Тюменские инсайды: охота на пьяных прокуроров

Об аресте сотрудника мэрии, извинении спикера облдумы и войне антиваксеров. Выпуск 949

10 декабря 2021 в 19:44 Размер текста - 17 +

Что еще запретим? Коллаж URA.RU Рассказывают, что мэр Москвы лично контролировал обсуждение закона о публичной власти, который грозил уничтожить «тюменскую матрешку». В это время вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев собирается следить за публичными высказываниями депутатов, чтобы не повторился скандал со спикером облдумы. Кроме того, в новых «Инсайдах»: суд над чиновником сделают открытым, а студентам продлят каникулы. «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Мэр Москвы Сергей Собянин лично контролировал принятие закона о публичной власти в РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Собянин защитил свое детище… Рассказывают, что мэр Москвы, и бывший губернатор Тюменской области, Сергей Собянин лично поучаствовал в обсуждении нашумевшего законопроекта о публичной власти, первая редакция которого отменяла независимость ХМАО и ЯНАО от Тюмени. Документ обсуждался в том числе и на Госсовете при президенте России, и столичный градоначальник якобы очень настаивал на изменении закона. «Собянин по сути автор той конструкции, которая стала называться «тюменской матрешкой». Естественно, он не мог допустить, чтобы его детище было уничтожено. Может быть, в правительстве РФ и были лоббисты темы укрупнения регионов, но авторитет мэра Москвы позволил сохранить «матрешку», — передают инсайдеры. …, а Якушев его подстраховал Говорят также, что уральский подпред Владимир Якушев до последнего момента контролировал ход принятия и продвижения закона о публичной власти в Госдуме. Якобы у политической элиты «тюменской матрешки» не было полной уверенности, что во втором чтении документ поправят в необходимом виде. «Якушев как еще один бывший тюменский губернатор и преемник Собяника тоже заинтересован в сохранении статус-кво в стратегически важных регионах. Да и взрыв недовольства в случае утери независимости ХМАО и ЯНАО ему как уральскому полпреду не нужен», — рассуждают источники по власти. Власти не торопятся назначать бизнес-омбудсмена Говорят, что губернатор Александр Моор не торопится назначать нового регионального бизнес-омбудсмена, хотя Лариса Невидайло покинула этот пост уже больше двух недель назад. По слухам, тюменские власти провели опрос среди предпринимателей, каким должен быть их представитель. «Опрос показал, что бизнесу нужен не представитель во власти, а реальный защитник, который будет отстаивать интересы сообщества в судах и надзорных ведомствах. Исходя их этой информации губернатор и сделает выбор до конца 2021 года, — передают слухачи. Сергей Сарычев лично укажет чиновникам и депутатам на их ошибки Фото: Николай Бастриков © URA.RU Вице-губернатор будет следить за словами чиновников По слухам, вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев усилит контроль за публичными высказываниями чиновников и депутатов-единороссов. Якобы «серый кардинал» тюменской политики был очень недоволен ситуацией со спикером облдумы Сергеем Корепановым, который сначала сравнил невакцинированных земляков с шахидами, а потом был вынужден извиняться. «Не за горами новые ограничения — с 24 декабря без QR-кода будет невозможно попасть в большинство учреждений. И вице-губернатору совершенно не нужен еще один повод для недовольства народа. А спрашивать с подчиненных жестко он умеет», — рассказывают сплетники. После послания Моора новая замгубернатора активизировала работу Как сообщают слухачи, недавно назначенная заместителем губернатора Тюменской области Мария Рудзевич намерена максимально эффективно исполнить поручение главы региона Александра Моора. Тем самым чиновница хочет доказать всем сомневающимся, что должность ей досталась не за красивые глаза. «В ходе своего послания Александр Викторович (Моор, губернатор Тюменской области — прим. URA.RU) поручил своему новому заместителю Марии Рудзевич к февралю создать новый орган — Центр цифровой трансформации. К задаче чиновница подошла обстоятельно: уже ищет новых сотрудников, которые должны будут развивать цифровые проекты, собирать и актуализировать информацию. Планируется, что к концу года сразу несколько новых специалистов пополнят ряды сотрудников областного департамента информатизации», — сообщают инсайдеры. По их словам, зарплаты работникам предлагают вполне конкурентные. Платить обещают больше, чем во многих других департаментах правительства, и даже некоторых федеральных структурах. Марии Рудзевич предстоит помочь тюменцам разобраться с платными парковками Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Тюменцы пожалуются замгубернатора на платные парковки Знающие люди поговаривают, что инициативная группа тюменцев планирует обратиться к заместителю губернатора региона, директору департамента информатизации Марии Рудзевич с жалобой на плохую работу приложения «Тюменские парковки». Мол, сделано оно криво и часто работает с ошибками, а в «Тюменьгортрансе», который занимается платными стоянками в городе, на это закрывают глаза. «Рудзевич как раз курирует цифровизацию в регионе, поэтому имеет все полномочия для того, чтобы вмешаться в решение этого вопроса. Ведь как сейчас получается: платные парковки в центре города ввели, а нормальное приложение для оплаты — нет. То есть, человек приезжает на такую парковку, пытается разобраться с приложением, а оно то вылетает, то ошибку выдает. И водитель вынужден тратить на решение этой проблемы свое время. А время, согласно известной поговорке, это деньги. И в данном случае, в прямом смысле», — резюмируют слухмейкеры. Депутатам отменили праздник В курилках Тюменской областной думы грустно обсуждают запрет на проведение новогоднего корпоратива. По слухам, праздничные банкеты отменили и во всех городских думах региона. «Понятно, что пандемия диктует свои условия. Но все же было бы неплохо собраться в неформальной обстановке, снизить градус напряжения между политическими оппонентами, проводить этот непростой год», — печалятся народные избранники. Сергею Корепанову пришлось извиняться перед антиваксерами Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Председатель облдумы попросил помощи у идеологического противника Поговаривают, что идею публично извиниться за слова о шахидах председателю Тюменской областной думы единороссу Сергею Корепанову подсказала его коллега по парламенту из КПРФ — Тамара Казанцева. «Корепанов имел супер-неприятный для него разговор с Казанцевой. Спикеру думы пришлось идти на поклон к коллеге и просить помочь ему придумать, как загасить скандал с активаксерами. Ведь Тамара Николаевна в конфликте антипрививочников против депутатов заняла очень удачную позицию — встала на сторону первых и собрала все имиджевые „плюшки“. Поэтому и совета Корепанов просил у нее. Председатель признался, что очень сожалеет о сказанном, и совсем не знает, что делать дальше», — делятся сплетники. Тюменский чиновник стал жертвой праздничной антикоррупционной кампании Как утверждают слухачи, арест бывшего сотрудника администрации Тюмени Игоря Фролова и обвинение его в хищениях — это не столько борьба с преступностью, сколько показательная порка в преддверии Дня борьбы с коррупцией. «Посудите сами: человек украл за год пять миллионов, еще и с подельниками делился. Спору нет, делать так нельзя, но что эта за сумма такая? Неужто кто-то верит, что не нашлось другого чиновника, который прибрал куда больше? Мнение такое: накануне праздника нужно было громкое задержание. Дороги всегда были острой темой, поэтому директор департамента, за них отвечающий, подошел как никто другой. Да и должность у него все-таки не топовая — не заместитель главы какой-нибудь, так что пожертвовать им решили без особых угрызений совести», — утверждают инсайдеры. Также внимание сплетников привлекло то, что процесс над Фроловым сделали максимально публичным. К примеру, если того же экс-главу ГИБДД Александра Селюнина судят за закрытыми дверьми, пуская журналистов только сделать фото, то тюменского чиновника отдали на растерзание по полной программе, пустив прессу на весь процесс от начала до конца. Экс-главу дептранса Тюмени Игоря Фролова обвинили в мошенничестве Фото: Денис Моргунов © URA.RU Арестованного сотрудника мэрии «колют» на новые эпизоды дела По неподтвержденной информации, силовики уверены, что экс-глава дептранса Тюмени Игорь Фролов, находящийся в СИЗО по подозрению в мошенничестве, причастен далеко не к одному преступному эпизоду. Мол, стал бы чиновник, с официальным доходом свыше 3 млн рублей в год, рисковать из-за пяти миллионов. Которые, к тому же, надо было разделить с подельниками. «У следствия есть подозрение, что Фролов совершил несколько таких преступлений. Будут колоть по полной», — делятся источники. Тюменский прокурор взялся за дисциплину сотрудников В силовой среде поговаривают, что прокурор Тюменской области Владислав Московских решил кардинально взяться за дисциплину своих подчиненных. В первую очередь, пострадают любители выпить. «Говорят, на этой неделе Московских договорился с ГИБДД, чтобы инспекторы ни в коем случае не покрывали прокуроров, попавшихся пьяными за рулем, или даже с похмелья. Таких будут увольнять с позором», — передают сплетники в погонах. Андрей Миллер придумал, как бороться с пьяными ездоками Фото: Денис Моргунов © URA.RU Глава тюменской ГИБДД готовит новогодний сюрприз любителям выпить за рулем Ходят слухи, что и. о. начальника регионального управления ГИБДД Андрей Миллер во время новогодних каникул собирается устроить беспрецедентную охоту на любителей пьяной езды. Мол, сотрудники Госавтоинспекции уже получили соответствующие указания, исходя из которых, во время праздников сотрудники ДПС будут работать в усиленном режиме и дежурить в самых неожиданных для водителей местах. «Говорят, что Миллер призвал подчиненных устраивать „точечную охоту“ за нетрезвыми водителями. То есть, не только проводить сплошные проверки на центральных улицах города, но и патрулировать глухие дворы и отдаленные улицы. Ведь по статистике большинство пьяниц пытаются проскочить незамеченными именно там», — заявляют слухачи. В Роспотребнадзоре составили черный список общепита По непроверенной информации, на стол главы тюменского регионального управления Роспотребнадзора Галины Шарухо уже лег список заведений общепита, которые систематически нарушают санитарные требования, введенные из-за пандемии. Например, лояльно относятся к посетителям без масок, отказываются расставлять столы так, чтобы соблюдалась социальная дистанция и прочее. «Говорят, что эти заведения в первую очередь проверят 24 декабря, когда для входа в кафе и рестораны станет необходим QR-код. Велика вероятность, что и это требование нерадивые рестораторы соблюдать не будут — тут им и прилетят огромные штрафы», — предсказывают слухмейкеры. На Галину Шарухо собираются писать доносы Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Противники QR-кодов пойдут войной на надзорные ведомства Сплетники шепчутся, что тюменские противники вакцинации и QR-кодов крайне недовольны тем, как на их жалобы реагируют в Роспотребнадзоре и прокуратуре Тюменской области. «Заявления в эти ведомства тюменцы отсылали пачками. Да вот только ответов многие не получили до сих пор, хотя месяц, отведенный на это, уже давно прошел. А те, кто все же дождался реакции, недовольны однотипными и стандартными отписками. Люди готовятся жаловаться уже на Роспотребнадзор и прокуратуру региона, чтобы их оштрафовали за несоблюдение закона. Доносы на подчиненных Галины Шарухо и Владислава Московских готовятся прямо сейчас», — докладывают инсайдеры. На рынке недвижимости грядет передел В бизнес-кругах поговаривают, что на рынке недвижимости Тюменской области ожидается серьезный спад после бума, что приведет к переделу этого лакомого куска. Якобы крупные застройщики начнут массово скупать своих мелких конкурентов. «Ряды застройщиков серьезно поредеют. Тут, кстати, у главы регионального управления ФАС Игоря Веретенникова появится повод повнимательнее присмотреться к девелоперам — в процессе передела рынка не исключены антимонопольные нарушения», — прогнозируют слухачи. Студентам Тюменского госуниверситета продлят зимние каникулы Фото: Денис Моргунов © URA.RU В ТюмГУ готовятся отложить начало семестра В преподавательских кругах Тюменского госуниверситета ходит информация, что ректор Иван Романчук готовится перенести начало второго семестра на более поздний срок. Якобы из-за неопределенности с эпидситуацией в регионе, студенты могут получить одну-две недели дополнительных каникул. «Понятно, что решаться все будет в последний момент, исходя из динамики заболеваемости коронавирусом. Но поговаривают, что проект приказа у ректора уже имеется», — делятся инсайдеры. Известный режиссер готовит проект в Тюмени Российский режиссер Александр Хант, известный по фильму «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», якобы задумал снять новый проект в Тюмени. Об этом судачат знакомые режиссера, родившегося в Ханты-Мансийске. «О чем будет проект, пока не известно, но снимать его планируют в Тюмени. Возможно, местные власти, помня об ажиотаже вызванном съемками фильма „Тобол“, решили повторить эксперимент и вновь пригласили творческую личность для роста интереса к региону», — рассуждают сплетники. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Рассказывают, что мэр Москвы лично контролировал обсуждение закона о публичной власти, который грозил уничтожить «тюменскую матрешку». В это время вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев собирается следить за публичными высказываниями депутатов, чтобы не повторился скандал со спикером облдумы. Кроме того, в новых «Инсайдах»: суд над чиновником сделают открытым, а студентам продлят каникулы. «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Собянин защитил свое детище… Рассказывают, что мэр Москвы, и бывший губернатор Тюменской области, Сергей Собянин лично поучаствовал в обсуждении нашумевшего законопроекта о публичной власти, первая редакция которого отменяла независимость ХМАО и ЯНАО от Тюмени. Документ обсуждался в том числе и на Госсовете при президенте России, и столичный градоначальник якобы очень настаивал на изменении закона. «Собянин по сути автор той конструкции, которая стала называться «тюменской матрешкой». Естественно, он не мог допустить, чтобы его детище было уничтожено. Может быть, в правительстве РФ и были лоббисты темы укрупнения регионов, но авторитет мэра Москвы позволил сохранить «матрешку», — передают инсайдеры. …, а Якушев его подстраховал Говорят также, что уральский подпред Владимир Якушев до последнего момента контролировал ход принятия и продвижения закона о публичной власти в Госдуме. Якобы у политической элиты «тюменской матрешки» не было полной уверенности, что во втором чтении документ поправят в необходимом виде. «Якушев как еще один бывший тюменский губернатор и преемник Собяника тоже заинтересован в сохранении статус-кво в стратегически важных регионах. Да и взрыв недовольства в случае утери независимости ХМАО и ЯНАО ему как уральскому полпреду не нужен», — рассуждают источники по власти. Власти не торопятся назначать бизнес-омбудсмена Говорят, что губернатор Александр Моор не торопится назначать нового регионального бизнес-омбудсмена, хотя Лариса Невидайло покинула этот пост уже больше двух недель назад. По слухам, тюменские власти провели опрос среди предпринимателей, каким должен быть их представитель. «Опрос показал, что бизнесу нужен не представитель во власти, а реальный защитник, который будет отстаивать интересы сообщества в судах и надзорных ведомствах. Исходя их этой информации губернатор и сделает выбор до конца 2021 года, — передают слухачи. Вице-губернатор будет следить за словами чиновников По слухам, вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев усилит контроль за публичными высказываниями чиновников и депутатов-единороссов. Якобы «серый кардинал» тюменской политики был очень недоволен ситуацией со спикером облдумы Сергеем Корепановым, который сначала сравнил невакцинированных земляков с шахидами, а потом был вынужден извиняться. «Не за горами новые ограничения — с 24 декабря без QR-кода будет невозможно попасть в большинство учреждений. И вице-губернатору совершенно не нужен еще один повод для недовольства народа. А спрашивать с подчиненных жестко он умеет», — рассказывают сплетники. После послания Моора новая замгубернатора активизировала работу Как сообщают слухачи, недавно назначенная заместителем губернатора Тюменской области Мария Рудзевич намерена максимально эффективно исполнить поручение главы региона Александра Моора. Тем самым чиновница хочет доказать всем сомневающимся, что должность ей досталась не за красивые глаза. «В ходе своего послания Александр Викторович (Моор, губернатор Тюменской области — прим. URA.RU) поручил своему новому заместителю Марии Рудзевич к февралю создать новый орган — Центр цифровой трансформации. К задаче чиновница подошла обстоятельно: уже ищет новых сотрудников, которые должны будут развивать цифровые проекты, собирать и актуализировать информацию. Планируется, что к концу года сразу несколько новых специалистов пополнят ряды сотрудников областного департамента информатизации», — сообщают инсайдеры. По их словам, зарплаты работникам предлагают вполне конкурентные. Платить обещают больше, чем во многих других департаментах правительства, и даже некоторых федеральных структурах. Тюменцы пожалуются замгубернатора на платные парковки Знающие люди поговаривают, что инициативная группа тюменцев планирует обратиться к заместителю губернатора региона, директору департамента информатизации Марии Рудзевич с жалобой на плохую работу приложения «Тюменские парковки». Мол, сделано оно криво и часто работает с ошибками, а в «Тюменьгортрансе», который занимается платными стоянками в городе, на это закрывают глаза. «Рудзевич как раз курирует цифровизацию в регионе, поэтому имеет все полномочия для того, чтобы вмешаться в решение этого вопроса. Ведь как сейчас получается: платные парковки в центре города ввели, а нормальное приложение для оплаты — нет. То есть, человек приезжает на такую парковку, пытается разобраться с приложением, а оно то вылетает, то ошибку выдает. И водитель вынужден тратить на решение этой проблемы свое время. А время, согласно известной поговорке, это деньги. И в данном случае, в прямом смысле», — резюмируют слухмейкеры. Депутатам отменили праздник В курилках Тюменской областной думы грустно обсуждают запрет на проведение новогоднего корпоратива. По слухам, праздничные банкеты отменили и во всех городских думах региона. «Понятно, что пандемия диктует свои условия. Но все же было бы неплохо собраться в неформальной обстановке, снизить градус напряжения между политическими оппонентами, проводить этот непростой год», — печалятся народные избранники. Председатель облдумы попросил помощи у идеологического противника Поговаривают, что идею публично извиниться за слова о шахидах председателю Тюменской областной думы единороссу Сергею Корепанову подсказала его коллега по парламенту из КПРФ — Тамара Казанцева. «Корепанов имел супер-неприятный для него разговор с Казанцевой. Спикеру думы пришлось идти на поклон к коллеге и просить помочь ему придумать, как загасить скандал с активаксерами. Ведь Тамара Николаевна в конфликте антипрививочников против депутатов заняла очень удачную позицию — встала на сторону первых и собрала все имиджевые „плюшки“. Поэтому и совета Корепанов просил у нее. Председатель признался, что очень сожалеет о сказанном, и совсем не знает, что делать дальше», — делятся сплетники. Тюменский чиновник стал жертвой праздничной антикоррупционной кампании Как утверждают слухачи, арест бывшего сотрудника администрации Тюмени Игоря Фролова и обвинение его в хищениях — это не столько борьба с преступностью, сколько показательная порка в преддверии Дня борьбы с коррупцией. «Посудите сами: человек украл за год пять миллионов, еще и с подельниками делился. Спору нет, делать так нельзя, но что эта за сумма такая? Неужто кто-то верит, что не нашлось другого чиновника, который прибрал куда больше? Мнение такое: накануне праздника нужно было громкое задержание. Дороги всегда были острой темой, поэтому директор департамента, за них отвечающий, подошел как никто другой. Да и должность у него все-таки не топовая — не заместитель главы какой-нибудь, так что пожертвовать им решили без особых угрызений совести», — утверждают инсайдеры. Также внимание сплетников привлекло то, что процесс над Фроловым сделали максимально публичным. К примеру, если того же экс-главу ГИБДД Александра Селюнина судят за закрытыми дверьми, пуская журналистов только сделать фото, то тюменского чиновника отдали на растерзание по полной программе, пустив прессу на весь процесс от начала до конца. Арестованного сотрудника мэрии «колют» на новые эпизоды дела По неподтвержденной информации, силовики уверены, что экс-глава дептранса Тюмени Игорь Фролов, находящийся в СИЗО по подозрению в мошенничестве, причастен далеко не к одному преступному эпизоду. Мол, стал бы чиновник, с официальным доходом свыше 3 млн рублей в год, рисковать из-за пяти миллионов. Которые, к тому же, надо было разделить с подельниками. «У следствия есть подозрение, что Фролов совершил несколько таких преступлений. Будут колоть по полной», — делятся источники. Тюменский прокурор взялся за дисциплину сотрудников В силовой среде поговаривают, что прокурор Тюменской области Владислав Московских решил кардинально взяться за дисциплину своих подчиненных. В первую очередь, пострадают любители выпить. «Говорят, на этой неделе Московских договорился с ГИБДД, чтобы инспекторы ни в коем случае не покрывали прокуроров, попавшихся пьяными за рулем, или даже с похмелья. Таких будут увольнять с позором», — передают сплетники в погонах. Глава тюменской ГИБДД готовит новогодний сюрприз любителям выпить за рулем Ходят слухи, что и. о. начальника регионального управления ГИБДД Андрей Миллер во время новогодних каникул собирается устроить беспрецедентную охоту на любителей пьяной езды. Мол, сотрудники Госавтоинспекции уже получили соответствующие указания, исходя из которых, во время праздников сотрудники ДПС будут работать в усиленном режиме и дежурить в самых неожиданных для водителей местах. «Говорят, что Миллер призвал подчиненных устраивать „точечную охоту“ за нетрезвыми водителями. То есть, не только проводить сплошные проверки на центральных улицах города, но и патрулировать глухие дворы и отдаленные улицы. Ведь по статистике большинство пьяниц пытаются проскочить незамеченными именно там», — заявляют слухачи. В Роспотребнадзоре составили черный список общепита По непроверенной информации, на стол главы тюменского регионального управления Роспотребнадзора Галины Шарухо уже лег список заведений общепита, которые систематически нарушают санитарные требования, введенные из-за пандемии. Например, лояльно относятся к посетителям без масок, отказываются расставлять столы так, чтобы соблюдалась социальная дистанция и прочее. «Говорят, что эти заведения в первую очередь проверят 24 декабря, когда для входа в кафе и рестораны станет необходим QR-код. Велика вероятность, что и это требование нерадивые рестораторы соблюдать не будут — тут им и прилетят огромные штрафы», — предсказывают слухмейкеры. Противники QR-кодов пойдут войной на надзорные ведомства Сплетники шепчутся, что тюменские противники вакцинации и QR-кодов крайне недовольны тем, как на их жалобы реагируют в Роспотребнадзоре и прокуратуре Тюменской области. «Заявления в эти ведомства тюменцы отсылали пачками. Да вот только ответов многие не получили до сих пор, хотя месяц, отведенный на это, уже давно прошел. А те, кто все же дождался реакции, недовольны однотипными и стандартными отписками. Люди готовятся жаловаться уже на Роспотребнадзор и прокуратуру региона, чтобы их оштрафовали за несоблюдение закона. Доносы на подчиненных Галины Шарухо и Владислава Московских готовятся прямо сейчас», — докладывают инсайдеры. На рынке недвижимости грядет передел В бизнес-кругах поговаривают, что на рынке недвижимости Тюменской области ожидается серьезный спад после бума, что приведет к переделу этого лакомого куска. Якобы крупные застройщики начнут массово скупать своих мелких конкурентов. «Ряды застройщиков серьезно поредеют. Тут, кстати, у главы регионального управления ФАС Игоря Веретенникова появится повод повнимательнее присмотреться к девелоперам — в процессе передела рынка не исключены антимонопольные нарушения», — прогнозируют слухачи. В ТюмГУ готовятся отложить начало семестра В преподавательских кругах Тюменского госуниверситета ходит информация, что ректор Иван Романчук готовится перенести начало второго семестра на более поздний срок. Якобы из-за неопределенности с эпидситуацией в регионе, студенты могут получить одну-две недели дополнительных каникул. «Понятно, что решаться все будет в последний момент, исходя из динамики заболеваемости коронавирусом. Но поговаривают, что проект приказа у ректора уже имеется», — делятся инсайдеры. Известный режиссер готовит проект в Тюмени Российский режиссер Александр Хант, известный по фильму «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», якобы задумал снять новый проект в Тюмени. Об этом судачат знакомые режиссера, родившегося в Ханты-Мансийске. «О чем будет проект, пока не известно, но снимать его планируют в Тюмени. Возможно, местные власти, помня об ажиотаже вызванном съемками фильма „Тобол“, решили повторить эксперимент и вновь пригласили творческую личность для роста интереса к региону», — рассуждают сплетники. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.