижения, нечего», — считает блогер Александр Аникин.

Некоторые ностальгируют по «старой гвардии» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

«Не нужно популизма, нужны конкретные действия, работа с людьми. Нужно идти и разговаривать, не боясь выкриков из зала. Люди поймут даже непопулярные действия», — уверен депутат Госдумы Александр Ильтяков.

Скромность губернатора отметила и руководитель медиахолдинга «Область 45» Татьяна Хильчук. Она также предложила больше требовательно относиться к руководству областного центра. «Нужно ставить четкие задачи и следить за их исполнением. Потому что жителям Кургана хочется видеть изменения к лучшему», — пояснила она свою мысль. Согласен с этим и директор радиохолдинга «Радио 45» Ярослав Фомин. Он напомнил, что в Кургане проживает много потенциальных избирателей. «Город — это лицо нашего региона. У городских жителей больше возможности путешествовать, сравнивать, оценивать и, соответственно, требовать от власти более качественных условий жизни. Решение городских проблем неминуемо приведет к повышению лояльности к областной власти и к уменьшению оттока курганцев», — считает Фомин.