«Украинские предложения Мединскому — это ловушка для России»

Дипломат с 40-летним стажем объяснил, почему нужно прекратить диалог с Киевом

30 марта 2022 в 23:29 Размер текста - 17 +

Почему Россия должна отказаться от переговоров с Украиной и довести спецоперацию до конца, URA.RU рассказал выпускник Королевской академии оборонных исследований Владимир Козин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Верить украинским переговорщикам нельзя, заявил в интервью URA.RU экс-руководитель информационно-аналитического центра МИД России, дипломат с 40-летним стажем, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Владимир Козин. По его словам, если пойти с ними на компромисс, Киев снова обманет. Российская делегация во главе с Владимиром Мединским выбрала слишком мягкий формат переговоров, убежден эксперт. Военный эксперт Владимир Козин считает, что переговоры России с Украиной должны быть более жесткими, с позиции страны, защищающей жителей Донбасса от агрессора Фото из личного архива эксперта Владимира Козина — Заявления российской делегации, в том числе ее руководителя Владимира Мединского после российско-украинских переговоров в Стамбуле вызвали неоднозначные эмоции в российском обществе. Некоторые восприняли эти слова как готовность России остановиться и отступить от своих планов. Это так? — Как я понимаю из разъяснений наших представителей, это были только переданные украинской стороной соображения. Это не проект соглашения, а всего лишь тезисы, концепция. Причем заявляется, что это Украина представила, Киев. Но тезисы — это нонсенс в дипломатической практике. Они не утверждены украинским руководством. А поскольку они не утверждены и нашей стороной, это только предмет будущего рассмотрения и анализа. Судя по тому, что было представлено с украинской стороны, эти предложения носят усеченный характер. Там нет ни одного слова о демилитаризации украинского общества, нет ни одного слова о денацификации. Российские военные осматривают всех мужчин, выходящих по гуманитарным коридорам, и выявляют бегущих нацистов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Это, по существу, для России шаг назад. Украинцы тянут одеяло на себя. Они не учитывают реального положения дел. Они ведут себя очень развязно и нагло. Я бы никогда не вел с такими людьми переговоров. И полностью разделяю точку зрения [главы Чечни Рамзана] Кадырова, который сказал, что нам такие переговоры не нужны. Зачем нам нужны такие переговоры, если украинцы по-прежнему убивают мирных людей в Донбассе? Я бы сразу сказал: «Никаких переговоров, пока не прекратите эти безобразия». — Только то, что выгодно Украине… — Да, предложения представлены в том виде, в каком это выгодно Украине. Это принципиальный момент. Россия же по-прежнему за денацификацию и демилитаризацию Украины — это наша неизменная позиция. — А что означает заявление нашей делегации, что будет сокращена военная активность на киевском и черниговском направлениях, поскольку переговоры перешли в «практическую плоскость»? Военный эксперт Владимир Козин прокомментировал заявление руководителя российской делегации Владимира Мединского по итогам стамбульского раунда переговоров Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Не знаю. Вообще, такие решения принимает и озвучивает верховный главнокомандующий или министр обороны при содействии генерального штаба. Больше никто. — У многих людей в России создается впечатление, что Россия по-прежнему оставляет Киеву шанс на дипломатическое разрешение конфликта… — Очень плохо, если такое впечатление создается. Такого впечатления вообще не должно быть. Шанс только один — военный. Достижение полного перелома. Полное уничтожение военной машины Украины — демилитаризация и уничтожение всех нацистов. Одни — в тюрьму, а кто сопротивляется — в расход. Без сожалений. Только так. И только потом переговоры. Полная и безоговорочная капитуляция, как было с фашистской Германией 9 мая 1945 года. Президент Украины Владимир Зеленский должен быть предан военному суду. Его ждет Нюрнберг 2.0, убежден эксперт Владимир Козин Фото: Официальный сайт президента Украины — Мы помним, чем закончил Гитлер. А что будет с Зеленским — еще вопрос… — Судить. Нюрнбергский трибунал 2.0. Если, конечно, пулю в лоб сам себе не пустит. — Можно ли верить обещаниям украинской стороны, например, о том, что пытки наших пленных солдат прекратятся? — Нельзя их слушать! Это говорит жулик с украинской стороны, вор и убийца. Как можно верить жуликам и мошенникам? Письменно представили гарантии? Нет. Когда мы согласовывали гуманитарные коридоры, они ни одного коридора не подтвердили. Ни одного! Наоборот — обстреливали все коридоры, которые вели в Россию и Белоруссию. — Заявлениям Украины о нейтральном статусе, получается, тоже верить нельзя? Верить обещаниям украинских властей нельзя — они не будут выполнены, убежден Владимир Козин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU — Смотрите, Финляндия — нейтральная страна, не член НАТО. Она заказала 64 истребителя-бомбардировщика F-35А — носители ядерного оружия. Зачем нейтральной Финляндии носители ядерного оружия? Да потому что она завтра уже будет в НАТО — в июне этого года ее примут в Мадриде. Почему нейтральная Швеция поставляет украинским бандитам противотанковые средства — шесть тысяч единиц? Украина должна быть не нейтральным, а неприсоединившимся государством. — Что это за статус? — Это государство, которое вообще не участвует ни в каких военных блоках, военных союзах, не получает ни от кого военной помощи и так далее. Нейтральные страны — это другое. Австрия, например. Позитив нейтралитета Австрии в том, что он гарантирован государствами-победителями Второй мировой войны. Или Швейцария — она сама провозгласила нейтралитет. А статус неприсоединившегося государства выше, чем статус нейтрального. Я на примерах Финляндии и Швеции показал, что этот нейтралитет может быть нарушен путем приобретения оружия и передачи противнику оружия своего производства. Российские власти не должны допустить, чтобы на Украине и в Донбассе снова разгорелся геноцид русского народа, считает Владимир Козин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU — То есть в каком-то итоговом документе с Украиной должен быть прописан именно статус не присоединившегося государства? — Естественно. Нейтральность — это для нас подводный камень. Вот сейчас в Донбассе заканчивается вода. Почему я не слышал на переговорах, чтобы мы поставили этот вопрос? Потом, скажите, издевательства над нашими военнопленными, о чем вы уже упоминали, — это сейчас появилось? Еще 2 марта генерал-майор Игорь Конашенков уже говорил об этом. Почему не ставили этот вопрос раньше? Вчера Мединский заявил протест, его визави что-то ответил. Но эти гарантии должен давать не руководитель делегации, а верховный главнокомандующий — [президент Владимир] Зеленский. Они должны быть письменными. — Как мы знаем на примере «Минских соглашений», даже в письменном виде никакие договоренности не соблюдаются, а страны-гаранты, кроме России, на это никак не реагируют… — Предложения, которые были выдвинуты вчера украинской делегацией в Стамбуле, — это ловушка. По всему Донбассу выросли стихийные кладбища: местные жители хоронят погибших прямо около домов, чтобы не попасть под обстрел ВСУ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Очень опасная ловушка для российской стороны. Эти предложения несостоятельные, неприемлемые. Они унижают нас, заставляют нас прекратить акции по освобождению Украины, по защите Донбасса. Более того, они замахиваются даже на Крым. 15 лет они не будут претендовать, а на шестнадцатом году по новой начнется? Когда Запад вооружит их сверх меры, биологическое и ядерное оружие помогут создать. — Мединский заявил, что встреча Путина и Зеленского будет возможна, когда будет разработан мирный договор. Будет ли такая встреча? — Никакой встречи с этим агрессором [Зеленским]! Никакой встречи с этим убийцей! Он должен уйти в отставку и предстать перед судом за все злодеяния, которые он начал. Вообще никаких встреч, потому что Украина никогда не пойдет на уступки и на компромиссы. Это надо знать заранее. Если будем питать иллюзии — наломаем дров. И в третий раз наступим на грабли: первый раз — Хасавюртовское соглашение 1996 года, второй раз — Минские соглашения 2015 года. И что? Каждый раз после передышки противная сторона укрепляла себя и становилась еще более враждебной и еще более агрессивной. — Как вы оцениваете политический вес сторон? Донбасс нужно было еще до спецоперации принять в Россию, убежден Владимир Козин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU — Это делегации не равны. Украинская сторона — это представители государства-агрессора. Украина 14 февраля начала третью агрессию против Донбасса. 17 февраля был всплеск, а 18 февраля потекли потоки беженцев в Россию. 24 февраля Россия начала давать ответ. Мы — делегация завтрашних победителей, или, по крайней мере, освободителей Украины от нацизма, освободителей Донбасса от обстрелов варварских и от геноцида, который там творился. К сожалению, обстрелы продолжаются по сей день со стороны укров. Но в Стамбуле украинская делегация начала вести себя как победитель и диктовать нам условия. Дело дошло до того, что украинские переговорщики стали требовать от нас компенсации за разрушенные здания, мосты и так далее, хотя они взрывали и расстреливали их сами. Я не знаю, кто научил украинскую делегацию так себя вести, приходить на официальные переговоры в футболках, майках, кепках, сидеть, развалившись, в штанах-трениках. Я 40 лет проработал в МИДе и никогда не встречался с таким поведением и отношением. Российская армия не должна останавливаться, считает Владимир Козин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU — Какие риски для российской армии и русских на Украине несет такое затягивание переговоров? Вам не кажется, что Киев тянет только для того, чтобы провести передислокацию войск, укрепиться, получить дополнительное вооружение с Запада? — Нет, главная генеральная цель украинских стамбульских предложений, так их назовем, — это продлить агрессию против Донбасса и создать основу для начала в каком-то году агрессии против РФ в отношении Крыма. У них в законах так записано. — Начать агрессию против Крыма… Мы же не теряем надежду, что спецоперация будет доведена до конца. И все равно при этом остается угроза для Крыма? — Если мы будем едины, не будем допускать ляпов и ошибок, Крым никогда не вернется Украине. Это наша исконно русская земля. 1783 год [когда Крым вошел в состав Российской Империи] — это ключевая дата. Других дат быть не может. [Первый секретарь ЦК КПСС Никита] Хрущев передавал президиум Верховного Совета СССР — нелегитимный орган для решения таких вопросов, и, кстати, на этом президиуме даже не было кворума. Можете себе представить, что за волюнтаризм, что за решение это было?! Россия никогда не отдаст Украине Крым, убежден эксперт Владимир Козин Фото: Владимир Андреев © URA.RU — А Харьков, Одесса, Донбасс могут войти в состав России? — Кроме ЛНР и ДНР, никакие территории не должны входить в состав России. ДНР и ЛНР — да, если этот вопрос будет поставлен после окончания спецоперации. Я их понимаю. Вообще-то надо было принять их сразу же. — До начала спецоперации? — Да, до начала. Это отрезвило бы агрессора. Они бы тогда воевали уже с Россией напрямую, а не с народными республиками. Но это мое частное мнение. — Из вашей биографии узнала, что вы окончили Королевскую академию оборонных исследований. Это наверняка дает вам понимание специфики мысли западных военных, которые и обучали украинских солдат и нацбатальоны военным действиям. Чего ждать от них? — В Королевской академии я учился в 1995 году. Со мной учился полковник ГРУ Украины Анатолий Андриевский. Сразу было видно, как западники, натовцы обхаживали его. Точнее, не его, а в том числе через него Украину. Они готовили Украину для того, чтобы она стала государством, через которое можно было бы постепенно уничтожать Россию. Разрешение ситуации на Украине возможно только силовым путем. Переговорами целей не достичь, уверен Владимир Козин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU — То есть все идет все-таки с начала-середины 1990-х годов? — Да-да, в середине 1990-х пошло. Там [в Королевской академии] было около 100 слушателей из разных стран, но я не видел ни к кому такого подобострастного отношения, как к этому человеку, который был абсолютный ноль, двоечник, плохо знавший язык, никогда не выступавший на семинарах, очень слабо подготовленный. Он попал в эту академию лишь потому, что однажды ездил туристом в Великобританию. Поэтому ожидать от Украины можно одного: она будет такой же русофобской, милитаристской страной, агрессивной, непочтительной, наглой, нахрапистой. Украина есть и будет в дальнейшем плацдармом для нападения на Россию или для того, чтобы держать нас в состоянии напряжения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Верить украинским переговорщикам нельзя, заявил в интервью URA.RU экс-руководитель информационно-аналитического центра МИД России, дипломат с 40-летним стажем, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Владимир Козин. По его словам, если пойти с ними на компромисс, Киев снова обманет. Российская делегация во главе с Владимиром Мединским выбрала слишком мягкий формат переговоров, убежден эксперт. — Заявления российской делегации, в том числе ее руководителя Владимира Мединского после российско-украинских переговоров в Стамбуле вызвали неоднозначные эмоции в российском обществе. Некоторые восприняли эти слова как готовность России остановиться и отступить от своих планов. Это так? — Как я понимаю из разъяснений наших представителей, это были только переданные украинской стороной соображения. Это не проект соглашения, а всего лишь тезисы, концепция. Причем заявляется, что это Украина представила, Киев. Но тезисы — это нонсенс в дипломатической практике. Они не утверждены украинским руководством. А поскольку они не утверждены и нашей стороной, это только предмет будущего рассмотрения и анализа. Судя по тому, что было представлено с украинской стороны, эти предложения носят усеченный характер. Там нет ни одного слова о демилитаризации украинского общества, нет ни одного слова о денацификации. Это, по существу, для России шаг назад. Украинцы тянут одеяло на себя. Они не учитывают реального положения дел. Они ведут себя очень развязно и нагло. Я бы никогда не вел с такими людьми переговоров. И полностью разделяю точку зрения [главы Чечни Рамзана] Кадырова, который сказал, что нам такие переговоры не нужны. Зачем нам нужны такие переговоры, если украинцы по-прежнему убивают мирных людей в Донбассе? Я бы сразу сказал: «Никаких переговоров, пока не прекратите эти безобразия». — Только то, что выгодно Украине… — Да, предложения представлены в том виде, в каком это выгодно Украине. Это принципиальный момент. Россия же по-прежнему за денацификацию и демилитаризацию Украины — это наша неизменная позиция. — А что означает заявление нашей делегации, что будет сокращена военная активность на киевском и черниговском направлениях, поскольку переговоры перешли в «практическую плоскость»? — Не знаю. Вообще, такие решения принимает и озвучивает верховный главнокомандующий или министр обороны при содействии генерального штаба. Больше никто. — У многих людей в России создается впечатление, что Россия по-прежнему оставляет Киеву шанс на дипломатическое разрешение конфликта… — Очень плохо, если такое впечатление создается. Такого впечатления вообще не должно быть. Шанс только один — военный. Достижение полного перелома. Полное уничтожение военной машины Украины — демилитаризация и уничтожение всех нацистов. Одни — в тюрьму, а кто сопротивляется — в расход. Без сожалений. Только так. И только потом переговоры. Полная и безоговорочная капитуляция, как было с фашистской Германией 9 мая 1945 года. — Мы помним, чем закончил Гитлер. А что будет с Зеленским — еще вопрос… — Судить. Нюрнбергский трибунал 2.0. Если, конечно, пулю в лоб сам себе не пустит. — Можно ли верить обещаниям украинской стороны, например, о том, что пытки наших пленных солдат прекратятся? — Нельзя их слушать! Это говорит жулик с украинской стороны, вор и убийца. Как можно верить жуликам и мошенникам? Письменно представили гарантии? Нет. Когда мы согласовывали гуманитарные коридоры, они ни одного коридора не подтвердили. Ни одного! Наоборот — обстреливали все коридоры, которые вели в Россию и Белоруссию. — Заявлениям Украины о нейтральном статусе, получается, тоже верить нельзя? — Смотрите, Финляндия — нейтральная страна, не член НАТО. Она заказала 64 истребителя-бомбардировщика F-35А — носители ядерного оружия. Зачем нейтральной Финляндии носители ядерного оружия? Да потому что она завтра уже будет в НАТО — в июне этого года ее примут в Мадриде. Почему нейтральная Швеция поставляет украинским бандитам противотанковые средства — шесть тысяч единиц? Украина должна быть не нейтральным, а неприсоединившимся государством. — Что это за статус? — Это государство, которое вообще не участвует ни в каких военных блоках, военных союзах, не получает ни от кого военной помощи и так далее. Нейтральные страны — это другое. Австрия, например. Позитив нейтралитета Австрии в том, что он гарантирован государствами-победителями Второй мировой войны. Или Швейцария — она сама провозгласила нейтралитет. А статус неприсоединившегося государства выше, чем статус нейтрального. Я на примерах Финляндии и Швеции показал, что этот нейтралитет может быть нарушен путем приобретения оружия и передачи противнику оружия своего производства. — То есть в каком-то итоговом документе с Украиной должен быть прописан именно статус не присоединившегося государства? — Естественно. Нейтральность — это для нас подводный камень. Вот сейчас в Донбассе заканчивается вода. Почему я не слышал на переговорах, чтобы мы поставили этот вопрос? Потом, скажите, издевательства над нашими военнопленными, о чем вы уже упоминали, — это сейчас появилось? Еще 2 марта генерал-майор Игорь Конашенков уже говорил об этом. Почему не ставили этот вопрос раньше? Вчера Мединский заявил протест, его визави что-то ответил. Но эти гарантии должен давать не руководитель делегации, а верховный главнокомандующий — [президент Владимир] Зеленский. Они должны быть письменными. — Как мы знаем на примере «Минских соглашений», даже в письменном виде никакие договоренности не соблюдаются, а страны-гаранты, кроме России, на это никак не реагируют… — Предложения, которые были выдвинуты вчера украинской делегацией в Стамбуле, — это ловушка. Очень опасная ловушка для российской стороны. Эти предложения несостоятельные, неприемлемые. Они унижают нас, заставляют нас прекратить акции по освобождению Украины, по защите Донбасса. Более того, они замахиваются даже на Крым. 15 лет они не будут претендовать, а на шестнадцатом году по новой начнется? Когда Запад вооружит их сверх меры, биологическое и ядерное оружие помогут создать. — Мединский заявил, что встреча Путина и Зеленского будет возможна, когда будет разработан мирный договор. Будет ли такая встреча? — Никакой встречи с этим агрессором [Зеленским]! Никакой встречи с этим убийцей! Он должен уйти в отставку и предстать перед судом за все злодеяния, которые он начал. Вообще никаких встреч, потому что Украина никогда не пойдет на уступки и на компромиссы. Это надо знать заранее. Если будем питать иллюзии — наломаем дров. И в третий раз наступим на грабли: первый раз — Хасавюртовское соглашение 1996 года, второй раз — Минские соглашения 2015 года. И что? Каждый раз после передышки противная сторона укрепляла себя и становилась еще более враждебной и еще более агрессивной. — Как вы оцениваете политический вес сторон? — Это делегации не равны. Украинская сторона — это представители государства-агрессора. Украина 14 февраля начала третью агрессию против Донбасса. 17 февраля был всплеск, а 18 февраля потекли потоки беженцев в Россию. 24 февраля Россия начала давать ответ. Мы — делегация завтрашних победителей, или, по крайней мере, освободителей Украины от нацизма, освободителей Донбасса от обстрелов варварских и от геноцида, который там творился. К сожалению, обстрелы продолжаются по сей день со стороны укров. Но в Стамбуле украинская делегация начала вести себя как победитель и диктовать нам условия. Дело дошло до того, что украинские переговорщики стали требовать от нас компенсации за разрушенные здания, мосты и так далее, хотя они взрывали и расстреливали их сами. Я не знаю, кто научил украинскую делегацию так себя вести, приходить на официальные переговоры в футболках, майках, кепках, сидеть, развалившись, в штанах-трениках. Я 40 лет проработал в МИДе и никогда не встречался с таким поведением и отношением. — Какие риски для российской армии и русских на Украине несет такое затягивание переговоров? Вам не кажется, что Киев тянет только для того, чтобы провести передислокацию войск, укрепиться, получить дополнительное вооружение с Запада? — Нет, главная генеральная цель украинских стамбульских предложений, так их назовем, — это продлить агрессию против Донбасса и создать основу для начала в каком-то году агрессии против РФ в отношении Крыма. У них в законах так записано. — Начать агрессию против Крыма… Мы же не теряем надежду, что спецоперация будет доведена до конца. И все равно при этом остается угроза для Крыма? — Если мы будем едины, не будем допускать ляпов и ошибок, Крым никогда не вернется Украине. Это наша исконно русская земля. 1783 год [когда Крым вошел в состав Российской Империи] — это ключевая дата. Других дат быть не может. [Первый секретарь ЦК КПСС Никита] Хрущев передавал президиум Верховного Совета СССР — нелегитимный орган для решения таких вопросов, и, кстати, на этом президиуме даже не было кворума. Можете себе представить, что за волюнтаризм, что за решение это было?! — А Харьков, Одесса, Донбасс могут войти в состав России? — Кроме ЛНР и ДНР, никакие территории не должны входить в состав России. ДНР и ЛНР — да, если этот вопрос будет поставлен после окончания спецоперации. Я их понимаю. Вообще-то надо было принять их сразу же. — До начала спецоперации? — Да, до начала. Это отрезвило бы агрессора. Они бы тогда воевали уже с Россией напрямую, а не с народными республиками. Но это мое частное мнение. — Из вашей биографии узнала, что вы окончили Королевскую академию оборонных исследований. Это наверняка дает вам понимание специфики мысли западных военных, которые и обучали украинских солдат и нацбатальоны военным действиям. Чего ждать от них? — В Королевской академии я учился в 1995 году. Со мной учился полковник ГРУ Украины Анатолий Андриевский. Сразу было видно, как западники, натовцы обхаживали его. Точнее, не его, а в том числе через него Украину. Они готовили Украину для того, чтобы она стала государством, через которое можно было бы постепенно уничтожать Россию. — То есть все идет все-таки с начала-середины 1990-х годов? — Да-да, в середине 1990-х пошло. Там [в Королевской академии] было около 100 слушателей из разных стран, но я не видел ни к кому такого подобострастного отношения, как к этому человеку, который был абсолютный ноль, двоечник, плохо знавший язык, никогда не выступавший на семинарах, очень слабо подготовленный. Он попал в эту академию лишь потому, что однажды ездил туристом в Великобританию. Поэтому ожидать от Украины можно одного: она будет такой же русофобской, милитаристской страной, агрессивной, непочтительной, наглой, нахрапистой. Украина есть и будет в дальнейшем плацдармом для нападения на Россию или для того, чтобы держать нас в состоянии напряжения.