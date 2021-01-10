Курганская область показала, какими будут выборы-2021 в России

В Курганской области выборы в пандемию проходили в условиях повышенных мер безопасности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Курганская область одна из первых в стране в 2020 году отрепетировала новый сценарий выборов — в пандемию. В условиях кризиса и ряда запретов региону удалось достичь показателей, которые ставили федеральные власти — «Единая Россия» на местных выборах в облдуму получила поддержку 45%. При этом кампания прошла без крупных скандалов и больших затрат. Этот опыт — пять политтехнологических новинок — может быть использован и другими регионами во время кампании в Госдуму в 2021 году.

Игра на страхе электората перед COVID

Борьба с коронавирусом стала главной темой 2020 года, которая затронула все сферы жизни. Политические партии в предвыборных программах использовали приемы, чтобы успокоить людей и побороть страх электората перед COVID. «Люди тяжело относятся к этой теме, тем более про это много говорили и писали. Мы призывали к соблюдению всех требований и мер профилактики, чтобы не было панического настроения», — рассказал URA.RU лидер курганской ЛДПР Юрий Ярушин. Тему борьбы с коронавирусом использовали и курганские коммунисты, признался их лидер Виктор Зырянов, но делалось это осторожно, чтобы не спровоцировать большую панику.

Выборы в Курганскую областную думу проходили в течение трех дней Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Предвыборной кампании помогло временное летнее затишье с ослаблением карантина. Единороссы этим воспользовались — во дворах, на предприятиях, в клубах проводили небольшие встречи с избирателями. Люди после жесткой изоляции соскучились по личному общению. «Ряду кандидатов это помогло обойти конкурентов. Яркий пример — Андрей Шиншин в Рябково, Сергей Поваренко в Железнодорожном округе, Татьяна Хильчук в Центральном округе, Борис Чепурной в Щучье», — пояснил секретарь курганского отделения «Единой России» Евгений Кафеев.

Прием 2020 года с использованием антиковидных программ в 2021 году следует использовать аккуратнее, считает политолог Андрей Шуклин. «Людей тема коронавируса начинает напрягать. Народ устал от того, что надо терпеть. Ковидная повестка будет присутствовать, но не так явно», — полагает он. С ним согласен и гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев: «COVID скорее всего будет и в 2021 году, но напряжение спадет. Люди не способны долго бояться чего-то одного. Курганская, как некая базовая модель, наверное, сможет сработать, но к ней очень многое надо добавлять».

Будущие депутаты стали волонтерами

Кандидаты в депутаты построили часть своей кампании в 2020 году на помощи многодетным семьям, медикам, тем, кто заболел коронавирусом. Некоторые подарки были связаны с темой коронавируса. Так, школьникам дарили компьютеры и гаджеты для дистанционного обучения, врачам — автомобили для работы по вызовам. «Людям нужна уверенность в завтрашнем дне, что для кандидатов от партии в округах помогло мобилизовать свой электорат», — пояснил Кафеев. По словам Зырянова, коммунисты на волонтерстве не акцентировали.

Курганские депутаты-единороссы подарили курганским больницам автомобили Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В кампании 2021 года в регионах России курганский опыт будет использован. Более того, волонтерство превратится во всеобщую мобилизацию. «Идея будет не только противодействовать COVID, но и помогать тем, кто помогает с ним бороться. В моду уже входят слова благодарности врачам. Президент Владимир Путин сказал, кто не был волонтером, тому во власти делать нечего», — поделился мнением Шуклин.

«Волонтерство и благотворительность станут важнейшими инструментами работы с электоратом. А вот массовые встречи скорее всего будут применяться редко, если эпидситуация не изменится», — считает политолог Сергей Ширяев. Журавлев уверен, что в 2021 году власти активнее внедрят бесплатную раздачу продуктов и лекарств.

Для образа сменяемой власти пришлось искать жертву

Сергей Лисовский был сенатором Курганской области в течение 16 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Электоральный негатив, связанный с пандемией, спровоцировал курганцев на запрос обновления власти. Наполовину сменился состав областной думы. Эпоха перемен коснулась и сенатора от региона. «Сменяемостью политических лидеров, а именно уходом с поста сенатора Сергея Лисовского, власть показала, что готова к замене главных игроков. Поначалу не обошлось без конфликта в стане единороссов, но компромисс был найден. Разбрасываться политическими тяжеловесами партийцы не намерены. Лисовский, вероятно, пойдет на выборы в Госдуму», — пояснил политический инсайдер.

Бизнесменов можно использовать

Предприниматели на своих избирательных участках под выборные кампании ремонтировали соцобъекты — детсады, больницы, школы. Бизнесмены приобретали для ковидного госпиталя и отделений средства защиты, питьевую воду, кислородные концентраторы и т. д. Часть просьб об этом звучала от властей.

Глава региона Вадим Шумков просит бизнесменов повысить зарплату работникам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Под выборную кампанию в Госдуму курганские власти придумали новый проект. Губернатор Курганской области Вадим Шумков попросил бизнесменов региона поддержать рост доходов населения. Глава региона предложил проанализировать, какие ресурсы направить на увеличение заработной платы. «Участие бизнеса — добровольное дело, но просьба поддержать людей, которые от вас зависят, ваших работников», — заявил Шумков.

«В этом вопросе надо не горячиться. Бизнес по возможностям разный, и взваливать на них все будет неправильно», — высказался Ярушин.

Политолог Шуклин согласен, что с перекладыванием ответственности на предпринимателей нужна осторожность. «В ковидных условиях часть компаний, особенно общепит и те, кто занимается концертной деятельностью, и так терпят убытки. На повышение зарплат сотрудникам нужны деньги, а их нет. В итоге у работников возникает недовольство, а это электорат, который в знак протеста может игнорировать выборы», — сказал Шуклин.

Доковидные проекты подгонят под выборы 2021 года

Мост ЖБИ в Кургане планируют открыть перед выборами в Госдуму Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Под выборы в 2021 году активнее продолжится масштабный ремонт больниц и поликлиник. Областное правительство ранее обратилось к «Корпорации СТС» с предложением помочь системе здравоохранения Шадринска, так как медучреждения не попали в федеральную программу по ремонту объектов. Энергетики решили направить более 50 млн рублей на ремонт поликлиник и больницы скорой медицинской помощи Шадринска.

«Акцент в 2021 году будет сделан на строительство новых больниц, школ. Всего, что связано с портретом власти, как защитницы народа», — пояснил Журавлев.

Один из грандиозных проектов в Кургане — ремонт моста ЖБИ на 3 млрд рублей — будет также завершен перед выборами в Госдуму. Исполнитель планирует выполнить все работы раньше срока.

Что еще не использовала Курганская область?

Курганский опыт проведения избирательной кампании в пандемию пригодится другим регионам, считает Ширяев. «Во многих регионах принимаются похожие меры. Цель не только выборы. Существует необходимость в целом увеличить позитив в отношении властей. Значительное количество указанных приемов являются откликом на указания федеральных властей, требующих стабилизировать ситуацию», — сказал Ширяев.

Кандидаты в депутаты Госдумы усилят активность работы в социальных сетях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По мнению Журавлева, тема COVID с одной стороны даже выгодна власти. «Чем отличается человек — чем у него все лучше, тем он капризнее. Поэтому уставший, испуганный, обедневший человек с одной стороны властью недоволен. С другой, он очень хочет, чтобы власть его погладила по головке и успокоила. Эти методы скорее можно увидеть у партии власти, а не у оппозиции», — пояснил политолог.

В целом тему коронавируса в избирательной кампании 2021 года, считают политологи, подвергнут трансформации. Политтехнологи ее переосмыслят. «В будущем будут проводиться замеры. Не вызывает ли раздражение у людей тема упоминания пандемии», — сказал Шуклин.

Политологи прогнозируют увеличение роли соцсетей, как средства взаимодействия с избирателями и акцент на проекты экономического развития. «Курган здесь мог бы стать показательным, в том плане, что малый и средний бизнес ждет поддержки. Бизнес присутствует не в таком большом объеме, как в Москве, и в крупных городах. Здесь губернатор мог бы сохранить то, что есть», — считает директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

Также существенным вкладом в формирование ковидной повестки в позитивном ключе станет вакцинация населения отечественным препаратом. Это будет не только медицинская, но и общественно-политическая панацея.