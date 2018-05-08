Почему экология стала политическим бессилием Дубровского

16:32 08 мая 2018 0

Борис Дубровский (слева) пока не согласовал кандидатуру своего человека с Сергеем Донским (справа) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Назначение министра экологии Челябинской области не состоится как минимум до окончательного формирования нового состава правительства РФ. После этого новому министру, ныне декану факультета экологии ЧелГУ Сергею Лихачеву, предстоит еще полгода реформировать ведомство. Решение самого проблемного для команды губернатора Бориса Дубровского вопроса откладывается на неопределенный срок.

«Область и федеральный министр не видят перспектив для долгих отношений» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Как сообщало «URA.RU», на пост министра экологии рассматривается декан факультета экологии Челябинского государственного университета Сергей Лихачев. Его кандидатуру озвучивали сразу же после того, как в январе ушла в отставку министр Ирина Гладкова, а пока в статусе «и.о.» министра работает Яна Куприкова. Сфера экологии считается одной из самых проблемных у губернатора Бориса Дубровского, а должность министра все называют «расстрельной».

«С недавнего времени процедура согласования министра экологии во всех регионах занимает много времени. Это связано с федеральной экологической повесткой, — пояснил „URA.RU“ источник в челябинском правительстве. — Требуется не только допуск к секретным документам и согласие силовых структур. Нужна отмашка от министра природных ресурсов и экологии РФ. Все силовики дали „добро“, бумаги на Лихачева остались у Сергея Донского. А он, еще не зная, будет ли работать в новом составе правительства, пока ходу им не дал».

«Если кандидатура зависает в профильном федеральном министерстве, это означает, что у губернатора не выстроены или даже конфликтные отношения с министром», — считает профессор Национального исследовательского института «Высшей школы экономики» Олег Матвейчев. При этом Матвейчев не исключил, что затянувшаяся ситуация действительно могла быть связана с отставкой правительства: «Самой области не хочется выстраивать отношения с министром, не видя в том перспектив. Или министр не видит в этих отношениях перспектив».

«Губернатор Борис Дубровский, видимо, не самый лучший лоббист, раз не может протолкнуть через федерального министра своего кандидата»,

— считает политтехнолог Сергей Клесун. Постоянный оппонент губернатора политолог Александр Подопригора полагает, что дело в другом. «Сейчас кандидатуры очень долго согласовываются, это очень рутинная работа. Не думаю, что есть какие-то политические проблемы в Москве. Но вся проблема в том, что отставка Ирины Гладковой, состоявшаяся только в январе, назрела давно», — комментирует «URA.RU» Подопригора. Как напомнил политолог, на момент увольнения Гладковой замены ей не было, что, по мнению Подопригоры, говорит об ошибках в кадровой политике Дубровского. «Тем более, когда речь идет об экологии, топовой для региона теме, позаботиться о кадрах надо было заранее», — делает вывод политолог.

Повышенный уровень опасности из-за смога в Челябинске — обычное дело. Поэтому и экология в области — тема №1 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«То, что экологические проблемы для области и в первую очередь для Челябинска — самые актуальные на сегодня, понятно всем, — комментирует „URA.RU“ председатель комитета по экологии и ресурсосбережению Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Минченко. — Экология едва ли не единственная тема, которая постоянно звучит на митингах и сходах. И откладывать решение проблемы нельзя». По словам Минченко, врио министра экологии региона — хороший специалист, но все понимают, что это временный руководитель и она в части долгосрочных проектов ничего не решает. Поэтому ждать улучшения ситуации не приходится. На эту должность, считает Минченко, нужен зрелый руководитель, который должен немедленно приступить к решению накопившихся проблем. «Понятно, что сейчас согласование с теми же силовиками занимает несколько месяцев. И если такие согласования прошли, можно назначить и. о. министра, который потом станет постоянным», — предложил эксперт.

Митинги против смога собирают тысячи протестующих Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«URA.RU» стало известно, что даже когда Сергей Лихачев возглавит министерство, ему еще полгода придется заниматься вопросами, не связанными с экологией напрямую. В рамках реорганизации у минэкологии региона заберут функции по выдаче охотничьих лицензий, охотничьих билетов, а также разрешений на содержание и разведение охотресурсов на территории Южного Урала. Этой работой министерство занималось много лет. Охота считается привлекательным бизнесом, из-за чего в регионе не раз возникали конфликты, в разрешении которых министр экологии участия не принимал. В скором времени полномочия по охоте перейдут в областной минсельхоз. «Да, мы готовим документ по изменению деятельности, — подтвердил „URA.RU“ вице-губернатор Сергей Сушков, курирующий оба ведомства. — Так, в свое время в министерство сельского хозяйства региона из минэкологии были переданы функции по надзору за рыбохозяйственной деятельностью. То же самое будет с охотой».

Яну Куприкову (на фото — с айфоном) всерьез как министра не воспринимают, потому что знают: она ненадолго Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Основная задача оптимизации — избавить министерство от лишних функций, чтобы оно занималось только контролем за соблюдением природоохранного законодательства, пояснил вице-губернатор.

Между тем, по данным «URA.RU», передача полномочий — это еще и попытка снизить до минимума коррупцию в рядах минэкологии. «Министерство разрешения и лицензии выдает и само же себя в этой сфере контролирует, — пояснил источник. — Примерно такая же история в Главном управлении лесами, где выдают бумаги на лес, лесничества входят в его структуры, а ГУ осуществляет контроль. Замкнутый круг…». По словам источника, в ГУ лесами также ожидается реорганизация: к середине мая в отставку из-за многочисленных скандалов уйдет руководитель управления Виктор Блинов. Его место должен занять Сергей Лавров, пока работающий начальником управления в министерстве экологии. Его должность после этого будет ликвидирована, а функции перейдут к первому заместителю министра Ирине Хариной. Вторым первым заместителем министра станет Яна Куприкова. Сейчас Куприкова не только и. о. министра, но и начальник управления окружающей среды. Эту должность также ликвидируют, а само управление станет напрямую подчиняться Куприковой.