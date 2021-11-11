Курганские инсайды: Шумков готовится к отъезду

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Чиновники обеспокоены возможным отъездом губернатора Курганской области Вадима Шумкова в Москву. Сам Шумков при этом критикует работу мэров из-за провалов в подготовке к зиме. Вместе с тем служащие возмущаются антиковидными рейдами и планами по штрафам. А застройщик из-за внимания силовиков сбежал из города без чемодана. Об этом и многом другом — в новом выпуске «Инсайдов».

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Губернатор Шумков готовится уезжать

Губернатора Вадима Шумкова ждут в Москве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В коридорах правительства Курганской области обсуждают, что губернатор Вадим Шумков сидит буквально на чемоданах. «Шумков собирается покинуть область с прошлой недели. Куда хочет уехать — неизвестно», — рассказывают слухачи. В прошлый раз в сентябре похожая атмосфера вызвала разговоры о возможном уходе губернатора. Тогда сплетники обсуждали якобы планы Кремля отправить Шумкова в ХМАО вместо губернатора Натальи Комаровой. Другие инсайдеры передают, что глава Курганской области со дня на день уезжает в Москву. Там аппарат президента планирует провести обучение губернаторов на темы ЖКХ и строительства.

Шумков недоволен мэрами

Проблемы с отоплением в ряде курганских районов могут вылиться в кадровые решения. По слухам, губернатор Вадим Шумков недоволен ситуацией. «Проваливших отопительный сезон ждут оргвыводы. Возможно и отставки. Времени была масса, чтобы решить проблемы, которые тянутся с прошлого сезона. Это свидетельствует о неспособности людей организовать свою работу. При этом страдает население — это недопустимо», — рассказывают слухачи. Проблемы с отоплением уже возникли в Альменевском районе, который временно возглавляет Ринат Каримов, и в Половинском районе, возглавляемым Вадимом Меньщиковым.

Курганские власти не могут найти начальника

В правительстве пустует место главного по кадрам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Должность начальника управления кадров в правительстве Курганской области остается вакантной уже около двух лет. Сплетники отмечают, что власти не могут найти желающих занять этот пост. Также остается вакантной должность одного из заместителей начальника управления. «С новой политикой властей работать на этой должности будет очень тяжело. По сути, все основные решения принимает не начальник управления кадров, а вышестоящее руководство. Работа очень нервная», — обсуждают в кулуарах. Чиновники обратили внимание, что в начале года замначальника управления кадров назначили экс-силовика Марата Самаева. Ему прочили в будущем пост начальника, но менее чем через полгода Самаев ушел из правительства, предпочтя карьеру адвоката.

Курганцы ждут помощи мэра

Елена Ситникова встречалась с курганцами, которые просят сделать выезд на трассу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Зайково ждут обустройства временного поворота на поселок на трассе «Иртыш», который им обещали вернуть чиновники. «Работы на повороте даже не начинали! Хотя глава города Елена Ситникова говорила, что светофор будет работать к концу ноября. Говорят, администрация не сможет перед федеральной властью отчитаться за первоочередные задачи, а тут какой-то мелкий поворот. Так под шумок могут про нас забыть, середина ноября, а подвижек нет!» — беспокоятся жители поселка. По информации инсайдеров, некоторые активисты предлагают вновь писать жалобы во все инстанции, не дожидаясь конца обещанного срока. Ранее URA.RU писало, что курганцы после капремонта участка трассы «Иртыш» лишились левого поворота на микрорайоны Зайково и Изумрудный. Недовольные жители написали жалобы президенту Путину, лидеру ЛДПР Жириновскому, губернатору Вадиму Шумкову, депутатам. С требованием открыть поворот на трассе люди готовы были идти в суд. Волнение успокоила мэр Елена Ситникова и представитель УПРДОР «Южный Урал», пообещав открыть поворот на трассе (со светофором) на время строительства альтернативной дороги из Зайково в центр Кургана.

Курганские чиновники недовольны антиковидными рейдами

Чиновники из Кургана возмущаются, что их снова заставляют участвовать в рейдах по проверке соблюдения в городе антиковидных мер. Они отмечают, что основную работу у них никто не отменял. «Работать и так некому, еще и в рейды отправляют. В принципе, вообще не понятно, почему соблюдение антиковыидных мер должны проверять сотрудники департаментов из совершенно другой сферы деятельности», — говорят слухачи. Вместе с чиновниками в рейдах участвуют силовики, но они чаще всего не фиксируют никаких нарушений. «Некоторые из них напрямую говорят, что ходят в рейды, чтобы не допускать возможных конфликтных ситуаций», — рассказывают сплетники.

Участникам антиковидных рейдов ставят задачи по выявленным нарушениям

Курганский бизнес штрафуют за нарушение антиковидных мер Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

После проверок по соблюдению курганскими организациями антиковидных ограничений участники рейдов отчитываются о количестве выявленных нарушений. С теми, кто не выполнил план, проводят разбирательство. «Ставится конкретная задача: каждый участник рейда должен составить минимум два протокола. Не выполнил план — пиши объяснительную», — рассказывают инсайдеры. Они считают, что именно поэтому участники рейдов порой любыми способами пытаются найти нарушения, даже если организация всеми силами пытается их не допускать. «Не удивительно, что некоторые стали закрываться и принимать только постоянных клиентов по предварительному звонку. Это лучше, чем платить штраф за неочевидное нарушение, которое найдет санитарный патруль», — обсуждают в регионе.

Мэры пожаловались на организацию выборов

В Альменевском и Целинном муниципальных округах, по слухам, проведением выборов во время локдауна были недовольны сами представители администрации. «Нам нужно было организовать явку на выборы, а мы нигде не могли нормально пригласить на выборы, потому что они не включены в список, куда можно выходить с самоизоляции», — передают сплетники слова одного из сотрудников местной администрации. Выборы в этих двух округах состоялись 31 октября, за день до того в регионе ужесточили антиковидные меры.

Курганские баньщики осудили депутата Госдумы Ильтякова

Депутат Госдумы Александр Ильтяков будет судиться с коммунистами из-за бань Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане некоторые клиенты муниципальных бань не согласились с мнением депутата Госдумы Александра Ильтякова, который обвинил депутата гордумы Якова Сидорова в уничтожении курганских бань. «С приходом Сидорова, в бане изменилась атмосфера, и стало лучше. Сделали ремонт, в продаже был широкий выбор напитков. Все были довольны. И очень сожалели, когда он ушел», — рассказывает один из клиентов. Депутат от КПРФ возглавлял МУП «Бытовые услуги» с февраля по июнь 2020 года. Из-за слов Ильтякова Сидоров подал на него в суд.

Депутаты вспомнили про экс-коллегу, убивавшего волков

Курганских депутатов потрясла новость о нашествии волков в регионе. На днях дикие хищники загрызли нескольких овечек в Каргапольском районе. «Нет на них [волков] нашего бывшего коллеги Дениса Хахалова. Это опасные животные не только для фермеров и их хозяйств, но и для людей. В соседних регионах вообще тем, кто отстреливает еще и доплачивают, а не осуждают», — говорят парламентарии. Хахалова после охоты на волков обвинили в живодерстве. Сейчас по нему проводится разбирательство.

Сотрудники прокуратуры завалены жалобами на отопление

Сотрудники прокуратуры наказывают чиновников, сорвавших отопительный сезон Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В прокуратуру Курганской области и в районах массово поступают жалобы на проблемы с отоплением. Люди пишут, что замерзают из-за некачественной подготовки систем к зиме. «Прокурорские работники вынуждены ездить по районам, работы куча. Приходится разбираться с местными чиновниками и их головотяпством при подготовке к зиме. Вскрывается множество нарушений. Но это не искоренит проблему. Зима впереди и ЧП тоже», — обсуждают силовики.

Курганец, едва не устроивший катастрофу, остался на свободе

Директор курганской компании, занимающейся продажей трубопроводной арматуры и задержанный по подозрению в мошенничестве, находится под подпиской о невыезде, утверждают сплетники. «Такое редко бывает, что подозреваемого в совершении тяжкого преступления, а мошенничестве в особо крупном размере считается таковым, остается на свободе. Один из вариантов может быть в том, что он пошел на сделку со следствием», — рассуждают в регионе. Ранее стало известно, что курганского бизнесмена задержали сотрудники ФСБ за попытку продать в ХМАО крупную партию задвижек, не соответствующую техническим требованиям. Это могло привести к экологической катастрофе.

В Кургане могут возникнуть проблемы с приемом канализации в Восточном

В Кургане затягивается ремонт канализации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сплетники ожидают завершения строительства канализации в Восточном районе Кургана, которое затянулось уже почти на год. «Интересно, как у подрядчика в результате будут принимать работы», — усмехаются они. По словам слухачей, изначально трубы укладывались методом бурения, хотя по проекту нужно было рыть траншеи. Позже проект переделали, но значительная часть работ была закрыта по актам до этого. «Получается, что работы все-таки проводились не по проекту. К тому же, говорят, что с экспертизой новой проектной документации возникли какие-то проблемы», — рассказывают собеседники.

Изначально завершить работы требовалось до 10 декабря 2020 года, но позже сроки отодвинули до 30 июня 2021 года. Стоимость работ в июне увеличили со 104 млн до 114,5 млн рублей. В мэрии объяснили это внесением в проектную документацию изменений, касающихся способа прокладки трубопроводов. На этой неделе власти заявляли, что подрядчику осталось завершить монтаж 10 смотровых колодцев и устранить выявленные недостатки, а также завершить промывку и телеинспекцию сетей.

В Кургане потеряли застройщика

На курганскую стройку соседи пожаловались президенту Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Серия скандалов вокруг строек предпринимателя Александра Бабочкина повысила внимание к его персоне. Но близкое окружение бизнесмена, а именно подчиненные, заговорили о его отъезде. «Он в срочном порядке уехал из Кургана. Говорят, что даже багаж с собой не взял. Вроде улетел в Москву», — поясняли работники. При этом они не исключили, что предприниматель мог помчаться решать проблемы через близких знакомых в Москве. Тремя проблемными стройками сейчас занимается прокуратура. Жители соседних домов писали жалобы президенту Владимиру Путину.

Курганские бизнесмены возмутились конкурентом

Владельцы клубов и ресторанов в Кургане возмутились работой одного из заведений Кургана, расположенным на проспекте Машиностроителей. Слухачи передают, что бар работает дольше введенного недавно ограничения, то есть после 23:00. «Мы соблюдаем требования, а конкуренты почему-то нет. Они наглым образом игнорируют запрет на работу, вся тусующаяся молодежь собирается там. Но клуб не проверяют, насколько нам известно, и не штрафуют», — поясняют предприниматели.

Скульптуру «женщины-кошки» поставили в ТРЦ Кургана для пиара

Скульптуру «Кошка на чемоданах» установили в Кургане в ТРЦ «РИО» Фото Станислава Достовалова

Некоторые горожане считают, что владельцы ТРЦ «РИО» установили фотозону «Кошка на чемоданах», чтобы успеть воспользоваться шумихой, которая образовалась вокруг скульптуры. «Спасибо, что вернули скульптуру, но боюсь, если бы кошка не вызвала такой фурор в информационном поле, то после демонтажа о ней бы все забыли», — поделился мнением один из горожан. Скульптуру установили в Кургане возле вокзала в октябре, но вскоре демонтировали. О «Кошке на чемоданах» говорили телеведущий Иван Ургант, блогер-урбанист Илья Варламов, писатель Сергей Минаев и дизайнер Артемий Лебедев.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.