Курганские инсайды: прокурор вернется из Магадана

А кто для вас идеальный президент США? Коллаж URA.RU

Власти Кургана отчитываются о пустых коридорах в больницах, но несколько недоговаривают. А медработники в свою очередь недовольны приехавшими на помощь коллегами из Москвы. Также в новых инсайдах: возвращение зама областного прокурора, удивительная статистика смертности от коронавируса и предприниматели, которые не любят Курганскую область.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

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В Кургане заговорили о возвращении прокурора

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане начались разговоры о возвращении в регион бывшего первого заместителя прокурора Курганской области Олега Седельникова. Сейчас он занимает пост прокурора Магаданской области. «Седельникову вскоре присвоят генерала, а потом, как говорят, его переведут в Курган. Он очень тесно и успешно работал с заместителем генпрокурора Игорем Ткачевым. Поэтому не исключено, что его к нам вернут», — считает инсайдер.

Правительственная структура запутала бизнес

Условия конкурса, победитель которого займется организацией и проведением бизнес-миссии из Китая, удивили потенциальных участников торгов. Инвестиционное агентство Курганской области должно определить победителя к 16 ноября. «Это за день до приезда китайской делегации. Но работу нужно вести уже сейчас — это тоже условия контракта. Получается, либо кто-то из участников будет работать впустую, либо победитель уже заранее известен», — возмущаются злые языки. Инсайдеры также обратили внимание, что один из этапов подготовительной работы, оценку китайского рынка, исполнитель должен был выполнить к 28 октября. Но сам документ о проведении торгов подписали только 30 октября.

Уволенных из правительства досмотрели

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Всех уволившихся из ГБУ «Управление по обеспечению деятельности правительства» сотрудников на выходе из здания правительства досматривала охрана, говорят инсайдеры. По их словам, у бывших работников хозяйственного отдела досконально проверяли сумки. «По распоряжению директора смотрели, что они выносят из здания. А что маляр может вынести? Старые кисточки?» — переговариваются между собой экс-сотрудники бюджетного учреждения. По их словам, изначально уволенных вообще не хотели пускать в здание. «Не давали ничего забрать. Но ведь это не его [директора] дом, это общественное здание», — удивляются бывшие работники.

Власти отчитались о пустых коридорах больниц

Фото: соцсети

Слухачей удивило заявление властей Курганской области, что не во всех поликлиниках областного центра есть очереди. В качестве доказательства они представили фотографии пустого коридора в медицинском учреждении. «В то время как в одних — очередь и полный коридор, другие абсолютно пустые», — подписана фотография. Жители Кургана обратили внимание, что на фото — детская поликлиника. «Видно столы для пеленания. Действительно, странно в такой ситуации сравнивать детскую и взрослую поликлиники», — пояснил инсайдер. При этом некоторые из курганцев обратили внимание, что большие очереди скапливаются и в здании детской поликлиники, запечатленной на фото, только в другом крыле.

Статистику по смертности от коронавируса назвали удивительной

Пациенты инфекционного госпиталя в Кургане удивляются статистике по поводу смерти пациентов от коронавируса. «Говорят, что ежедневно к приемному покою подъезжает машина, на которой написано „социальная помощь“. Туда якобы грузят что-то в черных пакетах, по размеру уж очень напоминающее тело человека. Уже третий день по официальной статистике у нас чудесным образом никто не умирает от коронавируса, а машина всё вывозит и вывозит черные пакеты», — переговариваются очевидцы.

Районные больницы воюют за медиков

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области рассказывают, что главврачи больниц в районах начали соперничать за кадры. «Недавно переманили в соседний район молодого специалиста, которого мы готовили целый год. Когда он пришел, не мог скальпель в руках держать. А теперь, когда немного поднабрался опыта, его переманили. Считаем, что это нечестно», — пояснили врачи.

Бесплатных лекарств от коронавируса может не хватить

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Курганской области опасаются, что не все зараженные коронавирусом, лечащиеся амбулаторно, получат обещанные властями бесплатные лекарства. «При таком большом количестве больных выделенных на лекарства денег хватит ненадолго», — рассуждают в регионе. Слухачи также обратили внимание, что курганцы не могут неделями дождаться результатов теста на коронавирус: «Многие узнают, что болели коронавирусом уже после выздоровления. Если лекарства будут выдавать по итогам теста, толку от них не будет».

Также слухачи не понимают, как зараженный коронавирусом будет получать лекарства. «Он должен будет ехать за ними в аптеку? Или их привезут на дом? У нас врача-то многие дождаться не могут, не то, что лекарств», — переговариваются злые языки. Ранее региональный оперштаб заявил, что в Курганскую область поступил 31 млн рублей на бесплатные лекарства для амбулаторных больных.

Курганские врачи не рады помощи из Москвы?

Некоторые медработники инфекционного госпиталя в Кургане оказались недовольны тем, что на помощь им приехали военные медики. Инсайдеры рассказывают, что прикомандированные оставили без работы часть местного медперсонала. «Некоторых просто отправили в отпуск в связи с приездом помощников из Москвы. Хотя не совсем понятно, зачем насильно отправлять врачей в отпуск в такой ситуации», — рассказывают сплетники. Они поговаривают, что прикомандированные работают в инфекционном госпитале на тех же местах и теми же средствами и препаратами, что и местные медики. «Курганские медики просили о другой помощи — требовались средства диагностики, лекарственные препараты. Нам нужно укреплять первичное звено медпомощи — поликлиники, скорую помощь», — переговариваются в регионе.

Курганцев удивило решение суда по Ильясову

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Второе смягчение приговора экс-руководителю УФСИН по Курганской области Ильгизу Ильясову стало поводом для обсуждения среди представителей курганской элиты. «У нас редко смягчают приговоры по таким громким делам. Ильясову уже дважды смягчали. Хотя приговор ему изначально считали достаточно мягким. Сейчас срок заключения уменьшился почти вдвое», — рассуждают в регионе.

Слухачи обратили внимание, что с учетом последнего смягчения приговора Ильясов уже в ближайшее время может попросить об условно-досрочном освобождении (с учетом времени в СИЗО и домашнего ареста во время следствия). Но для этого ему нужно признать вину, так как ранее он называл предъявленные ему обвинения абсурдом. Ильясова признали виновным в нескольких взятках и злоупотреблении полномочиями. Прокурор просил отправить экс-силовика в колонию на семь лет, оштрафовать его на два миллиона рублей и лишить звания полковника. Городской суд ограничился лишь 5,5 годами колонии общего режима. Областной суд уменьшил срок до четырех лет колонии, а Седьмой кассационный суд — до 3,5 лет.

Предприниматели не хотят ехать в Курганскую область

Слухачи рассказывают, что предприниматели из других регионов придумали, как использовать льготы курганского правительства, не приезжая в регион. «В Варгашах (Курганская область) с момента присвоения статуса ТОСЭР (Территории опережающего социально-экономического развития, — прим.ред.) „функционируют“ четыре-пять „заводов“, „переехавших“ из Тюмени, Челябинска и Екатеринбурга. На деле они просто сменили юридические адреса, а работают там же, где и раньше», — отмечают источники. При этом слухачи сообщают, что эти предприятия пользуются налоговыми льготами для бизнеса в ТОСЭР. Территории опережающего социально-экономического развития предоставляют пониженные налоговые ставки предприятиям, которые там работают. В регионе статус ТОСЭР имеют Варгаши, Катайск и Далматово.

Utair может вновь поменять время рейсов в Курган

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По мнению источника, авиакомпания Utair может снова изменить время вылета в Курган. Это связано с ограниченным количеством трапов в местном аэропорту. «Возможно, Utair придется лететь раньше „Победы“, чтобы не остаться без трапов», — поделился мнением источник. Он связал это с тем, что в аэропорту Кургана всего два трапа. По его информации, если в самолете больше 161 пассажирского кресла, для него нужно использовать два трапа. В Курган летают авиакомпании Utair и «Победа». Маршруты у их рейсов совпадают, и между ними минимальная разница во времени.