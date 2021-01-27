Почему Россию ждет новая волна протестов

Протестная активность будет нарастать, считает Дмитрий Орлов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россию ждет новая волна протестной активности, которая развернется после отмены карантина в стране. Такой прогноз дал политолог Дмитрий Орлов. При этом, по его словам, митинги 23 января показали, что аудитория протестов расширяется. В интервью URA.RU эксперт отметил, что для ответа на протесты власти могут вспомнить опыт усмирения митингов на Болотной площади (2011—2012 годов).

Также Орлов рассказал, как изменился имидж председателя «Единой России» Дмитрия Медведева после отставки с поста премьера и не исключил, что единороссы вопреки публичным заявлениям пойдут на «расторговки» с другими партиями в некоторых округах.

— Какие выводы власти должны сделать из прошедших в стране акций 23 января? Как вы оцениваете количество участников и результаты митингов?

Консультант администрации президента, член Высшего совета «Единой России» и глава Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов на выборах 2016 года был соавтором программы ЕР Фото: Владимир Андреев © URA.RU

— Митинги были масштабными и повсеместными, при этом в процентах от числа жителей это масштаб далеко не критический. Показательны три обстоятельства: митинги прошли в тех крупных городах, в которых их никогда не было; в городах с населением 100-500 тысяч человек акции были намного значительнее, чем обычно; а участие в них принимали представители самых разных возрастных групп — с преобладанием молодежи, конечно. Единой политической цели и стратегии у участников не было, поэтому и заметного результата нет.

Я уверен: это были акции по поводу [их инициатора блогера Алексея] Навального, а не по причине Навального. Люди недовольны своим положением, а призыв Навального — это только повод. Поэтому власть должна существенно изменить технологии работы в соцсетях, технологии работы с молодежью, создать структуры и условия для диалога с протестными группами и экспертным сообществом. Есть неплохой опыт 2011—2012 годов, который можно использовать. Естественно, говорить надо с теми, кто готов разговаривать. С боевиками о чем говорить? И говорить надо так, чтобы не отказываться от собственных принципов и целей. При этом необходимо выявлять и жестко наказывать в соответствии с законом тех, кто прибегает к насилию в отношении полиции, причиняет ущерб здоровью и имуществу граждан.

— Возможно ли после выборов 2021 года повторение митингов, как в Белоруссии? Есть ли предпосылки и предпринимают ли власти какие-то действия, чтобы не допустить радикализации протеста?

— Выход из ограничений пандемии приведет к усилению протестных настроений и оживлению протестной активности.

Логика проста: снятие ограничений — новые, повышенные ожидания — новые протестные настроения. Количество массовых протестных акций возрастет хотя бы потому, что в условиях пандемии их проведение временно запрещено. Митингов будет больше, в том числе политических, и они будут происходить на фоне думской кампании. Но развитие событий по «белорусскому» сценарию кажется мне маловероятным. Преобладать будет социально-экономический, «трудовой» протест. Доверие к президенту, партиям, политической системе в России вполне достаточное, а массовых нарушений на выборах, по-моему, никто не ждет.

— Может ли Навальный повлиять на результаты выборов в Госдуму? Что власти могут противопоставить его «умному голосованию»?

— Думаю, влияние Навального на парламентские выборы будет довольно ограниченным. «Умное голосование» — проект с далеко не повсеместной, сегментарной эффективностью. Он может повлиять только на итоги выборов в «протестных» округах в некоторых крупных городах. К тому же, поддерживая случайных для него кандидатов от парламентской оппозиции, Навальный фактически играет не в свою игру и работает на чужой результат.

— На выходных завершилось обучение политических вице-губернаторов. Якобы рассматривались два варианта думской кампании: в Думу пройдут парламентские плюс новые малые партии или в Госдуме остается четыре партии при конституционном большинстве «Единой России». Какие риски несет каждый из сценариев? Какой считается в «Единой России» (ЕР) и администрации президента (АП) предпочтительным?

«Справедливая Россия» Сергея Миронова (на фото) должна сдержать КПРФ на выборах в Госдуму, считает Дмитрий Орлов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

— [Первый замглавы администрации президента] Сергей Кириенко подтвердил вслед за [президентом] Владимиром Путиным ценность парламентских партий «патриотического консенсуса». Из этого можно сделать вывод о том, что Кремлю ближе « консервативный» сценарий, основанный на конституционном большинстве «Единой России».

Кстати, и запрос граждан на «новые» партии резко упал: по данным последнего опроса фонда «Общественное мнение», за них готовы проголосовать только 7% респондентов против 16% неделей ранее. Косвенное свидетельство реализации «консервативного» сценария — объединение «Справедливой России» с партиями «Патриоты России» и «За правду». Это ясный сигнал элите: «Справедливая Россия» остается в игре и должна быть представлена в Думе. Это будет в некотором смысле новый игрок, который, помимо прохождения в Думу, должен сдерживать электоральную экспансию КПРФ. При этом с политического поля накануне думской кампании уходят небольшие игроки, которые могли ослабить электоральный потенциал «Единой России».

Конституционное большинство «Единой России» в Думе — это гарантия стабильного проведения в парламенте президентской политики по наиболее значимым вопросам. Главное преимущество другого сценария, при котором в Думу проходят 5-7 партий, — большая представительность парламента. Но этот сценарий предполагает формирование постоянной или ситуативных коалиций. Такая модель была в Думе в начале 2000-х. Она требует постоянных согласований позиций участников, иногда весьма напряженных. Необходимо задавать общую политическую логику действий такой коалиции, добиваться того, чтобы она была президентской. Мне приходилось относительно недавно участвовать в формировании и запуске «коалиции развития» в одном из регионов. Модерирование таких коалиций — это очень непростой процесс. На мой взгляд, если есть возможность реализовать модель конституционного большинства, это для оперативного политического управления оптимально.

— После отставки из правительства, снизилась медийная активность председателя ЕР Дмитрия Медведева. Влияет ли это на партию изнутри и на ее рейтинг? Каким вы видите будущее Дмитрий Медведева — он останется председателем ЕР или возможны варианты?

Дмитрий Медведев меняет свое позиционирование Фото: Владимир Андреев © URA.RU

— Медведев не просто снижает активность в медиа, а меняет свой образ и политическое позиционирование, как это было в его долгой политической жизни уже не раз. Я, думаю, что она еще далеко не завершена. Конечно, он остается ответственным политиком, но в его заявлениях более очевидно прослеживаются социальные акценты. Это может свидетельствовать о том, что на посту председателя «Единой России» его политические приоритеты в принципе иные, чем на посту премьера. Будущее Дмитрия Медведева, на мой взгляд, зависит прежде всего от Владимира Путина и от него самого. Медведев всегда играл «в долгую». Думаю, и будет играть.

— Должен ли Владимир Путин возглавить список кандидатов «Единой России» на выборах в Госдуму?

— Это зависит от того, каким власть видит большинство ЕР в Думе, от развития политической ситуации. Когда президент возглавлял список, результат партии был намного весомее. Но это зависит от политической воли самого Путина.

— Как вы считаете, каким АП видит новый парламент и нового спикера? Он должен быть полностью управляем или ему разрешат играть в политику, как спикеру Думы Вячеславу Володину?

Президент Владимир Путин решит, сохранит ли Вячеслав Володин (слева) свой пост Фото: Владимир Андреев © URA.RU

— Серьезные думские политики, пользующиеся поддержкой избирателей, могут рассчитывать на сохранение мандатов. Но ожидается существенное обновление фракции ЕР. По поводу «полной управляемости» спикера: управлял ли, условно говоря, [в бытность куратором внутренней политики в АП Владислав] Сурков [действовавшим тогда спикером Думы Борисом] Грызловым? Или [в бытность замглавы администрации президента] Володин — [следующим спикером Сергеем] Нарышкиным? Сама постановка вопроса выглядит странно. Председатель Думы должен быть достаточно влиятельной фигурой, чтобы взаимодействовать с администрацией президента, правительством, фракциями. А выбор кандидатуры спикера — это прерогатива президента.

— Если ЕР планирует получить конституционное большинство (а вы говорили, что в одномандатных округах партия может рассчитывать на 190 мандатов), то нужно набрать почти 50%. Социологи называют рейтинг «Единой России» в районе 30%. За счет чего партия планирует нарастить рейтинг?

В АП поставили задачи «Единой России» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

— Кириенко назвал формулу желательного результата ЕР: 45% при явке в 45%. Я думаю, речь о нижней планке. Если партия получит более 190 мандатов в округах, то она сформирует конституционное большинство. Скорее всего, будет несколько партий, которые получат по 1%-3% голосов и не пройдут в Думу. От распределения голосов между партиями, преодолевшими 5-процентный барьер, выиграет прежде всего ЕР.

По данным последнего исследования ФОМ, рейтинг ЕР серьезно вырос — с 28% до 32%. Партия способна существенно нарастить общественную поддержку. Предвыборная мобилизация позволяла некоторым традиционным партиям даже удваивать рейтинг. Такое случалось и в истории германской ХДС, и в истории голлистских партий во Франции. Трехдневное голосование также сработает — из-за дополнительного прихода на участки консервативных групп избирателей — в пользу традиционных участников выборов, прежде всего ЕР. Ну и потом: если у «Единой России» 32%, у кого 68%? Способна ли оппозиция настолько увеличить электоральный потенциал? Конечно, нет. Увеличит его прежде всего ЕР.

Андрей Турчак (слева) руководит избирательным штабом «Единой России», Константин Костин (справа) стал главным политтехнологом партии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

— В конце года Турчак говорил, что создается избирательный штаб ЕР, он его возглавит, в него войдут Дмитрий Кобылкин и Владимир Васильев. Сформирован ли полностью штаб?

— ЕР работает в предвыборном режиме с конца ноября — впервые за всю историю партии так заранее. Насколько я знаю, штаб возглавил Турчак, в него вошли, помимо Кобылкина и Васильева, еще несколько известных партийных деятелей А главный технолог кампании — Константин Костин.

— 24 губернатора возглавили региональные отделения ЕР. Будет ли это число увеличено к выборам в Госдуму? Все ли они возглавят списки кандидатов в своих территориальных группах?

— Я ожидаю, что количество губернаторов, которые возглавят региональные отделения ЕР и списки в своих территориальных группах, увеличится. Думаю, и территориальных групп будет больше, чем в 2016 году [36], но меньше, чем субъектов Федерации, — скажем, 60-70. Это позволяет «раскинуть» более плотную сеть электоральной мобилизации. Ведь каждая территориальная группа — это своего рода избирательный штаб, вокруг которого концентрируются сторонники и активисты, который делает и технологические ходы.

— Выборы некоторые губернаторы воспримут, как соцсоревнование — могут попробовать сгонять бюджетников для повышения явки, пытаться наращивать процент за ЕР. Проводятся ли с губернаторами или их политическими замами работа, чтобы не допускать перегибов, не передавить?

— Чиновник — всегда чиновник. Избыточные административные усилия, «соцсоревнование» за результат были и будут. Но Кириенко ясно говорит губернаторам: легитимность важнее процента. Кремль более, чем кто-либо, заинтересован в том, чтобы итоги выборов были приняты населением.

— Есть ли в «Единой России» уже согласованный список кандидатов, которых партия поддержит на праймериз? Сколько человек в него входит? Насколько серьезное будет обновление фракции ЕР в Думе?

— Окончательный список кандидатов сформируется накануне съезда ЕР, где он будет выдвинут. Очевидно, в июне. Праймериз — конкурентная процедура. Они приносили немало сюрпризов. Думаю, принесут и в этом году. А обновление фракции будет очень серьезное. Способность регулярно обновляться — вообще реальное конкурентное преимущество ЕР.

Предварительное внутрипартийное голосование (праймериз) по выбору кандидатов в Госдуму может принести сюрпризы Фото: Альбина Золотухина © URA.RU

— Будет ли ЕР идти на расторговки, как на прошлых выборах: отдаст ли несколько одномандатных округов системной оппозиции в обмен на общую лояльность и пассивность в других округах?

— На мой взгляд, партия настроена на более жесткую конкуренцию с парламентской оппозицией в округах, чем это было в 2016 году. «Расторговка» как принцип отвергнута. Но отдельные соглашения, конечно, возможны.