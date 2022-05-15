Министр обороны Беларуси предрек расширение ОДКБ

15 мая 2022 в 20:12 Размер текста - 17 +

ОДКБ продемонстрировала свою боеготовность, отметил Виктор Хренин Фото: Анна Майорова © URA.RU В состав Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) войдут десятки стран. Такое заявление сделал министр обороны РФ Белоруссии Виктор Хренин. «Я думаю, что организация будет расширяться. Мы скоро увидим, как изменится мироустройство, но ОДКБ продемонстрировала свою боеготовность, свое миролюбие, и я думаю, что через несколько лет это будет уже не шесть стран. Это будут десятки государств, которые ценят мир и стабильность, а не агрессивность и изменение политического строя других государств», — сказал Хренин белорусской военной газете «Во славу Родины». ОДКБ была основана в 1992 году. Сейчас в организацию входят Армения, Белоруссия, Россия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Миротворцы ОДКБ недавно были задействованы в Казахстане из-за массовых беспорядков в стране. По данным Генпрокуратуры Казахстана, в результате беспорядков погибли сотни людей. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

В состав Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) войдут десятки стран. Такое заявление сделал министр обороны РФ Белоруссии Виктор Хренин. «Я думаю, что организация будет расширяться. Мы скоро увидим, как изменится мироустройство, но ОДКБ продемонстрировала свою боеготовность, свое миролюбие, и я думаю, что через несколько лет это будет уже не шесть стран. Это будут десятки государств, которые ценят мир и стабильность, а не агрессивность и изменение политического строя других государств», — сказал Хренин белорусской военной газете «Во славу Родины». ОДКБ была основана в 1992 году. Сейчас в организацию входят Армения, Белоруссия, Россия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Миротворцы ОДКБ недавно были задействованы в Казахстане из-за массовых беспорядков в стране. По данным Генпрокуратуры Казахстана, в результате беспорядков погибли сотни людей.