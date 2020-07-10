Курганские инсайды: Собянин прислал своего человека

Грустное лицо на коллаже — губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, задержанного по подозрению в организации убийств Коллаж: URA.RU

В Курганской области ходят слухи, что мэр Москвы Сергей Собянин прислал в регион своего человека, который якобы должен наблюдать за действиями местных властей. Курганские элиты считают, что это может говорить о недоверии губернатору Вадиму Шумкову. Также в инсайдах: поиск виновных в захоронении пестицидов на Шуховском полигоне, национальные диаспоры обделены вниманием, передел центрального рынка Кургана.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

За Курганом присмотрит «человек Собянина»

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Кургане сплетники заговорили, что в городе появился «человек [Сергея] Собянина» — мэра Москвы, экс-губернатора Тюменской области. «Он якобы будет присматривать за действиями региональных властей», — пояснил один из источников. Второй уверен, что в регион заходят московские компании, которым необходимо убедиться в отсутствии давления на бизнес. «Это можно расценить, как недоверие методам работы местного правительства», — считает источник.

Губернатор Шумков не рассчитался за выборы

Одному из курганских СМИ, поддержавших губернатора Вадима Шумкова на выборах в 2019 году, угрожает банкротство. Этому медиа спустя 10 месяцев все еще не оплатили масштабную кампанию, запущенную под выборы. «При выдвижении Шумкова в качестве врио поступила просьба поддержать его на выборах. Мы откликнулись. Запустили рекламу везде, где можно было. Но расчета все еще нет», — уточнил источник. С его слов, в условиях кризиса компания уже лишилась части персонала.

Губернатор Шумков взял на контроль ситуацию с захоронением химикатов

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

После ряда публикаций на URA.RU о захоронении на Шуховском полигоне пестицидов губернатор Курганской области Вадим Шумков поднял этот вопрос на одном из совещаний. «Он сказал, чтобы тщательно разобрались в ситуации и нашли виновных. При этом такими виновными не должны стать те три человека, которые, по указанию руководства, избавились от просроченных химикатов, а нынче раскрыли эту информацию», — рассказал инсайдер.

По словам источника, глава региона сказал, что будет контролировать расследование. «Но пока, говорят, экс-сотрудников, которые готовы показать место захоронения отходов, руководство МУП не пускает на полигон», — сказал инсайдер.

Областные власти игнорируют национальные диаспоры

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Представители национальных диаспор в Курганской области, по слухам, оказались обделены вниманием областных властей. «Раньше нас постоянно приглашали на различные мероприятия, мы тесно взаимодействовали с управлением внутренней политики, периодически встречались с руководством области, в том числе с губернатором. Сейчас про нас все забыли», — поделились с URA.RU представители одной из диаспор.

По их словам, губернатор Вадим Шумков еще ни разу не встретился с ними. «У нас регион всегда благополучным считался по межнациональным отношениям, конфликтов не было», — поделился источник, близкий к властям региона. Он даже предположил, что с таким отношением к национальным диаспорам ситуация может ухудшиться.

Курганское УФСБ заработало очки

Задержание сотрудниками курганской ФСБ экс-директора госучреждения «Курганский лесопожарный центр» Михаила Шестакова всколыхнуло сплетников. В регионе заговорили, что ФСБ держит на контроле действующую команду правительства. «Шестаков прибыл в Курган из Тюмени. Раз это госучреждение, назначение проходило через правительство. Ходили разговоры, что Шестаков прибыл по приглашению губернатора Шумкова. И вот теперь его взяли с поличным за взятку. Видимо, все рискуют одинаково, не только подчиненные экс-губернатора [Алексея Кокорина]», — поделился источник.

Мэр Кургана ездил в Москву на собеседования

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Слухачи в мэрии обсуждают кратковременный отпуск главы города Андрея Потапова и его поездку в Москву. Версий две, но обе свидетельствуют о том, что мэр готовится уходить с поста. «Он мог ездить на собеседование в одну из госкорпораций, которые работают в Кургане в сфере военной промышленности, и в крупную компанию, которая занимается фармацевтическим бизнесом», — считает источник.

Другой инсайдер сообщил, что в этой же поездке Потапова сопровождала сотрудница мэрии Ульяна Иванова, которой прочат место главы города. «Вероятно, они ездили в „Единую Россию“. Потапов в Кургане — секретарь городской партийной организации, и, вполне возможно, что Иванова, помимо звания главы, готовится принять и партийное руководство в городе», — поделился источник.

Крупный застройщик припугнул местных предпринимателей

Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Одна из российских девелоперских компаний заходит на курганский рынок. Местный бизнес, по словам слухачей, принял новичка настороженно. «Земельный участок, который компания выкупила за 19 млн рублей [перекресток улиц Коли Мяготина и Савельева], как оказалось, частично заняла курганская компания, получившая его бесплатно под объект для спорта. В дальнейшем она намеревалась изменить вид использования земли и продать его», — рассказал инсайдер.

Федеральная компания, выяснив, что в Кургане все еще используются технологии, за которые осудили застройщика Алексея Богомолова, припугнула соседа. «Ему намекнули, что он рискует свободой. Предприниматель с перепугу закупил тренажеры, запустил зал в работу. Потратил кучу денег. Какое-то время спортобъект проработал, но потом все равно его снесли. Может федеральная сеть немного наведет порядок на рынке», — предположил источник.

Из Центрального рынка сделают торговый центр

В Кургане появились разговоры, что Центральный рынок ждут масштабные изменения. Причем в прежнем формате он уже не будет работать. «Там сделают торговый центр. Говорят, зайдут предприниматели братья [Вадим и Василий] Славины. Вероятно, в городе появится еще один „Метрополис“ невероятных размеров», — поделился источник.

За сломанные ИВЛ досталось главврачам

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На одном из последних селекторов главврачей районных больниц с директором департамента здравоохранения Ларисой Кокориной досталось одному из медиков. «У больниц при снижении финансирования нет возможности рассчитаться с поставщиками. Предприниматели вынуждены выбивать долги через суды. Главврачи не могут отремонтировать оборудование, ИВЛ, например. За что им устраивают публичную порку», — рассказал инсайдер. Он сравнил нынешнюю ситуацию в здравоохранении с анекдотом, когда командир посылает рядового отпугнуть фашистов гранатой, а потом говорит, отпугнул — гранату положи на место.

Шадринские власти упустили возможность вернуть долги

Сплетники утверждают, что власти Шадринска упустили возможность вернуть безнадежные долги с обанкроченной местной компании «Эверест». По их словам, в июне главе города Виктору Ермишкину поступило коммерческое предложение продать долг ООО «Эверест» перед мэрией за земельный налог. Злые языки говорят, что для администрации Шадринска это был чуть ли не единственный реальный шанс вернуть деньги, однако городские власти ответили отказом.

В деле о незаконных рубках леса появились новые эпизоды

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Размер ущерба по уголовному делу о незаконных рубках в Шумихинском лесничестве за несколько месяцев вырос в несколько раз. «Во время расследования всплывают новые и новые факты, их проверяют силовики. Так, в деле появляются новые эпизоды», — говорят инсайдеры. По их данным, сумма ущерба уже исчисляется миллионами, хотя в начале апреля она составляла всего около 100 тысяч рублей.

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