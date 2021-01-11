В новом году развернется масштабная борьба губернаторов

Главы уральских регионов усилят социальную поддержку населения Фото: Анна Майорова © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Губернаторы Большого Урала в 2021 году включатся в борьбу за финансовые ресурсы, чтобы обеспечить качественный результат на выборах в Госдуму. Источники в политической элите регионов УрФО сообщают, что главам субъектов необходимо будет социально поддержать избирателей для сохранения позиций «Единой России» в новом составе парламента. Но из-за кризиса, вызванного пандемией, собственных средств может не хватить.

«Главы субъектов предложат населению своеобразный социальный договор. Им важно показать, что действующая власть может эффективно справляться и с пандемией, и с ее экономическими последствиями. А, значит, эту власть нужно поддержать голосами избирателей», — рассказал инсайдер. По словам собеседника агентства, в первую очередь помощь будет точечно оказываться бюджетникам и социально незащищенным слоям населения.

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал решить жилищные проблемы врачей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Некоторые действия в этом направлении власти уже сделали. Так, свердловское правительство анонсировало в 2021 году решение квартирного вопроса для всех врачей, которые стоят в очереди на жилье. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер увеличил размер регионального маткапитала, глава Тюменской области Александр Моор внес законопроект, отменяющий транспортный налог для многодетных семей. В Зауралье областные власти выделили по 3000 рублей семьям с детьми-инвалидами в возрасте от 8 до 17 лет.

Эффективность социальной направленности работы губернаторов в период пандемии подтверждается выводами декабрьского доклада Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), считающимся прокремлевской «фабрикой мысли». По данным социологов, сразу трое уральских глав — Моор, Текслер и губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов — вошли в ТОП-10 так называемых «губернаторов новой волны».

«Выполнение губернаторами социальных обязательств имеет прямую связь с результатами «Единой России на выборах в Госдуму», — считает директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Однако в условиях, когда дефицит региональных бюджетов только увеличивается, исполнить эти обязательства будет сложно.

Расходы всех без исключения регионов Большого Урала в 2021 году превысят доходы. По официальным документам, бюджет Свердловской области на будущий год принят с дефицитом в 40,6 млрд рублей, Челябинской — в 22,5 млрд рублей, Тюменской — в 32 млрд рублей, Курганской — в 4,9 млрд рублей, ХМАО — в 35,2 млрд рублей, ЯНАО — в 55 млрд рублей, Пермского края — 18,1 млрд рублей.

Даже губернаторы регионов-доноров уже поспешили заявить о том, что соцподдержка будет оказываться точечно. В частности, Моор в послании Тюменской областной думе 22 декабря отметил, что «мы больше не можем позволить себе „заливать деньгами“ какие бы то ни было проблемы». «Мы уже давно говорим о необходимости внедрения во всю нашу социальную политику принципов адресности и нуждаемости. Но сделано в этом отношении намного меньше, чем декларировалось. Теперь других вариантов попросту не осталось: или так, или никак», — подчеркнул глава региона.

Тюменский губернатор Моор пообещал, что перестанет «заливать деньгами» проблемы Фото: Екатерина Христозова © URA.RU

«Вероятно губернаторы будут просить финансовой помощи у Москвы, чтобы обеспечить результат на выборах. Но центр скорее всего вместо денег даст установку улучшать качество менеджмента», — говорит политолог Орлов, подтверждая выводы ЭИСИ. «В 2021 году борьба за доступ к федеральным ресурсам среди губернаторов, скорее всего, обострится. Но в результатах выборов заинтересована прежде всего Москва, и Кремль поможет лишь наиболее проблемным в электоральном плане регионам», — считает специалист по региональной политике Виталий Иванов.

По мнению политолога Дмитрия Солонникова, губернаторы в поисках финансирования будут задействовать тех федеральных чиновников, которые связаны с регионами, и могут обеспечить лобби того или иного субъекта. «Но в выборный год многое будет зависеть и от списка кандидатов в депутаты. Те территории, от которых будут выдвигаться политические тяжеловесы, получат преимущество в лоббировании своих финансовых интересов. Поэтому борьба за сильных кандидатов, за первые номера в региональных списках, в 2021 году будет очень важна», — добавляет эксперт.

Алексей Текслер первым из губернаторов УрФО возглавил реготделение ЕР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В этих условиях, по информации региональных источников во власти, уральские губернаторы принимают дополнительные меры, чтобы помочь ЕР достичь необходимого результата. Так, Текслер лично возглавил реготделение «Единой России. «В ЕР уверены, что на выборах им удастся вытянуть партию исключительно за счет рейтинга губернатора», — сообщает источник в челябинской политтусовке.

«Вероятно включение админресурса, как это было на президентских выборах 2018 года. Тогда результат давали бюджетники, члены их семей, а также работники крупных предприятий, связанных контрактами с региональной властью», — отмечает источник в тюменской политической элите. Свердловский губернатор Куйвашев в свою очередь заручился поддержкой нового полпреда УрФО Владимира Якушева и начал «зачистку» конкурентного поля — возможное уголовное дело против экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана инсайдеры в свердловской власти напрямую связывают с вероятным выдвижением последнего в Госдуму по одномандатному округу в столице УрФО.