Бизнесмен, омрачивший День города в Екатеринбурге, вызван в мэрию

Придет Валерий Ананьев в мэрию сам или отправит кого-то из подчиненных — неизвестно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сорванный ремонт в центре Екатеринбурга, который должны были провести перед Днем города, послужил поводом для разборок в муниципальной власти. По данным URA.RU, в мэрию на жесткий разговор вызвали одного из руководителей компании-подрядчика «Атомстройкомплекс».

«В ближайшее время [глава „Атома“ Валерий] Ананьев или кто-то из его подчиненных явится в администрацию с объяснением, почему план реконструкции не выполнен», — рассказал источник агентства. В пресс-службе «Атомстройкомплекса» к моменту публикации на вопрос корреспондента, правда ли это, не ответили.

Как писало URA.RU, предприятие, перекопавшее большой участок от дома Севастьянова до улицы Толмачева, должно было уложить новую плитку до 20 августа (по слухам, гарантии губернатору Евгению Куйвашеву давал мэр Алексей Орлов). Но этого не произошло. В частных разговорах с чиновниками подрядчик якобы ссылался на проблемы с поставкой стройматериалов.

Утром 19 августа Орлов заявил подчиненным, что его подставили перед шефом и горожанами. А на следующий день тысячам гостей праздника пришлось топтаться в пыли. Площадка стала настоящим позором, продемонстрировала, что власти не способны справляться с дорожными ремонтами (учитывая, что в это же время перекопали другую любимую горожанами площадку — Исторический сквер).

Впрочем, уже утром 22-го Орлов недовольство ситуацией не высказывал. Он поблагодарил подчиненных за организацию Дня города. «А потом — что всех очень удивило — слово зачем-то взял [вице-мэр по благоустройству Алексей] Бубнов, который как раз и отвечает за ремонт. И от себя тоже сказал „спасибо“», — поделился один из участников оперативки.

Так выглядела площадка в День города. За гастро-точкой — перекопанная дорога Фото: URA.RU