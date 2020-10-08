Инсайды ЯНАО: Артюхов сэкономит на чиновниках

У властей ЯНАО появились далеко идущие планы на Новый Уренгой — из него сделают образцовый город. В Салехарде тем временем скучать не приходится: готовится бюджет на 2021 год, и уже сейчас ясно, кому придется затянуть пояса. Под пристальным вниманием оказалась даже Счетная палата, но при этом власти нашли деньги на постановочные телешоу.
«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.
Губернатор Артюхов сэкономит на чиновниках
Во властных структурах ЯНАО рассказывают, что перед утверждением бюджета на 2021 год губернатор Дмитрий Артюхов проводит изнурительные многочасовые совещания. «Глава региона заслушивает каждого руководителя и сам решает, каким будет бюджет, — делятся источники в правительстве. — Еще на стадии совещаний урезает расходы, которые не кажутся ему первостепенными, оставляя неприкосновенными только приоритетные и социальные программы».
Уже известно, к примеру, что бюджет в 2021 году недополучит 50 млрд рублей. Зная это, глава региона решил начать экономию с чиновников и в будущем году отменил для ямальских госслужащих ежегодную индексацию зарплат.
Главу Счетной палаты ЯНАО вызовут на ковер
В коридорах власти поговаривают, что в ближайшее время у руководства региона могут появиться вопросы к главе окружной Счетной палаты Владимиру Свидлову. «Свидлов не только возглавляет главный контрольно-ревизионный орган Ямала, но и попутно координирует проект „Городская среда“, через который проходят серьезные денежные потоки, — рассказывают чиновники. — Его официальный задекларированный доход за 2019 год превышает 23 млн рублей, а за пять лет он заработал более 112 млн рублей».
Отставки зама председателя Счетной палаты ЯНАО Ирины Пряженниковой и главы аппарата палаты Ольги Сидоровой были только началом плана по смене руководства органа. Не исключено, что самому Свидлову также придется думать об освобождении должности уже в ближайшее время, передают инсайдеры.
Из Нового Уренгоя делают образцовый город
В Новом Уренгое рассказывают, что глава газовой столицы Андрей Воронов получил от губернатора Дмитрия Артюхова карт-бланш по приведению города в образцово-показательный вид. «Новый мэр — человек, которому Артюхов доверяет, поэтому ему было поручено действовать во многом по своему усмотрению, главное, чтобы был результат, — сообщают инсайдеры. — Новый Уренгой под его руководством должен стать опорным пунктом для всего Ямала, причем не только на ближайшие годы, но и в долгосрочной перспективе».
В пользу данной версии говорят последовательные шаги окружных властей по обновлению команды не только в мэрии, но и в корпусе депутатов гордумы. Последним шагом стал переход первого зама главы депздрава Кирилла Трапезникова на позицию главврача Новоуренгойской ЦГБ: по словам слухачей, чиновнику уготована большая роль, нежели кажется на первый взгляд.
Шоу о Ямале оказалась заказным
Знакомые с ситуацией во властных структурах ЯНАО источники уверены, что съемки популярного шоу «Орел и решка» были проплачены. «Нужно быть наивным, чтобы думать, будто такие программы снимаются бесплатно, — делятся слухмейкеры. — Особенно впечатляет, как после выхода передачи в эфир чиновники правительства и мэрии Салехарда стали публиковать свои фото с Тимуром Родригесом и Региной Тодоренко, сделанные еще летом».
По мнению собеседников, съемки позитивных «Орла и решки» о гостеприимном и щедром Ямале «на любой кошелек» — своеобразный ответ на серию выпусков «Ревизорро», ставших позором для окружной столицы. Именно поэтому властям пришлось пожертвовать частью бюджета на пиар и заказать недешевую программу, показывающую Ямал только с хорошей стороны.
Дело экс-прокурора о детском порно развалили
По сообщениям источников в Пуровском районе, уголовное преследование главного фигуранта дела о съемках детского порно Максима Шаньшина прекращено. «Бывший работник прокуратуры, а ныне бизнесмен, Шаньшин вышел на свободу, — рассказывают собеседники. — На днях его уже видели в райцентре в окружении семьи, гуляет, как ни в чем не бывало».
Что касается самого уголовного дела, подробности которого с самого начала тщательно скрывались силовиками, то его благополучно развалили, делятся инсайдеры. По мнению слухачей, далеко не последнюю роль в этом сыграло прокурорское прошлое и связи во властных структурах фигурантов, имя одного из которых, кстати, так и не удалось выяснить.
В больницах не хватает мест для больных с COVID
Источники в медицинском сообществе утверждают, что внезапный рост заболеваемости коронавирусом снова привел к нехватке мест в стационарах. «В инфекционных отделениях свободные места сейчас можно перечесть по пальцам, — рассказывают медики. — Есть негласное распоряжение не госпитализировать тех, кто не в ходит в группу риска или у кого нет поражения легких, даже если заболевание протекает не в легкой форме».
По словам источников, регион на пороге того, чтобы снова закрыть плановую госпитализацию и организовать временные ковидные госпитали в связи с нехваткой коек. Новые инфекционные отделения, которые власти так рассчитывали построить до начала второй волны, при этом пока так и не сданы.
За кресло главврача развернулась война кланов
В политических кругах рассказывают, что назначение бывшего замглавы депздрава Кирилла Трапезникова главврачом больницы в Новом Уренгое затянулось из-за противоречий между газовой и административной столицами ЯНАО. «Новоуренгойские очень хотели видеть на посту главврача Ивана Лазарева, который был назначен временным руководителем медучреждения, — сообщают источники. — В депздраве и крайне лояльной Салехарду новой команде мэрии настаивали на назначении Трапезникова».
В итоге решающее слово оказалось за мэром Андреем Вороновым: он убедил главу депздрава Сергея Новикова «отдать» Новому Уренгою первого зама, с которым он уже сработался во время пика пандемии. А против Лазарева, курирующего в НЦГБ акушерство и гинекологию, в конечном итоге сыграло ЧП в роддоме, когда женщина потеряла ребенка и едва не погибла сама.
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