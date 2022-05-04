Почему санкции Запада не смогли расколоть Россию

Политологи раскрыли причину «донбасского консенсуса»

04 мая 2022 в 21:19 Размер текста - 17 +

Эксперты ЭИСИ объяснили феномен сплоченности россиян на фоне спецоперации на Украине и западных санкций Фото: Денис Моргунов © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Политическое и экономическое давление Запада на Россию дало обратный эффект: вместо раскола общество консолидировалось. Основой этого единения стали национальные и культурные ценности, объяснили на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ, считается кремлевской «фабрикой мысли») 4 мая. «Донбасский консенсус» показал устойчивость политической системы в стране, уверены политологи. Коллективный Запад, начиная политическое давление на Россию и вводя беспрецедентные экономические санкции, не учел национальные особенности, заявили эксперты на круглом столе ЭИСИ на тему «Феномен сплочения российского общества». «Нарастание сплоченности происходит по мере усиления давления на Россию. Но это не демотивирует людей, а дает обратный результат», — подчеркнул политолог Александр Рудаков. Вовлечение общества в работу над поправками к Конституции РФ в 2020 году положило начало сегодняшнему консенсусу ценностей, считает политолог Александр Рудаков Фото: Анна Майорова © URA.RU Он назвал эту ситуацию «консенсусом ценностей», который стал формироваться во время проработки поправок к Конституции РФ в 2020 году и получил новый «статус». «Нас пытались заставить отказаться от наших ценностей и навязать чужие, которые нам не близки. Сейчас в нашем обществе сформировался донбасский консенсус, который базируется на правильности выбранного пути и показывает политическую устойчивость России», — пояснил эксперт. Сплоченность социологи объясняют рядом трендов. Прежде всего, это произошло на фоне эмоционального подъема, отметил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов. По результатам последних опросов, 84% респондентов «назвали хотя бы одну положительную эмоцию» относительно текущей ситуации. «Доминантные эмоции — гордость, любовь и вера в страну. Это позволяет говорить о существенном эмоциональном подъеме», — отметил Мамонов. Социолог Михаил Мамонов констатировал, что россиян экономические угрозы менее значимы, нежели культурные и военные Фото: Владимир Андреев © URA.RU Одним из факторов сплочения стала «недружелюбная политика Запада в отношении России», «осознание угроз — культурных, военных и экономических», пояснил Мамонов. При этом люди воспринимают экономические угрозы как более слабые. Большие опасения вызывают угрозы культурные (42%) и военные (40%). «У людей возникает желание защитить наши ценности и культуру от угроз [Запада]», — отметил эксперт. Исследования говорят о тенденции консолидации вокруг власти (81%). «Люди считают, что необходимо объединиться вокруг президента, даже если не во всем согласен с его мнением и решениями. Результатом этого сплочения должно быть стремительное развитие страны, новые успехи. Россияне ожидают рывка», — подчеркнул представитель ВЦИОМ Михаил Мамонов. Спецоперация в Донбассе сплотила россиян, как это происходило и раньше: на фоне общей угрозы люди объединяются, поясняют эксперты Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU По словам социологов, 70% россиян считают, что страну объединяет и делает сильнее ее многонациональность. И это восприятие спецоперации, отношение к санкциям одинаково по всей России, в том числе в национальных республиках. Сплоченность россиян на фоне спецоперации на Украине и санкционного давления имеет исторические корни, пояснил исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов. «При усилении давления, при появлении угроз обществу возникает набор действий, необходимых для преодоления этой угрозы. Общество развивается благодаря тому, что периодически испытывает такие жуткие потрясения. Это воспроизводимое чувство. Для нас государство — это средство идентификации. Утрата государства, потеря лица — это разрыв исторической преемственности», — убежден политолог. Отношение молодежи к санкциям и к спецоперации практически не отличается от позиции старшего поколения, констатируют социологи Фото: Денис Моргунов © URA.RU Причем это касается не только старших поколений, но и молодежи. «Запрос на единение находится за пределами возраста. Молодежь говорит, что даже представители либеральных взглядов изменили свое отношение к президенту Путина после начала специальной военной операции», — пояснил директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский. Для молодых людей «важна свобода, возможность самовыражения и самореализация», заметила доцент кафедры социологии и психологии политики МГУ им. М.В. Ломоносова Антонина Селезнева. Происходящие события для них — это возможность «быть сопричастными к большому национальному проекту, быть включенными в значимые для страны процессы и гордиться своей страной». «Молодежь рассматривает этот период как время возможностей. Сейчас складываются условия для качественных изменений российского общества», — сказала Селезнева. Политолог Алексей Мартынов убежден, что главная ошибка Запада в том, что давить стали на каждого жителя России, а не на отдельных представителей элиты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ошибкой Запада, начавшего давить на Россию, стало то, что это было воздействие не на представителей власти или крупного бизнеса, а «на всех сразу 147 миллионов граждан», заявил директор Института новейших государств Алексей Мартынов. Повлияло и то, что Запад стал реализовывать политику отмены русской культуры. А это — «звонок для других стран о том, что с каждым то же самое может произойти в любое время», завершил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Политическое и экономическое давление Запада на Россию дало обратный эффект: вместо раскола общество консолидировалось. Основой этого единения стали национальные и культурные ценности, объяснили на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ, считается кремлевской «фабрикой мысли») 4 мая. «Донбасский консенсус» показал устойчивость политической системы в стране, уверены политологи. Коллективный Запад, начиная политическое давление на Россию и вводя беспрецедентные экономические санкции, не учел национальные особенности, заявили эксперты на круглом столе ЭИСИ на тему «Феномен сплочения российского общества». «Нарастание сплоченности происходит по мере усиления давления на Россию. Но это не демотивирует людей, а дает обратный результат», — подчеркнул политолог Александр Рудаков. Он назвал эту ситуацию «консенсусом ценностей», который стал формироваться во время проработки поправок к Конституции РФ в 2020 году и получил новый «статус». «Нас пытались заставить отказаться от наших ценностей и навязать чужие, которые нам не близки. Сейчас в нашем обществе сформировался донбасский консенсус, который базируется на правильности выбранного пути и показывает политическую устойчивость России», — пояснил эксперт. Сплоченность социологи объясняют рядом трендов. Прежде всего, это произошло на фоне эмоционального подъема, отметил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов. По результатам последних опросов, 84% респондентов «назвали хотя бы одну положительную эмоцию» относительно текущей ситуации. «Доминантные эмоции — гордость, любовь и вера в страну. Это позволяет говорить о существенном эмоциональном подъеме», — отметил Мамонов. Одним из факторов сплочения стала «недружелюбная политика Запада в отношении России», «осознание угроз — культурных, военных и экономических», пояснил Мамонов. При этом люди воспринимают экономические угрозы как более слабые. Большие опасения вызывают угрозы культурные (42%) и военные (40%). «У людей возникает желание защитить наши ценности и культуру от угроз [Запада]», — отметил эксперт. Исследования говорят о тенденции консолидации вокруг власти (81%). «Люди считают, что необходимо объединиться вокруг президента, даже если не во всем согласен с его мнением и решениями. Результатом этого сплочения должно быть стремительное развитие страны, новые успехи. Россияне ожидают рывка», — подчеркнул представитель ВЦИОМ Михаил Мамонов. По словам социологов, 70% россиян считают, что страну объединяет и делает сильнее ее многонациональность. И это восприятие спецоперации, отношение к санкциям одинаково по всей России, в том числе в национальных республиках. Сплоченность россиян на фоне спецоперации на Украине и санкционного давления имеет исторические корни, пояснил исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов. «При усилении давления, при появлении угроз обществу возникает набор действий, необходимых для преодоления этой угрозы. Общество развивается благодаря тому, что периодически испытывает такие жуткие потрясения. Это воспроизводимое чувство. Для нас государство — это средство идентификации. Утрата государства, потеря лица — это разрыв исторической преемственности», — убежден политолог. Причем это касается не только старших поколений, но и молодежи. «Запрос на единение находится за пределами возраста. Молодежь говорит, что даже представители либеральных взглядов изменили свое отношение к президенту Путина после начала специальной военной операции», — пояснил директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский. Для молодых людей «важна свобода, возможность самовыражения и самореализация», заметила доцент кафедры социологии и психологии политики МГУ им. М.В. Ломоносова Антонина Селезнева. Происходящие события для них — это возможность «быть сопричастными к большому национальному проекту, быть включенными в значимые для страны процессы и гордиться своей страной». «Молодежь рассматривает этот период как время возможностей. Сейчас складываются условия для качественных изменений российского общества», — сказала Селезнева. Ошибкой Запада, начавшего давить на Россию, стало то, что это было воздействие не на представителей власти или крупного бизнеса, а «на всех сразу 147 миллионов граждан», заявил директор Института новейших государств Алексей Мартынов. Повлияло и то, что Запад стал реализовывать политику отмены русской культуры. А это — «звонок для других стран о том, что с каждым то же самое может произойти в любое время», завершил эксперт.