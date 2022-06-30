Путин начал готовиться к встрече с лидерами США и ЕС

Ее детали президент РФ обсудил с хозяином площадки

30 июня 2022 в 19:57 Размер текста - 17 +

Президент России Владимир Путин начал подготовку к встрече с западными лидерами на саммите «двадцатки» Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент РФ Владимир Путин начал подготовку к осеннему саммиту G20. Его переговоры с индонезийским лидером Джоко Видодо 30 июня фактически стали предтечей встречи с лидерами «Большой двадцатки», комментируют политологи URA.RU. Несмотря на желание руководителей западных стран изолировать РФ, Путин получил возможность повлиять на повестку будущего саммита, поясняют эксперты. Приветствуя в Кремле своего индонезийского коллегу, Путин заметил, что отношения между двумя странами успешно развиваются практически по всем направлениям: и в экономике, и в политике, и в сфере безопасности, и в борьбе с терроризмом. Продвигаются торговые отношения. «В прошлом году товарооборот вырос на 42 процента. А в этом году растет еще большими темпами», — заметил Путин. Президент Индонезии Джоко Видодо приехал в Москву из Киева, где встречался с украинским коллегой Фото: kremlin.ru Началось сближение и в рамках Евразийского экономического союза, напомнил президент РФ. По словам Путина, Индонезия «проявляет интерес» к этому объединению и связи будут развиваться. Тему Украины Путин затронул первым и пообещал, что подробно расскажет о ситуации, познакомит Видодо с позицией России. Однако индонезийский лидер, который буквально вчера, 29 июня, посетил Киев, особо остановился на этой теме. Видодо прежде всего волновал вывоз зерна с Украины и поставка российских удобрений на мировые рынки. Президент РФ Владимир Путин заверил индонезийского лидера, что Россия готова поставлять зерно на мировые рынки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Президент Путин вынужден был сразу отреагировать на такое восприятие ситуации коллегой. По его словам, Россия не устанавливала никаких ограничений ни на вывоз удобрений, ни на вывоз зерна за пределы страны. Напротив, РФ готова участвовать в решении продовольственного кризиса в мире. Все ограничения связаны исключительно с введением западных санкций. »[Западные страны] ввели санкции против некоторых наших морских портов, создали трудности в страховании грузов. Под санкции попали владельцы наших компаний и члены их семей. Это затрудняет заключение контрактов, влечет осложнение финансовых операций. Ввели санкции на страховку грузов. Формально не ввели санкции против некоторых продуктов, но создали такие условия, что доставка их на внешние рынки стала сложнее», — сообщил Путин. Вывоз зерна из украинских портов невозможен, пока Киев не отдаст приказ разминировать акваторию, сообщил президент РФ Владимир Путин Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Также он объяснил Видодо, что все обвинения России в создании препятствий для вывоза украинского зерна, безосновательны: РФ не мешает этому. Проблема — в заминированной Киевом акватории морских портов, из-за чего невозможно безопасное судоходство. Кроме того, отметил Путин, не нужно преувеличивать значение находящегося в Украине зерна — это ничтожно малое количество (5 млн тонн) по сравнению мировыми объемами производства пшеницы (порядка 700 миллионов). Встреча двух президентов прошла за несколько месяцев до саммита «Большой двадцатки», который в ноябре 2022 года будет принимать Индонезия. Приглашение на него президент Видодо направил российскому лидеру ранее, и Путин принял его, как сообщили 27 июня в Кремле. С точки зрения организации предстоящий саммит будет весьма непростым, сказали URA.RU эксперты. Украинский президент Владимир Зеленский еще в апреле решил поехать на саммит «двадцатки» Фото: Официальный сайт президента Украины Это связано с позицией того же Запада. Во-первых, еще 27 апреля приглашение на «двадцатку» принял глава Украины Владимир Зеленский. Во-вторых, западные лидеры намекают, что присутствие Путина на саммите нежелательно. Так, премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что индонезийские власти «категорически исключили» участие Путина в «двадцатке» (но через несколько дней после этого глава Индонезии лично прилетает в Москву к Путину). По словам Драги, президент РФ якобы выступит по видеоконференции. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а следом британский премьер Борис Джонсон предложили коллегам не бойкотировать саммит, если на него приедет Путин. Но при этом Джонсон заявил, что будет «искренне изумлен», если российский президент будет участвовать лично. В переговорах с Видодо Путин имел возможность донести позицию России по украинскому кризису, по ситуации на мировых рынках и в целом свое видение геополитической ситуации, говорят политологи. Это важно с точки зрения подготовки к встрече «двадцатки», пояснил URA.RU зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. «Встреча с Видодо — это этап подготовки к саммиту. Путин как участник „двадцатки“ вправе формулировать и передавать свои предложения [организаторам]. Все страны Группы „двадцатки“ имеют на это право. Как страна-председатель Индонезия выполняет функции условного секретариата мероприятия», — отметил Климов. Повестка будущего саммита более-менее сложилась: вопросы финансовой системы, энергетики, продовольственной безопасности, — отметил гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. И по каждому из них у России есть своя позиция, которую Путину важно донести до Видодо лично. Кроме того, у РФ есть и свои вопросы — санкции, которые ввел против нее Запад. «Страна, проводящая саммит, может повлиять на повестку дня. Путин может внести свои идеи, предложения. Как в итоге на саммите будет представлена РФ, зависит от того, какое решение примет российская сторона. Отказать нам в праве участвовать в «двадцатке» никто не может. Но сделать пребывание российского лидера дискомфортным [западные лидеры] могут постараться», — отметил Кортунов. Новость по теме Путина пригласили на саммит G20 на Бали На саммите «двадцатки» в текущей ситуации, когда Запад настроен на изоляцию и конфронтацию с Россией, может случиться все, что угодно, подтверждает завсектором Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Рогожин. «От Индонезии зависит очень многое — вплоть до рассадки за столом переговоров, за обедом. Нужно предупредить конфликтные ситуации. Путину важно донести свою позицию до Видодо, а Видодо — услышать ее из первых уст, чтобы не допустить никаких обид и скандалов на саммите», — считает Рогожин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Президент РФ Владимир Путин начал подготовку к осеннему саммиту G20. Его переговоры с индонезийским лидером Джоко Видодо 30 июня фактически стали предтечей встречи с лидерами «Большой двадцатки», комментируют политологи URA.RU. Несмотря на желание руководителей западных стран изолировать РФ, Путин получил возможность повлиять на повестку будущего саммита, поясняют эксперты. Приветствуя в Кремле своего индонезийского коллегу, Путин заметил, что отношения между двумя странами успешно развиваются практически по всем направлениям: и в экономике, и в политике, и в сфере безопасности, и в борьбе с терроризмом. Продвигаются торговые отношения. «В прошлом году товарооборот вырос на 42 процента. А в этом году растет еще большими темпами», — заметил Путин. Началось сближение и в рамках Евразийского экономического союза, напомнил президент РФ. По словам Путина, Индонезия «проявляет интерес» к этому объединению и связи будут развиваться. Тему Украины Путин затронул первым и пообещал, что подробно расскажет о ситуации, познакомит Видодо с позицией России. Однако индонезийский лидер, который буквально вчера, 29 июня, посетил Киев, особо остановился на этой теме. Видодо прежде всего волновал вывоз зерна с Украины и поставка российских удобрений на мировые рынки. Президент Путин вынужден был сразу отреагировать на такое восприятие ситуации коллегой. По его словам, Россия не устанавливала никаких ограничений ни на вывоз удобрений, ни на вывоз зерна за пределы страны. Напротив, РФ готова участвовать в решении продовольственного кризиса в мире. Все ограничения связаны исключительно с введением западных санкций. »[Западные страны] ввели санкции против некоторых наших морских портов, создали трудности в страховании грузов. Под санкции попали владельцы наших компаний и члены их семей. Это затрудняет заключение контрактов, влечет осложнение финансовых операций. Ввели санкции на страховку грузов. Формально не ввели санкции против некоторых продуктов, но создали такие условия, что доставка их на внешние рынки стала сложнее», — сообщил Путин. Также он объяснил Видодо, что все обвинения России в создании препятствий для вывоза украинского зерна, безосновательны: РФ не мешает этому. Проблема — в заминированной Киевом акватории морских портов, из-за чего невозможно безопасное судоходство. Кроме того, отметил Путин, не нужно преувеличивать значение находящегося в Украине зерна — это ничтожно малое количество (5 млн тонн) по сравнению мировыми объемами производства пшеницы (порядка 700 миллионов). Встреча двух президентов прошла за несколько месяцев до саммита «Большой двадцатки», который в ноябре 2022 года будет принимать Индонезия. Приглашение на него президент Видодо направил российскому лидеру ранее, и Путин принял его, как сообщили 27 июня в Кремле. С точки зрения организации предстоящий саммит будет весьма непростым, сказали URA.RU эксперты. Это связано с позицией того же Запада. Во-первых, еще 27 апреля приглашение на «двадцатку» принял глава Украины Владимир Зеленский. Во-вторых, западные лидеры намекают, что присутствие Путина на саммите нежелательно. Так, премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что индонезийские власти «категорически исключили» участие Путина в «двадцатке» (но через несколько дней после этого глава Индонезии лично прилетает в Москву к Путину). По словам Драги, президент РФ якобы выступит по видеоконференции. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а следом британский премьер Борис Джонсон предложили коллегам не бойкотировать саммит, если на него приедет Путин. Но при этом Джонсон заявил, что будет «искренне изумлен», если российский президент будет участвовать лично. В переговорах с Видодо Путин имел возможность донести позицию России по украинскому кризису, по ситуации на мировых рынках и в целом свое видение геополитической ситуации, говорят политологи. Это важно с точки зрения подготовки к встрече «двадцатки», пояснил URA.RU зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. «Встреча с Видодо — это этап подготовки к саммиту. Путин как участник „двадцатки“ вправе формулировать и передавать свои предложения [организаторам]. Все страны Группы „двадцатки“ имеют на это право. Как страна-председатель Индонезия выполняет функции условного секретариата мероприятия», — отметил Климов. Повестка будущего саммита более-менее сложилась: вопросы финансовой системы, энергетики, продовольственной безопасности, — отметил гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. И по каждому из них у России есть своя позиция, которую Путину важно донести до Видодо лично. Кроме того, у РФ есть и свои вопросы — санкции, которые ввел против нее Запад. «Страна, проводящая саммит, может повлиять на повестку дня. Путин может внести свои идеи, предложения. Как в итоге на саммите будет представлена РФ, зависит от того, какое решение примет российская сторона. Отказать нам в праве участвовать в «двадцатке» никто не может. Но сделать пребывание российского лидера дискомфортным [западные лидеры] могут постараться», — отметил Кортунов. На саммите «двадцатки» в текущей ситуации, когда Запад настроен на изоляцию и конфронтацию с Россией, может случиться все, что угодно, подтверждает завсектором Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Рогожин. «От Индонезии зависит очень многое — вплоть до рассадки за столом переговоров, за обедом. Нужно предупредить конфликтные ситуации. Путину важно донести свою позицию до Видодо, а Видодо — услышать ее из первых уст, чтобы не допустить никаких обид и скандалов на саммите», — считает Рогожин.