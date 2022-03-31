Инсайды ЯНАО: бензиновый кошмар мэра

О махинациях с документами, досуге «по-колхозному» и судимости чиновников. Выпуск 964

01 апреля 2022 в 20:36 Размер текста - 17 +

Перед недружественными России странами поставили простой выбор: либо покупать газ за рубли, либо остаться без него. Россияне сразу нашли повод для шуток Коллаж URA.RU Чиновники основательно подготовились к сезону отпусков, в то время как антимонопольщики откладывают отдых из-за аврала на работе. Глава депстроя замучил местных бизнесменов, а столичный мэр закрывает на это глаза. Также в новом выпуске «Инсайдов» вы узнаете, из-за кого из чиновников пришлось переделывать нормативную базу, кто разбирает «лакомые» активы фирм-банкротов и почему врачи боятся принимать пациентов. «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. «Инсайды» представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Работники правительства ЯНАО массово собрались в отпуск Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Подчиненные Артюхова боятся лишиться выплат В кулуарах правительства шепчутся, что часть подчиненных губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова массово решили уйти в отпуска, написав заявления на материальную помощь, положенную госслужащим раз в год. «Среди чиновников прошел слух, что из-за сложной экономической ситуации в стране, такую выплату у них могут к лету приостановить, а лишаться дополнительного двойного оклада никто не хочет. Вот и взяли отпуска, причем на отдых берут не больше недели. Едешь по городу с обеда, а кругом лица знакомые — чиновники с детьми гуляют», — болтают сплетники. Начальнику дептранса предлагают прокатиться на фуре Инсайдеры на местах рассказывают, что водители все чаще жалуются на трассу Сургут-Салехард, при строительстве которой не предусмотрели объезд Нового Уренгоя. «Непонятно, как можно было допустить, что дорожная артерия главной трассы прошла через Новый Уренгой? Город не готов и не может выдержать такой поток автомобилей даже со своей новой транспортной развязкой. Особенно страдают от этого дальнобойщики, которые вынуждены на фурах через город ехать. Хочется начальника департамента транспорта ЯНАО Дениса Напольских на фуре по этому маршруту прокатить», — злорадствуют слухачи. Департамент Валерия Миронова вместо реальной помощи предлагает бизнесменам взять кредиты Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Департамент экономики обвинили в формализме Источники в бизнес-тусовке возмущены поведением руководителя департамента экономики ЯНАО Валерия Миронова. Инсайдеры негодуют, почему их проблемы игнорируют, когда обещали помогать. «Зачем было делать фиктивные чаты и добавлять туда ямальских предпринимателей под предлогом оказания помощи? Пишут одно и то же и кормят обещаниями. Все их ответы — возьмите кредит. Это не помощь, а издевательство над малым бизнесом. В таких условиях не знаешь, как работать дальше, а они создают чаты для „помощи“ и отвечают отписками. Тех, кто возмущается и критикует работу, попросту удаляют из беседы и блокируют» — делятся собеседники агентства. Мэра нервируют вопросы про бензин В курилках мэрии Новго Уренгоя шепчутся, что глава города Андрей Воронов устал отмахиваться от вопросов о бензине. В день ему поступают десятки вопросов и обращений с просьбой снизить цену на топливо. «У нашего главы уже глаз дергается, когда у него спрашивают, будет ли бензин таким же дешевым, как в Пуровском или Губкинском. А задают их везде — „ВКонтакте“, в Telegram. Уже смешно становится, что люди не понимают — мэр никак не сможет повлиять на цену бензина, а снизить стоимость и подавно. Мы при нем теперь боимся даже эту тему затрагивать», — говорят собеседники агентства. Мэр Салехарда Алексей Титовский закрывает глаза на действия своего подчиненного Фото: сайт Заповедная Россия news.zapoved.ru Чиновник душит бизнесменов… Инсайдеры в бизнес-тусовке рассказывают, что глава департамента строительства в Салехарде Сергей Егоров умышленно вставляет палки в колеса предпринимателям окружной столицы. «Договоры на аренду земли это ведомство составляет таким образом, что там просто ничего по существу нет. Адвокаты бизнесменов, которым приходилось судиться с этой структурой, отмечают: кроме суммы и общих слов в документах ничего не написано. Поэтому Егоров и его подчиненные всех недовольных шлют в суд, зная, что победить их там практически невозможно. А потом те, кто все же подают иск, с снова получают палки в колеса на каждом шагу», — болтают сплетники. …, а мэр Салехарда не может разобраться с подчиненным Поговаривают, что мэр Салехарда Алексей Титовский снисходительно относится ко всем действиям своего подчиненного, отвечающего за строительство в городе, Сергея Егорова. «Все, что делает Егоров с бизнесменами, глава окружной столицы будто не замечает. По его мнению, если закон не нарушается, то других проблем и не существует. Подача апелляции в последний день до срока окончания — излюбленная пытка в структуре Егорова», — болтают инсайдеры. Чиновники ждут реакции главы Андрея Воронова на скандал в структурах мэрии Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Чиновники открыли глаза на социальную проблему В мэрии Нового Уренгоя болтают, что чиновники только и говорят, что о проблемах в социальной сфере. «После статьи на URA.RU всех интересует мнение и реакция главы города Андрея Воронова, которому скорее всего уже донесли о том, что было написано про его подчиненных. Будут ли какие-то сдвиги в этой области после — неизвестно, но то, что многие в самой мэрии даже не имели представления, что у них под носом творится — это точно. Знающие люди понимают — так дело не оставят и в скором времени в мэрию могут наведаться с вопросами проверяющие из вышестоящих структур», — рассказывают собеседники. В селе ЯНАО строят бесполезные объекты Инсайдеры на местах рассказывают, что в селе Ныда помимо еще недостроенного, но уже разваливающегося дома культуры, есть еще полигон ТБО, который заведомо не будет работать. «Это просто безалаберное отношение к своим обязанностям как строителей, так и тех, кто следит за стройкой. Сами строители ТБО сказали, что она работать не будет. Мол мы уже несколько таких построили, но ни один оказался не нужен. Судя по всему, дом культуры ждет та же участь. Главе Надымского района Дмитрию Жаромских стоит внимательно изучить, почему стройки в селе выходят такими», — шепчут злые языки. У начальника ДСП Александра Норки нет соответствующего образования Фото: пресс-служба администрации Нового Уренгоя Под начальника департамента изменили регламент Источники поговаривают, что начальник департамента социальной политики (ДСП) Нового Уренгоя Александр Норка якобы не имеет специального образования, которое бы разрешало ему находиться на государственной службе. «Норка имеет техническое образование и работал в „Газпром добыча Ямбург“ инженером. А сейчас он возглавляет ДСП — без гуманитарного образования, что является вообще-то грубым нарушением. Говорят, что под него регламент меняли, чтобы на эту должность определить, на которую, кстати, ему помогла подняться представитель губернатора Наталья Рябченко», — болтают злые языки. Молодежь устала от «колхозного» досуга В профессиональной тусовке Нового Уреного подшучивают над мероприятиями, которые предлагают молодежные структуры города. А начальник управления молодежной политики Павел Бухаров не такой уж и современный руководитель, как хотелось бы. «Бедная молодежь нашего города. Им постоянно предлагают колхозный досуг! То хороводы возле елок водят, то соревнуются, кто самый сильный тягатель ватрушек. Это разве уровень „Арт-резиденции“ или молодежного ресурсного центра? Потом жалуются, что у нас отток молодежи. С их директорами все понятно, а сколько Бухаров будет это пропускать, непонятно», — болтают сплетники. Подчиненные Андрея Рогожкина не могут уйти в отпуск из-за наплыва работы Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Работники УФАС рискуют остаться без отпуска Собеседники агентства рассказывают, что подчиненные Андрея Рогожкина, руководителя ямальского УФАС, могут остаться без отдыха. Работники вынужденно откладывают отпуска, потому что не справляются с количеством задач. «С нынешней ситуацией об отпуске нам придется только мечтать. Нам уже намекнули, чтобы мы переносили отпуска и не строили планы. Запросы не успеваем обрабатывать, соответственно об отдыхе можно забыть. Так если бы благодарность какую-то выражали, только отчитывать и ругать могут. А ведь между прочим, на работе с утра до ночи сидим со всеми проверками», — негодуют слухачи. Новый директор дворца спорта имеет уголовное прошлое Источники в политтусовке болтают, что у нового директора ДС «Звездный» Романа Лихтина имеется скандальный бэкграунд в виде уголовных дел. «У Лихтина были уголовные дела, связанные с неправомерными расходами детской спортивной школы „Контакт“, директором которой он являлся. Это дело раскрутили и его около года таскали в управление экономической безопасности и противодействия коррупции. Сейчас судимости у него нет. Говорят, что помогли связи в администрации. Но когда его назначали начальником дворца спорта „Звездный“ были вопросы, получит ли учреждение лицензию на оружие из-за такого прошлого его начальника», — делятся инсайдеры. В военкомате скрывают номер начальника Фото: Александр Мамаев © URA.RU Военкомат скрывает телефон своего руководителя Инсайдеры на местах рассказывают, что получить номер приемной военного комиссара ЯНАО Михаила Торовина просто невозможно. «Его подчиненные, оперативные дежурные, просто делают вид, что не знают номера руководства. Сайта у военного коммисариа нет, электронной почты, на которую представители СМИ могут задать вопрос, не существует. Единственная возможность связаться с военным комиссаром для получения любого комментария — написать письмо и бросить его в почтовый ящик», — болтают собеседники. В ЯНАО прокуроры вплотную занялись проститутками Источники в силовых структурах сообщают, что в ведомстве главного прокуратура ЯНАО Виктора Эппа работают специальные сотрудники, которые находят сайты, где размещают объявления проститутки, после чего требуют заблокировать доступ к ним. «У прокуратуры есть специальные люди, что занимаются поиском так называемых сайтов с проститутками в регионе. Только за этот год было заблокировано несколько десятков подобных сайтов, благодаря которым зарабатывают не только дамы легкого поведения, но и мошенники. С помощью этих сайтов органы правопорядка выходят на незаконные бордели и женщин с низкой социальной ответственностью», — поделился источник. Медики жалуются на директора департамента здравоохранения Сергея Новикова Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Медики в ЯНАО боятся принимать пациентов Инсайдеры на местах рассказывают, что врачи в ЯНАО возмущены внедрением новой системы электронной очереди. Медики не понимают, как с ней работать, а директор департамента здравоохранения Сергей Новиков обещал, что будет легче. «Мы же не просили нам ничего внедрять, понимаете? Нам работалось и так хорошо, по старой схеме. Кто вообще просил нам что-то менять, не понятно. Как обычно — хотели оптимизировать, а на нас ругаются пациенты ежедневно, а затем и руководство. Мы что можем сделать, если программа не работает? Иной раз страшно прием начинать», — возмущаются собеседники агентства. Конкурсный управляющий делит компанию с подчиненными В бизнес-тусовке рассказывают, что имущество обанкротившейся надымской компании «Арктикнефтегазстрой» «по дешевке» досталось ее конкурсному управляющему и его подчиненным. «Лакомые кусочки банкрота „Арктикнефтегазстрой“ за копейки достались конкурсному управляющему Алексею Синько. Эти объекты даже на самих торгах появиться не успели, поскольку их между собой разобрали приближенные управляющего. А сейчас распродают остатки компании, которые оказались никому не нужными. Управлению экономической безопасности Александра Нилогова стоило бы обратить внимание на это. Уверен, что они бы нашли там много интересного и незаконного», — болтают источники. В магазины «Красное и белое» приехала внеплановая проверка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В магазины сети «Красное и Белое» приехала внеплановая проверка Инсайдеры в предпринимательских кругах рассказывают, что в магазины сети Сергея Студенкова «Красное и Белое» Ноябрьска с внепалновой проверкой приехал региональный управляющий. Причиной стало пристальное внимание властей региона. «В город приехала с внеплановой проверкой региональная управляющая „Красного и Белого“. Она проводит проверки во всех магазинах сети, на предмет завышения цен и отсутствия некоторых товаров. Все сотрудники, и в том числе администраторы, проверяют цены и количество товаров в магазине. Как говорят, причиной стали участившиеся проверки, проводимые внутренними органами», — рассказывает собеседник. Общественники подали в суд на власти по надуманному предлогу Источники в судебных органах рассказывают, что благотворительное молодежное общественное движение «Уроки финансовой и юридической грамотности» (УРФИНГРАМ) решило подать на департаменты ЯНАО в суд за действия, которых те не совершали. Однако каждый раз суды отказывают в удовлетворении требований организации из-за большого числа ошибок при составлении документов. «В ЯНАО все департаменты знают благотворительную организацию Юриса Королева „УРФИНГРАМ“ только потому что она постоянно подает на них в суд. Причина везде одинакова — их некое заявление не рассмотрели и не дали ответ, вместо этого они присылают другие предложения о сотрудничестве департаментам. В итоге общественное движение вместо юридической грамотности показывает непрофессионализм, постоянно путаясь в документах, датах и высказывания, что постоянно приводит к проигрышам организации в суде. Вместо помощи детям глава делает себе рекламу», — сетует источник. Жители Ноябрьска жалуются на УК Фото: Денис Моргунов © URA.RU Управляющая компания отписывается от жильцов Источники на местах сообщают, что управляющая компания ООО «РЖК» Валерия Кройтова в Ноябрьске вместо работы и обслуживания домов присылает жильцам сообщения, что они не могут устранить проблему. «Жители неоднократно обращаются с жалобами на управляющую компанию „РЖК“. Как правило они указывают, что ее сотрудники бездействуют и предпочитают отписки вместо реальной работы. Из-за этого происходит огромное количество конфликтов с компанией и ее работниками, если их удается кому-то встретить во время работы», — сообщает инсайдер. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Чиновники основательно подготовились к сезону отпусков, в то время как антимонопольщики откладывают отдых из-за аврала на работе. Глава депстроя замучил местных бизнесменов, а столичный мэр закрывает на это глаза. Также в новом выпуске «Инсайдов» вы узнаете, из-за кого из чиновников пришлось переделывать нормативную базу, кто разбирает «лакомые» активы фирм-банкротов и почему врачи боятся принимать пациентов. «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. «Инсайды» представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Подчиненные Артюхова боятся лишиться выплат В кулуарах правительства шепчутся, что часть подчиненных губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова массово решили уйти в отпуска, написав заявления на материальную помощь, положенную госслужащим раз в год. «Среди чиновников прошел слух, что из-за сложной экономической ситуации в стране, такую выплату у них могут к лету приостановить, а лишаться дополнительного двойного оклада никто не хочет. Вот и взяли отпуска, причем на отдых берут не больше недели. Едешь по городу с обеда, а кругом лица знакомые — чиновники с детьми гуляют», — болтают сплетники. Начальнику дептранса предлагают прокатиться на фуре Инсайдеры на местах рассказывают, что водители все чаще жалуются на трассу Сургут-Салехард, при строительстве которой не предусмотрели объезд Нового Уренгоя. «Непонятно, как можно было допустить, что дорожная артерия главной трассы прошла через Новый Уренгой? Город не готов и не может выдержать такой поток автомобилей даже со своей новой транспортной развязкой. Особенно страдают от этого дальнобойщики, которые вынуждены на фурах через город ехать. Хочется начальника департамента транспорта ЯНАО Дениса Напольских на фуре по этому маршруту прокатить», — злорадствуют слухачи. Департамент экономики обвинили в формализме Источники в бизнес-тусовке возмущены поведением руководителя департамента экономики ЯНАО Валерия Миронова. Инсайдеры негодуют, почему их проблемы игнорируют, когда обещали помогать. «Зачем было делать фиктивные чаты и добавлять туда ямальских предпринимателей под предлогом оказания помощи? Пишут одно и то же и кормят обещаниями. Все их ответы — возьмите кредит. Это не помощь, а издевательство над малым бизнесом. В таких условиях не знаешь, как работать дальше, а они создают чаты для „помощи“ и отвечают отписками. Тех, кто возмущается и критикует работу, попросту удаляют из беседы и блокируют» — делятся собеседники агентства. Мэра нервируют вопросы про бензин В курилках мэрии Новго Уренгоя шепчутся, что глава города Андрей Воронов устал отмахиваться от вопросов о бензине. В день ему поступают десятки вопросов и обращений с просьбой снизить цену на топливо. «У нашего главы уже глаз дергается, когда у него спрашивают, будет ли бензин таким же дешевым, как в Пуровском или Губкинском. А задают их везде — „ВКонтакте“, в Telegram. Уже смешно становится, что люди не понимают — мэр никак не сможет повлиять на цену бензина, а снизить стоимость и подавно. Мы при нем теперь боимся даже эту тему затрагивать», — говорят собеседники агентства. Чиновник душит бизнесменов… Инсайдеры в бизнес-тусовке рассказывают, что глава департамента строительства в Салехарде Сергей Егоров умышленно вставляет палки в колеса предпринимателям окружной столицы. «Договоры на аренду земли это ведомство составляет таким образом, что там просто ничего по существу нет. Адвокаты бизнесменов, которым приходилось судиться с этой структурой, отмечают: кроме суммы и общих слов в документах ничего не написано. Поэтому Егоров и его подчиненные всех недовольных шлют в суд, зная, что победить их там практически невозможно. А потом те, кто все же подают иск, с снова получают палки в колеса на каждом шагу», — болтают сплетники. …, а мэр Салехарда не может разобраться с подчиненным Поговаривают, что мэр Салехарда Алексей Титовский снисходительно относится ко всем действиям своего подчиненного, отвечающего за строительство в городе, Сергея Егорова. «Все, что делает Егоров с бизнесменами, глава окружной столицы будто не замечает. По его мнению, если закон не нарушается, то других проблем и не существует. Подача апелляции в последний день до срока окончания — излюбленная пытка в структуре Егорова», — болтают инсайдеры. Чиновники открыли глаза на социальную проблему В мэрии Нового Уренгоя болтают, что чиновники только и говорят, что о проблемах в социальной сфере. «После статьи на URA.RU всех интересует мнение и реакция главы города Андрея Воронова, которому скорее всего уже донесли о том, что было написано про его подчиненных. Будут ли какие-то сдвиги в этой области после — неизвестно, но то, что многие в самой мэрии даже не имели представления, что у них под носом творится — это точно. Знающие люди понимают — так дело не оставят и в скором времени в мэрию могут наведаться с вопросами проверяющие из вышестоящих структур», — рассказывают собеседники. В селе ЯНАО строят бесполезные объекты Инсайдеры на местах рассказывают, что в селе Ныда помимо еще недостроенного, но уже разваливающегося дома культуры, есть еще полигон ТБО, который заведомо не будет работать. «Это просто безалаберное отношение к своим обязанностям как строителей, так и тех, кто следит за стройкой. Сами строители ТБО сказали, что она работать не будет. Мол мы уже несколько таких построили, но ни один оказался не нужен. Судя по всему, дом культуры ждет та же участь. Главе Надымского района Дмитрию Жаромских стоит внимательно изучить, почему стройки в селе выходят такими», — шепчут злые языки. Под начальника департамента изменили регламент Источники поговаривают, что начальник департамента социальной политики (ДСП) Нового Уренгоя Александр Норка якобы не имеет специального образования, которое бы разрешало ему находиться на государственной службе. «Норка имеет техническое образование и работал в „Газпром добыча Ямбург“ инженером. А сейчас он возглавляет ДСП — без гуманитарного образования, что является вообще-то грубым нарушением. Говорят, что под него регламент меняли, чтобы на эту должность определить, на которую, кстати, ему помогла подняться представитель губернатора Наталья Рябченко», — болтают злые языки. Молодежь устала от «колхозного» досуга В профессиональной тусовке Нового Уреного подшучивают над мероприятиями, которые предлагают молодежные структуры города. А начальник управления молодежной политики Павел Бухаров не такой уж и современный руководитель, как хотелось бы. «Бедная молодежь нашего города. Им постоянно предлагают колхозный досуг! То хороводы возле елок водят, то соревнуются, кто самый сильный тягатель ватрушек. Это разве уровень „Арт-резиденции“ или молодежного ресурсного центра? Потом жалуются, что у нас отток молодежи. С их директорами все понятно, а сколько Бухаров будет это пропускать, непонятно», — болтают сплетники. Работники УФАС рискуют остаться без отпуска Собеседники агентства рассказывают, что подчиненные Андрея Рогожкина, руководителя ямальского УФАС, могут остаться без отдыха. Работники вынужденно откладывают отпуска, потому что не справляются с количеством задач. «С нынешней ситуацией об отпуске нам придется только мечтать. Нам уже намекнули, чтобы мы переносили отпуска и не строили планы. Запросы не успеваем обрабатывать, соответственно об отдыхе можно забыть. Так если бы благодарность какую-то выражали, только отчитывать и ругать могут. А ведь между прочим, на работе с утра до ночи сидим со всеми проверками», — негодуют слухачи. Новый директор дворца спорта имеет уголовное прошлое Источники в политтусовке болтают, что у нового директора ДС «Звездный» Романа Лихтина имеется скандальный бэкграунд в виде уголовных дел. «У Лихтина были уголовные дела, связанные с неправомерными расходами детской спортивной школы „Контакт“, директором которой он являлся. Это дело раскрутили и его около года таскали в управление экономической безопасности и противодействия коррупции. Сейчас судимости у него нет. Говорят, что помогли связи в администрации. Но когда его назначали начальником дворца спорта „Звездный“ были вопросы, получит ли учреждение лицензию на оружие из-за такого прошлого его начальника», — делятся инсайдеры. Военкомат скрывает телефон своего руководителя Инсайдеры на местах рассказывают, что получить номер приемной военного комиссара ЯНАО Михаила Торовина просто невозможно. «Его подчиненные, оперативные дежурные, просто делают вид, что не знают номера руководства. Сайта у военного коммисариа нет, электронной почты, на которую представители СМИ могут задать вопрос, не существует. Единственная возможность связаться с военным комиссаром для получения любого комментария — написать письмо и бросить его в почтовый ящик», — болтают собеседники. В ЯНАО прокуроры вплотную занялись проститутками Источники в силовых структурах сообщают, что в ведомстве главного прокуратура ЯНАО Виктора Эппа работают специальные сотрудники, которые находят сайты, где размещают объявления проститутки, после чего требуют заблокировать доступ к ним. «У прокуратуры есть специальные люди, что занимаются поиском так называемых сайтов с проститутками в регионе. Только за этот год было заблокировано несколько десятков подобных сайтов, благодаря которым зарабатывают не только дамы легкого поведения, но и мошенники. С помощью этих сайтов органы правопорядка выходят на незаконные бордели и женщин с низкой социальной ответственностью», — поделился источник. Медики в ЯНАО боятся принимать пациентов Инсайдеры на местах рассказывают, что врачи в ЯНАО возмущены внедрением новой системы электронной очереди. Медики не понимают, как с ней работать, а директор департамента здравоохранения Сергей Новиков обещал, что будет легче. «Мы же не просили нам ничего внедрять, понимаете? Нам работалось и так хорошо, по старой схеме. Кто вообще просил нам что-то менять, не понятно. Как обычно — хотели оптимизировать, а на нас ругаются пациенты ежедневно, а затем и руководство. Мы что можем сделать, если программа не работает? Иной раз страшно прием начинать», — возмущаются собеседники агентства. Конкурсный управляющий делит компанию с подчиненными В бизнес-тусовке рассказывают, что имущество обанкротившейся надымской компании «Арктикнефтегазстрой» «по дешевке» досталось ее конкурсному управляющему и его подчиненным. «Лакомые кусочки банкрота „Арктикнефтегазстрой“ за копейки достались конкурсному управляющему Алексею Синько. Эти объекты даже на самих торгах появиться не успели, поскольку их между собой разобрали приближенные управляющего. А сейчас распродают остатки компании, которые оказались никому не нужными. Управлению экономической безопасности Александра Нилогова стоило бы обратить внимание на это. Уверен, что они бы нашли там много интересного и незаконного», — болтают источники. В магазины сети «Красное и Белое» приехала внеплановая проверка Инсайдеры в предпринимательских кругах рассказывают, что в магазины сети Сергея Студенкова «Красное и Белое» Ноябрьска с внепалновой проверкой приехал региональный управляющий. Причиной стало пристальное внимание властей региона. «В город приехала с внеплановой проверкой региональная управляющая „Красного и Белого“. Она проводит проверки во всех магазинах сети, на предмет завышения цен и отсутствия некоторых товаров. Все сотрудники, и в том числе администраторы, проверяют цены и количество товаров в магазине. Как говорят, причиной стали участившиеся проверки, проводимые внутренними органами», — рассказывает собеседник. Общественники подали в суд на власти по надуманному предлогу Источники в судебных органах рассказывают, что благотворительное молодежное общественное движение «Уроки финансовой и юридической грамотности» (УРФИНГРАМ) решило подать на департаменты ЯНАО в суд за действия, которых те не совершали. Однако каждый раз суды отказывают в удовлетворении требований организации из-за большого числа ошибок при составлении документов. «В ЯНАО все департаменты знают благотворительную организацию Юриса Королева „УРФИНГРАМ“ только потому что она постоянно подает на них в суд. Причина везде одинакова — их некое заявление не рассмотрели и не дали ответ, вместо этого они присылают другие предложения о сотрудничестве департаментам. В итоге общественное движение вместо юридической грамотности показывает непрофессионализм, постоянно путаясь в документах, датах и высказывания, что постоянно приводит к проигрышам организации в суде. Вместо помощи детям глава делает себе рекламу», — сетует источник. Управляющая компания отписывается от жильцов Источники на местах сообщают, что управляющая компания ООО «РЖК» Валерия Кройтова в Ноябрьске вместо работы и обслуживания домов присылает жильцам сообщения, что они не могут устранить проблему. «Жители неоднократно обращаются с жалобами на управляющую компанию „РЖК“. Как правило они указывают, что ее сотрудники бездействуют и предпочитают отписки вместо реальной работы. Из-за этого происходит огромное количество конфликтов с компанией и ее работниками, если их удается кому-то встретить во время работы», — сообщает инсайдер. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.