Курганские инсайды: врачи боятся вакцины

А что вы попросите у Деда Мороза на Новый год? Коллаж URA.RU

Провальная судебная тяжба, загнавшая в долги администрацию Кетовского района, вызвала гнев губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Он задумался, не сменить ли мэра. Разговоры о новом главе появились и в Варгашинском районе. А медики тем временем переживают за безопасность новой вакцины от коронавируса.

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Шумков недоволен главой Кетовского района

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В правительстве обсуждают, что глава Кетовского района Сергей Дудин на днях испытал гнев губернатора Вадима Шумкова. А все потому что юристы администрации проиграли компании «Мультипласт» важное дело в апелляционном арбитражном суде Челябинска. Суд касался строительства водопровода, который так и не запущен в работу. Но несмотря на это, бюджет района должен «Мультипласту» 68 млн рублей. «На главу и местные жители жалуются по поводу подготовки района к зиме. Говорят, Дудин избегает общения с населением. Претензии у Шумкова к нему накопились. Ждем решения», — пояснили инсайдеры.

В Кургане заговорили об уходе варгашинского мэра

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

После отставки председателя ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области» Валерия Яковлева в Кургане снова активно обсуждают его возможный уход и с должности главы Варгашинского района. «Если человек по состоянию здоровья покидает пост председателя, то, может, он уйдет и из мэров. Тем более он планировал уходить после участия в выборах в облдуму. Правда, туда он не попал и остался в должности, но у людей есть запрос на смену власти после 14 лет бессменного правления», — считает инсайдер. Другой источник уверен, что Яковлев будет возглавлять район до окончания выборного срока — до декабря 2021 года.

Чиновникам не дали высказаться

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Слухачи рассказывают, что общее ежегодное собрание ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области» прошло без каких-либо обсуждений. По данным одного из источников, связанным с ассоциацией, на этой конференции не выступил ни один человек, работающий на местах. На мероприятии якобы зачитали только запланированные доклады и объявили об изменениях. По мнению источника, такое отношение к участникам со стороны организаторов выглядит странным. Ведь собрания ассоциации проходят только раз в год, а претензий и проблем в связи с муниципальной реформой накопилось немало.

Бизнесмены переживают за госзакупки

Уход со своих должностей чиновников из правительственного отдела госзакупок взволновал курганских предпринимателей. План-график конкурсных процедур на 2021 год уже составлен, расходы и бюджетные деньги просчитаны, но теперь самое главное — размещение их на сайте госзакупок. «Остается надеяться, что придут новые грамотные люди, которые разбираются в нюансах конкурсных процедур. Но когда они придут? Ноябрь—декабрь для отдела госзакупок самая горячая пора. Переживаем, чтобы чиновники не напортачили. Для некоторых из нас участие в конкурсах — единственный стабильный заработок», — отметил инсайдер.

Люди надеются на нового прокурора

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцы надеются, что новый природоохранный прокурор Илья Бураков в первую очередь займется решением проблем мусорных полигонов. Сплетники переговариваются, что люди, живущие рядом с крупными свалками, давно ждут жестких решений властей. «Мусор там постоянно горит или тлеет. Горы отходов размером с девятиэтажный дом. Понятно, что копившиеся годами проблемы сразу не решить, но и тянуть дальше некуда. Экология — это социально важная тема. Многие возмущены, что проблема не сдвигается с места», — считают инсайдеры.

Силовики готовят дела на руководителей полигона

Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Курганские следователи активно набирают доказательную базу по поводу установления виновных в захоронении ядохимикатов на Шуховском полигоне. «Сейчас Росприроднадзор провел экспертизу. В ближайшее время установят сумму ущерба, нанесенного природе. Пострадавшие — те, кто работал на полигоне, проходят медицинские обследования. Ждут, что дело будет громким, как и сам факт захоронения», — поделились инсайдеры.

В Кургане новая партия ищет сторонников

По данным слухачей, представители партии «Новые люди» создали в Кургане объединение для молодежи «Люди дела». Данная организация провела для участников просмотр фильмов и интерактивную игру. По слухам, участники мероприятий узнавали, что объединение занимается партийной деятельностью только на самих встречах, что отпугнуло некоторых. В соцсетях проекта «Люди дела» не указано, что он связан с партийной деятельностью, однако кураторы сообщества являются руководителями реготделения партии «Новые люди», созданной в 2020 году. В ноябре ее объединения действовали в 66 регионах.

Курганские медики боятся вакцины от коронавируса

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Медики Курганской области опасаются ставить вакцину «Спутник V», направляемую для массовой вакцинации. Между собой врачи обсуждают побочные действия от прививки и случаи заражения коронавирусом после вакцинации. Кроме того поговаривают, что информация о вакцине секретна, получить внятные ответы от производителя якобы не получается. «К примеру, по двум западным вакцинам в открытом доступе публикуются результаты клинических исследований: провакцинировано 40 тысяч человек, из них заболело 195, при этом 192 из заболевших из группы плацебо. На основании этого делается процентное вычисление эффективности вакцины. На основании чего эффективность „Спутник V“ в 92% не понятно, если привиты меньше 10 тысяч человек, из них треть заболела и про группы плацебо ни слова», — обсуждают в медицинской среде. Там так же переговариваются, что больше доверия вызывает вакцина от коронавируса, произведенная в Новосибирском институте, где придумали вакцину от вируса Эболы. Но когда она будет запущена в массовый оборот пока неизвестно.

Врачи заражаются коронавирусом повторно

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Слухачи в медицинской среде обсуждают случаи повторного заражения коронавирусом. «Пугает всех их большое количество, в том числе среди медиков. Причем, повторное заражение протекает ещё тяжелее первого», — пояснили врачи. С их слов выяснилось, что не у всех переболевших в организме появляются антитела. Поэтому даже тех, кто перенес COVID, призывают пользоваться защитными средствами.

Ремонт теплотрассы передали новичку, но и он не справляется

Работы по укладке новой теплотрассы на улице Мальцева в Кургане до сих пор не завершены, хотя субподрядчика заменили, рассказывают инсайдеры. «Исполнителя поменяли в начале ноября. На этом настояло городское руководство, несмотря на то, что работы к тому моменту были выполнены примерно на 80 процентов. С тех пор прошел месяц, но объект так и не сдан. Поэтому не совсем понятно, для чего меняли субподрядчика», — удивляются источники. По их словам, прокладку теплотрассы по контракту требовалось завершить до 1 ноября, а причиной просрочки стали ошибки в проектной документации, которые долгое время не удавалось исправить, в документы неоднократно вносили изменения. В результате жителям близлежащих домов тепло подают по временным коммуникациям, они постоянно жалуются на холод в квартирах.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.