Тюменские инсайды: три губернатора встретятся

Зампред комитета Госдумы предложил не указывать в СМИ должности людей, а в Чечне предложили запретить упоминание национальностей. Как бы это выглядело, если бы СМИ начали соблюдать эти правила Коллаж URA.RU

Тюменские таксисты вовсю обсуждают распространение системы QR-кодов на свои услуги, но губернатор Моор уже принял решение по этому поводу. В это время из-за пандемии коронавируса тюменские власти запретили пиарить гордость региона. Кроме того, в новых «Инсайдах»: губернаторы «матрешки» готовятся к встрече, тюменское управление СК проверят из-за смертельного ДТП, мэр Тобольска сделал ставку на блогеров.

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Главы Тюмени, ХМАО и ЯНАО обсудят программу «Сотрудничество» Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Губернаторы «матрешки» готовятся к встрече

В правительстве Тюменской области обсуждают информацию о том, что губернаторы Александр Моор, Наталья Комарова и Дмитрий Артюхов якобы планируют встретиться в ближайшее время. При этом причина сбора и его цель пока не ясны. «По разным данным, главы регионов могут обсудить и ситуацию с мостом через Обь, на который в Югре предложили скинуться Тюмени и ЯНАО. Но, вероятно, обсуждаться будет широкий круг вопросов — от пресловутого моста до распределения средств по программе „Сотрудничество“ — в регионах как раз приняли бюджеты на 2022 год», — передают инсайдеры во власти.

Губернатор Моор подружился с Венедиктовым

В Желтом доме шепчутся о том, губернатор Тюменской области Александр Моор еще раз встретится с главредом радиостанции «Эхо Москвы» Алексеем Венедиктовым в 2022 году. Мол, собеседники договорились об этом за кадром записи интервью, которое глава региона дал журналисту 25 ноября. Поговаривают, что между собеседниками сложились дружеские отношения. «Говорят, что Моор и Венедиктов нашли общий язык еще во время первого интервью в 2018 году. А во время второй встречи приятельские, дружеские отношения между ними только укрепились», — заявляют слухмейкеры.

Открытие термального сезона прошло незамеченным Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменские власти запретили пиарить гордость региона

Внимательные люди заметили, что открытие термального сезона в этом году прошло совершенно незаметно, практически никак. Якобы такая установка дана директору департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Марии Трофимовой с самого верху власти. «В регионе бушует пандемия ковида. Да, горячие источники — гордость региона — не закроют. Но пиарить открытие сезона строго запрещено. Говорят, что Трофимова даже отказала СМИ в комментарии по этому поводу, хотя заранее он был уже согласован», — рассказывают источники.

Тобольский мэр сделал ставку на «правильных» блогеров

Знающие люди поговаривают, что мэр Тобольска Максим Афанасьев встрече с урбанистом Ильей Варламовым предпочел общение с другими известными блогерами. Один из них — мотопутешественник Александр Юнанов, а другой — блогер Сега Кутов, у которого в Instagram 3, 2 млн подписчиков. Перед встречей с мэром гости преодолели огромное расстояние: на мотоцикле «Урал» они проехали от московского Кремля до тобольского. «Такие гости Тобольску, действительно, нужны. В отличие от урбаниста Варламова, который, как правило, делает свой контент на критике, Юнанов и Кутов в духовную столицу Сибири прибыли с другим посылом: обсудить с мэром перспективы развития мототуризма в городе. Собственно, об этом они несколько часов и разговаривали. Говорят, что блогерам оказали довольно теплый прием. И они пообещали вернуться в следующем году», — отмечают слухачи.

Либерал-демократ Александр Лобов взбесил Сергея Корепанова Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Спикер облдумы не может забыть скандального депутата

В курилках Тюменской областной думы поговаривают, что спикер парламента Сергей Корепанов лично продавил решение о том, чтобы экс-депутат от ЛДПР Александр Лобов не прошел в новый состав думы. Якобы оппозиционер так разозлил Корепанова своими выступлениями, что председатель парламента имел серьезный разговор с региональным руководством партии либерал-демократов. «Вот и на заседании 25 ноября спикер не преминул публично порадоваться тем, что Лобова в зале нет. Видимо, совсем у него тот в печенках сидит», — посмеиваются сплетники.

У силовика, насмерть сбившего двух людей, закружилась голова от успеха…

В силовых кругах не устают обсуждать судьбу экс-следователя тюменского управления СК Павла Шадрина, который, будучи пьяным, насмерть сбил двух рабочих. Якобы у силовика закружилась голова от успешной карьеры. «Он из небогатой семьи, из Курганской области. А тут карьера пошла в гору, дослужился до замначальника управления, какие-то деньги появились, взял подержанную BMW. Вот на фоне карьерного взлета „крышу“ и сорвало», — переговариваются сплетники в погонах.

В смертельном ДТП в Тюмени погибли два человека Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

… и выпить он тоже якобы любил

Знающие люди поговаривают, что экс-майор юстиции тюменского СК Павел Шадрин, утроивший ДТП с двумя погибшими в ночь с 23 на 24 ноября в Тюмени, после работы нередко мог снимать стресс алкоголем. По словам инсайдеров, такого мнения, в частности, придерживаются его бывшие коллеги из ХМАО, где он успел поработать следователем по особо важным делам. «Шадрин, несомненно, отдавал себя работе полностью. Видимо, это у него семейное, поскольку мать Шадрина — судья. При этом, надо понимать, что работа следователя — очень стрессовая и отнимает много сил. Особенно, моральных. Поэтому никто из коллег за употребление алкоголя его не осуждал, а надо было», — считают инсайдеры.

Смертельное ДТП подкинуло проблем главе тюменского СК…

Говорят, что после смертельной аварии, которую учинил сотрудник управления Следственного комитета по Тюменской области Павел Шадрин, главе регионального ведомства Александру Кублякову предрекли большую проверку центрального аппарата и пообещали трудности на службе. Мол, Москва оказалась крайне недовольна чередой скандалов, в которые попадают тюменские следователи. И пригрозила Кублякову последствиями. «У главы тюменского СК действительно есть проблемы с контролем над подчиненными. То один сотрудник отмечает повышение под воровские лозунги, то другой в пьяном виде сбивает насмерть двух человек. А ведь люди, которые работают в Следственном комитете, должны быть примером для других. Но пока его с них лучше не брать», — уверены инсайдеры.

ТОДЭП проверят сотрудники СКР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

…и начальству погибших дорожников

Знающие люди утверждают, что большая проверка ждет не только тюменское управление СК, но и компанию ТОДЭП, в которой на условиях подряда работали погибшие в смертельном ДТП мужчины. От полученных в ДТП травм оба скончались на месте. Уже на следующий день директор эксплуатационного предприятия Юрий Зинчук перестал выходить на связь. «Своему секретарю в приемной Зинчук сказал отвечать всем незнакомым людям, что он находится на совещании. По крайней мере, журналисты до него дозвониться так и не смогли. Но от большой проверки игра в прятки его не спасет. Работой ТОДЭП всерьез интересуются силовики. Так что ревизии не избежать», — сообщают инсайдеры.

Школьных учителей подключат к пропаганде вакцины от COVID-19

Ходит слух, что в департаменте образования Тюменской области готовятся к началу вакцинации от коронавируса подростков. Мол, для этого к пропаганде прививки подключат школьных учителей. «Как только в Москве будет принято решении о вакцинации несовершеннолетних, миссия по достижению результата будет переложена на классных руководителей. Вот только велика вероятность, что директор департамента Алексей Райдер в этом случае наживет себе массу врагов — как среди родителей школьников, так и среди педагогов», — передают слухмейкеры.

Галина Шарухо готовит глобальную проверку общепита Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Глава тюменского Роспотребнадзора готовит новогодний сюрприз рестораторам

Говорят, что перед новогодними праздниками в кафе, барах и ресторанах Тюмени пройдут большие внеплановые проверки Роспотребнадзора. Ревизоров, в частности, будет интересовать, как соблюдаются и соблюдаются ли вообще на предприятиях требования режима повышенной готовности. «Поговаривают, что проверки пройдут по инициативе лично главы регионального управления ведомства Галины Шарухо. В Роспотребнадзор периодически поступают жалобы на грубые нарушения карантина в тюменских заведениях общепита. И чтобы во время корпоративов в барах и ресторанах совсем уж не расслабились, Роспотребнадзор решил напомнить о себе», — поясняют слухмкейкеры.

Бывший бизнес-омбудсмен удивила чиновников…

Поговаривают, что бывший уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Лариса Невидайло, которая оставила эту должность 25 ноября, не предупреждала коллег о своих планах по поводу увольнения. Мол, свое решение она держала в тайне. Поэтому в правительстве многие такому повороту событий удивились. «Для многих это стало настоящим потрясением, поскольку лучшей кандидатуры на должность бизнес — омбудсмена в тюменском правительстве попросту нет. К тому же, тюменские предприниматели возлагали на Невидайло большие надежды. Тем более, сейчас, во время пандемии. Но зла на Ларису Кирилловну никто не держит. Надо так надо», — резюмируют слухачи.

Лариса Невидайло вернулась с госслужбы в бизнес Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

… и расстроила тюменских рестораторов

По словам инсайдеров, весть о том, что Лариса Невидайло возвращается в ресторанный бизнес, немало расстроила тюменских предпринимателей, работающих в этом сегменте рынка. Мол, Невидайло в свое время построила очень крепкую бизнес-империю, которая в ее отсутствие начала терять позиции. И теперь она бросит все силы на то, чтобы их восстановить. А конкурировать с ней сможет далеко не каждый ресторатор. «Сеть заведений „Максим“ в отсутствии Невидайло растеряла былое величие, закрыла несколько заведений и начала нести убытки. Поэтому логично, что в определенный момент перед Ларисой Кирилловной встал выбор: либо продолжать политическую карьеру, либо спасать любимое бизнес-детище. И Невидайло этот выбор сделала», — заключают слухмейкеры.

Тюменские таксисты боятся лишиться заработка

В среде тюменских таксистов активно распространяется информация о том, что местные власти введут QR-коды для поездок на городских автобусах и в такси. «Кто же тогда поедет с нами, мы так без денег окажемся. Да еще и дополнительный геморрой с проверкой кодов. А если человек откажется код предъявить и начнет конфликтовать? Вопросов больше, чем ответов», — сетуют таксисты. Впрочем, губернатор Александр Моор 25 ноября уже заявил, что QR-коды в общественном транспорте вводится не будут.

Роман Явныч лично занимается пиаром Театра кукол Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Новый директор тюменского театра ушел в SMM

В культурном бомонде ходят разговоры о том, что новый директор тюменского Театра кукол Роман Явныч взял вопрос пиара учреждения в свои руки. В своем Instagram он начал активно постить анонсы предстоящих театральных постановок для детей. Начать решил с нестареющей классики — «Маленького принца» Экзюпери. «Решение со стороны Романа Николаевича вполне оправданное: на протяжении последних лет основным двигателем продвижения театральных постановок театра было „сарафанное радио“. Метод, конечно, действенный и проверенный временем, но соцсетями тоже можно попробовать воспользоваться. А вдруг поможет? Тем более, что это тоже бесплатно», — резюмируют слухмейкеры.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.