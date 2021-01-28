Курганские инсайды: объединение с «матрешкой» срывается

Неприемлемый контент, который можно заблокировать в соцсетях, но нельзя в Кургане Коллаж URA.RU

Курганские элиты удивились внезапному затишью всех местных политических telegram-каналов, которые ранее заявляли о своих амбициозных планах. Одновременно чиновники стали массово регистрироваться в этом мессенджере, а в правительстве ищут ответственного за внутреннюю политику.

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Политические telegram-каналы замолкли

Курганцы отметили подозрительное затишье политических telegram-каналов, которые еще годом ранее активно ругали недругов и хвалили политическую и бизнес-элиту. «Таких каналов на моей памяти было штуки четыре точно, постоянно действующих. Там появлялась иногда довольно любопытная для размышления информация. Но теперь ни один из них не работает. При этом буквально каждый канал заявлял о намерении набрать тысячи подписчиков», — поделился наблюдением источник. Он не исключил, что авторы каналов ждут политтехнологов, которые зададут направление для выборов в Госдуму.

В правительстве ищут ответственного за внутреннюю политику

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В курганском правительстве появились слухи, что найден кандидат на пост начальника управления внутренней политики. Должность была вакантна больше года, с момента отставки экс-начальника управления Владимира Саблина. Сейчас ее якобы может занять один из действующих сотрудников департамента информационной и внутренней политики. Впрочем, сразу несколько инсайдеров, близких к властям региона, опровергают эту информацию. «Поиск продолжается, но пока безрезультатно. Сложно найти достойную замену Саблину. Да и желающих на такую ответственную должность не так много», — рассказал один из собеседников.

Объединение Кургана с тюменской матрешкой на выборах в Госдуму под вопросом

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Вопрос объединения Курганской и Тюменской областей, а также Ямала и Югры в один партийный список «Единой России» на выборах в Госдуму до сих пор не решен и остается открытым. «Против такого объединения выступают, например, в северных регионах. Они считают, что список создается исключительно в интересах Кургана, в ущерб их интересам», — заявляют инсайдеры. Без объединения с другими регионами Зауралью практически нереально провести в парламент своего кандидата-списочника из-за небольшого числа избирателей: он просто не сможет получить необходимого количества голосов. Однако в случае объединения другой регион рискует остаться без своего депутата в Госдуме. Инсайдеры считают, что именно этим, в частности, можно объяснить задержку в назначении партийного куратора на предстоящих выборах в Кургане. В ряде других регионов уполномоченные от партии уже назначены.

Чиновникам стало сложнее следить за соблюдением масочного режима

В Кургане государственных и муниципальных служащих продолжают привлекать к проверкам режима повышенной готовности и поиску нарушений. Но если раньше они ходили в рейды вместе с представителями силовых структур, то теперь — самостоятельно, рассказывают сплетники. «С ними (силовиками, — прим.ред) проще было. Люди видят человека в форме, и не так сильно возмущаются, когда чиновники выписывают протокол», — переговариваются слухачи.

Коммунисты пиарятся на протестах

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Слухачи обсуждают небывалую активность курганского депутата-коммуниста Якова Сидорова, взявшегося защищать участников несанкционированного митинга, прошедшего 23 января. Но сплетники рассказывают, что не забота о подрастающем поколении двигала Сидоровым, а желание заработать. «От штаба Навального коммунист Сидоров, по слухам, получил наличные. Так что тут и пиар, и заработок», — судачат сплетники. При этом они отмечают, что Сидоров пошел вопреки позиции федерального руководства КПРФ, которая осуждает бунтарей.

Главный полицейский Шадринска привлек внимание

Новый начальник шадринской полиции привлек внимание горожан дорогой машиной. «Недавно он приобрел новую Toyota Land Cruiser. Дорогая машина по меркам заработка полицейского. При этом прежний руководитель, ездивший на простом Renault, находится под следствием якобы за махинации с премиями. Выглядит все как-то странно, учитывая, что новый начальник всегда метил на это место и открыто об этом заявлял», — поделились шадринские сплетники. При этом другие инсайдеры заявляют, что это просто сплетни: «Нет у него Toyota Land Cruiser. Ездит не на новом RAV4. Порядочный человек».

Дефицит медиков ликвидируют на бумаге

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Массовые проверки больниц и поликлиник приведут к снижению дефицита медперсонала лишь по документам, считают сплетники. Проверки соответствия штатному расписанию и реальному обеспечению кадрами инициировано руководителем аппарата губернатора Оксаной Куташи. «Она поручила депздраву навести порядок, но на деле опасаемся, что все сведется к сокращению части сотрудников и ликвидации пустующих ставок врачей и медсестер», — поделились инсайдеры. Впрочем, власти ранее заявляли, что сокращения медиков после проверок не будет.

Больницы в долгах

Медицинские учреждения утопают в долгах. Больницы и поликлиники поставлены практически в равные условия с коммерческими предприятиями. «Денег нет не то, что на ремонты и оплату оборудования, их нет на оплату коммунальных услуг. Медучреждения платят 20 видов налогов и сборов. При этом перечень платных услуг ограничен, да и у людей нет денег даже при нынешних расценках. Снова ожидаем оптимизации — сокращения коек и закрытия или объединения отделений», — с горечью отметили инсайдеры из числа врачей.

Курганских диабетиков с коронавирусом должны лечить московские врачи

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пациентам с диабетом, заболевшим коронавирусом, лечение должны назначать московские врачи, рассказывают инсайдеры. Для этого курганским медикам необходимо обращаться в специальную клинику по видео-конференц-связи. «Но это делается не всегда, поэтому есть летальные случаи. Когда их начали разбирать, оказалось, что федеральная власть рекомендовала обращаться в Москву. Лечение диабетиков от коронавируса очень специфическое, медпрепараты не должны повышать билирубин и так далее. Сейчас разбираемся, как должна работать эта система, чтобы люди не умирали», — пояснил слухач из медицинской среды.

Странное поведение курганской УК объяснили столичными покровителями

Слухачи считают, что жители Кургана не могут вывести свои дома из-под управления компании «Новая волна» из-за ее новых владельцев. «Суть в том, что новые собственники из Москвы стали в курсе того, что из их кампании уходят целыми домами, и была дана неофициальная установка не отпускать их», — поделился один из горожан своим мнением. Ранее жильцы двух домов в Кургане пытались передать управление ими другим компаниям, но их решение отменили на другом собрании жильцов. Примечательно, что, по мнению самих жильцов, об этих собраниях не знал никто из собственников, а по документам они состоялись в один и тот же день.

В Кургане затянулось строительство канализации

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане затянулись сроки строительства канализации в Восточном районе. «Изначально стройку планировали закончить к 10 декабря 2020 года. Но теперь почему-то сроки продлили до 30 июня 2021 года», — говорят инсайдеры. При этом на сайте госзакупок указано, что подрядчик выполнил работы на 97,7 млн рублей (из 104 млн рублей). «То есть по документам работы выполнены практически полностью, почти на 95%. Если это так, зачем сроки работ продлевать на полгода? Ну и если выехать на объект, хорошо видно, что работ там на самом деле еще очень много. Новые трубы просто лежат под снегом. Ни о каких 95% нет и речи. Так что не понятно, как принимались работы», — переговариваются сплетники.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.