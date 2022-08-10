Чтобы люди в будущем не бродили по газону, тротуар чуть расширят, обратил внимание Орлов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов проинспектировал масштабные ремонты в центре города, на один из которых ранее обратило особое внимание URA.RU. Градоначальник, в частности, пообещал восстановить газон у дома Севастьянова, однако подчеркнул: он был испорчен задолго до того, как «Атомстройкомплекс» зашел на территорию.

Компания в рамках контракта с мэрией ремонтирует тротуар от дома Севастьянова до ул. Толмачева. Качество ремонта от фирмы, пропагандирующей бережное обращение с общественными пространствами, вызвало вопросы: участок возле резиденции губернатора перекопали полноcтью, не подавая при этом признаков увеличения темпов. Из-за того, что люди вынуждены обходить, от зеленой травы ничего не осталось.

Во время визита Орлова на проблемные объекты Железнодорожного района корреспондент URA.RU спросил про его отношение к ходу ремонта. «Там ведь уже восстановили половину [плитки]!» — удивился Орлов вопросу. Укладка плитки действительно началась утром 8 августа.

Плитку у дома Севастьянова начали укладывать 8 августа Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

«Сроки контракта не нарушены. Подрядчик там сильный. Понятно, что хотелось бы очень быстро все сделать во всем городе. И, наверное, жители в большей степени и жалуются из-за этого, что у нас очень масштабные работы по ремонту дорог, тротуаров [проводятся практически в одно время]», — предположил градоначальник. И тут же напомнил об успехах: «Если вы заметили, в этом году даже мост на Металлургов мы уже в конце июня запустили: вовремя провели конкурс, вовремя вышел подрядчик, качественно отработал. Также раньше срока запустили прямой ход по Луганской-Объездной…»

А когда рейд по ЖД-району завершился, Орлов по пути в мэрию остановился — чтобы увидеть, так ли все плохо у дома Севастьянова. «Газон никакого отношения к „Атому“ не имеет. В этом году мы не стали восстанавливать [дерн], раз поставили тротуар в ремонт. Газон мы [мэрия] здесь восстановим. И будет красиво. Люди по нему, естественно, ходить не будут, потому что мы пошире сделали тротуар — гранитный, хороший. Это к вопросу, все ли мы закатываем в асфальт. Конечно, нет. В каких-то видовых, знаковых пешеходных зонах делаем хорошую брусчатку», — отметил градоначальник.

Пока корреспондент общался с ним, в соцсети агентства пришел ответ от пресс-службы мэрии: новую плитку уложат ко Дню города (20 августа). А остальные работы завершат к 1 сентября.

Осмотрев площадку, Орлов не сел в машину, а решил добраться до мэрии пешком: «Нужно больше ходить — для здоровья полезно» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

На набережной разговор снова зашел про нелегальных торговцев, заполоняющих пространство по вечерам. Орлов предупредил: несмотря на постоянные рейды (с полицейскими начальниками он уже общался по этому поводу), рассчитывать на скорый результат не приходится. «Это как с вандализмом. Только мы подумаем, что его победили, тут же [нарушители] вылезают вновь» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

То, как проходит ремонт в Историческом сквере, Орлова также устраивает. «Вот так, кусочками, мы набережную [Городского пруда] сделаем», — прокомментировал мэр. О концепции ремонта другой стороны набережной (в конце 2021-го в конкурсе победила команда молодых архитекторов) никто не забыл: «Концепция — это то, чему мы будем следовать в ходе проектирования [работ]» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU