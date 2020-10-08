Инсайды ЯНАО: Артюхов сэкономит на чиновниках

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У властей ЯНАО появились далеко идущие планы на Новый Уренгой — из него сделают образцовый город. В Салехарде тем временем скучать не приходится: готовится бюджет на 2021 год, и уже сейчас ясно, кому придется затянуть пояса. Под пристальным вниманием оказалась даже Счетная палата, но при этом власти нашли деньги на постановочные телешоу.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Губернатор Артюхов сэкономит на чиновниках

Во властных структурах ЯНАО рассказывают, что перед утверждением бюджета на 2021 год губернатор Дмитрий Артюхов проводит изнурительные многочасовые совещания. «Глава региона заслушивает каждого руководителя и сам решает, каким будет бюджет, — делятся источники в правительстве. — Еще на стадии совещаний урезает расходы, которые не кажутся ему первостепенными, оставляя неприкосновенными только приоритетные и социальные программы».

Уже известно, к примеру, что бюджет в 2021 году недополучит 50 млрд рублей. Зная это, глава региона решил начать экономию с чиновников и в будущем году отменил для ямальских госслужащих ежегодную индексацию зарплат.

Главу Счетной палаты ЯНАО вызовут на ковер

В коридорах власти поговаривают, что в ближайшее время у руководства региона могут появиться вопросы к главе окружной Счетной палаты Владимиру Свидлову. «Свидлов не только возглавляет главный контрольно-ревизионный орган Ямала, но и попутно координирует проект „Городская среда“, через который проходят серьезные денежные потоки, — рассказывают чиновники. — Его официальный задекларированный доход за 2019 год превышает 23 млн рублей, а за пять лет он заработал более 112 млн рублей».

Отставки зама председателя Счетной палаты ЯНАО Ирины Пряженниковой и главы аппарата палаты Ольги Сидоровой были только началом плана по смене руководства органа. Не исключено, что самому Свидлову также придется думать об освобождении должности уже в ближайшее время, передают инсайдеры.

Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Из Нового Уренгоя делают образцовый город

В Новом Уренгое рассказывают, что глава газовой столицы Андрей Воронов получил от губернатора Дмитрия Артюхова карт-бланш по приведению города в образцово-показательный вид. «Новый мэр — человек, которому Артюхов доверяет, поэтому ему было поручено действовать во многом по своему усмотрению, главное, чтобы был результат, — сообщают инсайдеры. — Новый Уренгой под его руководством должен стать опорным пунктом для всего Ямала, причем не только на ближайшие годы, но и в долгосрочной перспективе».

В пользу данной версии говорят последовательные шаги окружных властей по обновлению команды не только в мэрии, но и в корпусе депутатов гордумы. Последним шагом стал переход первого зама главы депздрава Кирилла Трапезникова на позицию главврача Новоуренгойской ЦГБ: по словам слухачей, чиновнику уготована большая роль, нежели кажется на первый взгляд.

Шоу о Ямале оказалась заказным

Знакомые с ситуацией во властных структурах ЯНАО источники уверены, что съемки популярного шоу «Орел и решка» были проплачены. «Нужно быть наивным, чтобы думать, будто такие программы снимаются бесплатно, — делятся слухмейкеры. — Особенно впечатляет, как после выхода передачи в эфир чиновники правительства и мэрии Салехарда стали публиковать свои фото с Тимуром Родригесом и Региной Тодоренко, сделанные еще летом».

По мнению собеседников, съемки позитивных «Орла и решки» о гостеприимном и щедром Ямале «на любой кошелек» — своеобразный ответ на серию выпусков «Ревизорро», ставших позором для окружной столицы. Именно поэтому властям пришлось пожертвовать частью бюджета на пиар и заказать недешевую программу, показывающую Ямал только с хорошей стороны.

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Дело экс-прокурора о детском порно развалили

По сообщениям источников в Пуровском районе, уголовное преследование главного фигуранта дела о съемках детского порно Максима Шаньшина прекращено. «Бывший работник прокуратуры, а ныне бизнесмен, Шаньшин вышел на свободу, — рассказывают собеседники. — На днях его уже видели в райцентре в окружении семьи, гуляет, как ни в чем не бывало».

Что касается самого уголовного дела, подробности которого с самого начала тщательно скрывались силовиками, то его благополучно развалили, делятся инсайдеры. По мнению слухачей, далеко не последнюю роль в этом сыграло прокурорское прошлое и связи во властных структурах фигурантов, имя одного из которых, кстати, так и не удалось выяснить.

В больницах не хватает мест для больных с COVID

Источники в медицинском сообществе утверждают, что внезапный рост заболеваемости коронавирусом снова привел к нехватке мест в стационарах. «В инфекционных отделениях свободные места сейчас можно перечесть по пальцам, — рассказывают медики. — Есть негласное распоряжение не госпитализировать тех, кто не в ходит в группу риска или у кого нет поражения легких, даже если заболевание протекает не в легкой форме».

По словам источников, регион на пороге того, чтобы снова закрыть плановую госпитализацию и организовать временные ковидные госпитали в связи с нехваткой коек. Новые инфекционные отделения, которые власти так рассчитывали построить до начала второй волны, при этом пока так и не сданы.

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

За кресло главврача развернулась война кланов

В политических кругах рассказывают, что назначение бывшего замглавы депздрава Кирилла Трапезникова главврачом больницы в Новом Уренгое затянулось из-за противоречий между газовой и административной столицами ЯНАО. «Новоуренгойские очень хотели видеть на посту главврача Ивана Лазарева, который был назначен временным руководителем медучреждения, — сообщают источники. — В депздраве и крайне лояльной Салехарду новой команде мэрии настаивали на назначении Трапезникова».

В итоге решающее слово оказалось за мэром Андреем Вороновым: он убедил главу депздрава Сергея Новикова «отдать» Новому Уренгою первого зама, с которым он уже сработался во время пика пандемии. А против Лазарева, курирующего в НЦГБ акушерство и гинекологию, в конечном итоге сыграло ЧП в роддоме, когда женщина потеряла ребенка и едва не погибла сама.

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