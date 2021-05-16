Губернаторы 20 регионов провалили поручение Путина

20 губернаторов «заморозили» поручение президента Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернаторы 20 российских регионов провалили поручение президента Владимира Путина по созданию технопарков и индустриальных парков. В них не создано ни одного такого объекта, говорится в опубликованных данных Минпромторга РФ. Эксперты считают, что это прямая вина губернаторов, что может отразиться на их перспективах.

Еще в послании 2013 года Путин сделал акцент на программе создания индустриальных и технопарков, которые должны были стать одними из локомотивов экономики и вошли в нацпроект «Малое и среднее предпринимательство». По его инициативе, если регион вкладывает деньги в создание таких объектов, ему возвращают налоги и пошлины, уплаченные резидентами в федеральный бюджет. По данным Минпромторга, в России зарегистрировано 331 индустриальный и технопарк. По словам замминистра промышленности Алексея Беспрозванных, в 2021—2023 годах субъектам вернут 24 млрд рублей. Кроме того, регионы получат налоги, рабочие места и инвестиций.

Топ-20 регионов не выполнивших поручение по созданию технопарков Инфографика: Дмитрий Циулин, URA.RU; статистика: Минпромторг РФ

Лидерами являются семь регионов: Подмосковье (53 парка), Татарстан (27), Башкирия (14), Москва (13), Калужская, Ленинградская (по 11) и Свердловская области (10). В 20 регионах страны не создано ни одного парка: в Магаданской (с 2013 года губернаторами были Владимир Печеный, Сергей Носов), Еврейской автономной (Александр Винников, Александр Левинталь, Ростислав Гольдштейн), Амурской (Олег Кожемяко, Александр Козлов, Василий Орлов), Омской (Виктор Назаров, Александр Бурков), Костромской (Сергей Ситников), Брянской (Николай Денин, Александр Богомаз), Мурманской (Марина Ковтун, Андрей Чибис), Архангельской (Игорь Орлов, Александр Цыбульский) областях, в НАО (Игорь Федоров, Игорь Кошин, Александр Цыбульский, Юрий Бездудный) и ЯНАО (Дмитрий Кобылкин, Дмитрий Артюхов), в Забайкальском (Константин Ильковский, Наталья Жданова, Александр Осипов) и Приморском (Владимир Миклушевский, Андрей Тарасенко, Олег Кожемяко) краях, в Адыгее (Аслан Тхакушинов, Мурат Кумпилов), Ингушетии (Юнус-Бек Евкуров, Махмуд-Али Калиматов), Кабардино-Балкарии (Арсен Каноков, Юрий Коков, Казбек Коков), Калмыкии (Алексей Орлов, Бату Хасиков), Карачаево-Черкессии (Рашид Темрезов), Коми (Вячеслав Гайзер, Сергей Гапликов, Владимир Уйба), Марий Эл (Леонид Маркелов, Александр Евстифеев) и Северной Осетии (Таймураз Мамсуров, Тамерлан Агузаров, Вячеслав Битаров, Сергей Меняйло).

Индустриальные парки по замыслу властей должны стать поддержкой для промышленных гигантов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По данным Ассоциации индустриальных парков (АИП), в 2013—2020 годах промпарки привлекли 1,3 трлн рублей. Промпарки создаются и на базе обанкротившихся крупных предприятий (например, Курганский завод колесных тягачей) с готовой инфраструктурой, и с нуля — на свободных площадках. Резиденты получают дешевую аренду помещений и оборудования, имеют льготы по налогам, нулевые ставки земельного и транспортного налогов, сниженные тарифы на электро- и теплоэнергию. По оценке Минэкономразвития РФ, издержки резидентов на создание высокотехнологичной продукции сокращаются на 30%—35%.

URA.RU направило запросы о комментарии во все регионы из «красной зоны». На момент выхода статьи пришел ответ из пресс-службы губернатора ЯНАО, где сообщили, что у нефтегазовых предприятий не было запроса на использование инфраструктуры индустриальных и технопарков. С развитием других отраслей такая необходимость возникла. В 2019 году на Ямале создан промышленный парк регионального значения «Старт» в Губкинском. Ведется строительство промышленно-логистических парков «Обской причал» и «Коротчаево».

У нефтегазового комплекса Ямала до сих пор не было запроса на услуги промпарков Фото: media.gazprom-neft.ru

Депутат Госдумы от Костромской области (также из «красной зоны») Алексей Ситников заверил URA.RU, что парки в его регионе созданы, но они не вошли в реестр, потому что не подходят под формальные критерии. «В одном парке нет единой управляющей компании, и несколько собственников не могут договориться между собой. В другом нет резидентов», — сказал парламентарий.

В Приморье, как пояснил URA.RU директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов, не планируется создание индустриальных и технопарков. В регионе создана территория Свободный порт Владивосток и территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), где действуют особые режимы таможенного, налогового и административного регулирования. «Незачем там создавать индустриальный парк», — говорит Климанов.

За 8 лет инвесторы вложили в промпарки страны чуть больше 1,3 трлн рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Эту позицию поддерживает и доцент Дальневосточного федерального университета Максим Кривелевич. По его словам, функции инновационного развития в крае возьмет на себя научно-технологический центр «Русский».

По словам Кривелевича в Забайкальском крае и в Еврейской автономной области решение о создании индустриальных и технопарков преждевременно. Там нет развитой экономики. Губернаторам нужно заниматься созданием драйверов развития, на которые работали был резиденты парков.

«Индустриальные парки — это вишенка на торте. Но торта нет», — заметил эксперт.

В Приморье с его особыми экономическими зонами финансовой заинтересованности в создании промпарков нет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Исполнительный директор Союза промышленников и предпринимателей России Сергей Соляник поясняет, что за Уралом рынок сбыта ограничен. «Спрос небольшой, бизнесу развиваться некуда. Драйвером развития могло бы стать строительство Шелкового пути. В одной только Бурятии он позволил бы создать 14 тысяч рабочих мест», — пояснил Соляник.

Депутат Госдумы от Архангельской области Дмитрий Юрков сообщил URA.RU, что создание индустриальных и технопарков в Беломорье возможно только при реализации проекта Северного морского пути. «Сейчас в регионе высокая стоимость электроэнергии, 9 месяцев зимы, а это — большие затраты на отопление, плохая логистика», — считает Юрков.

Профессор Наталья Зубаревич не видит экономического эффекта в созданных индустриальных и технопарках. Например, один из промпарков Челябинской области — «ММК — Индустриальный парк» — в прошлом году, согласно информации регионального Минпрома, принес в бюджет региона всего 190 млн рублей налогов при общем объеме доходов казны — 178 млрд рублей.

Эксперты не видят серьезной финансовой выгоды регионов от деятельности промпарков Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Как отметил первый зампред экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников, большинство созданных технопарков — «это профанация». «Есть парки, которые существуют только на бумаге. Экономике они не дают ничего», — уверен он.

Глава компании «Маркком» Сергей Маркелов уверяет, что все зависит от воли губернаторов. В пример он привел Калужскую область. По словам эксперта, она смогла создать 10 промпарков и технопарк благодаря активности губернаторов еще в середине 2000-х. В отличие от смоленских коллег, они не отказались от зарубежных инвестиций. «Брянск мог сделать то же самое. Но губернатор не проявлял активности, поэтому регион остался на выращивании картошки. В создании парков я не исключаю фактор лени и трусости губернаторов», — полагает он.

Лучшее место для создания промпарков — старые советские заводы с готовой инфраструктурой Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Региональным властям «не хватает знаний и компетенций», сказал URA.RU экс-глава комитета «Опоры России» по промышленности Николай Дунаев. В Минпромторге не ответили на запрос URA.RU.

Высокопоставленный источник URA.RU объяснил, что любое поручение Путина находится на особом контроле в администрации президента, об их выполнении докладывают президенту. «Насколько мне известно, поручение по технопаркам пока не снято с контроля. В любом случае президент недавно утвердил новые KPI [ключевые показатели эффективности] губернаторов, среди которых развитие малого и среднего бизнеса, а это история, в том числе и про технопарки. Так что санкции за невыполнение требований могут еще быть», — резюмировал он.