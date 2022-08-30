Путин гарантировал безопасность миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Это показатель перехода к мирной жизни на юге Украины

30 августа 2022 в 20:08 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин гарантировал безопасность на освобожденных территориях Донбасса и юга Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Накануне прибытия миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС президент РФ Владимир Путин гарантировал безопасность визита со стороны России. Он показал, что РФ контролирует ситуацию, что в стране есть опыт борьбы с терроризмом, комментируют политологи URA.RU встречу главы государства с руководителем Росгвардии Виктором Золотовым. При этом действия российских силовиков поддерживает население, что и позволяет налаживать мирную жизнь в Донбассе и на Юге Украины. Публичную часть встречи с Золотовым президент начал с вопроса об участии Росгвардии в специальной военной операции в Донбассе, о выстраивании взаимосвязи с Минобороны РФ и республик Донбасса, с республиканскими администрациями. Бойцы Росгвардии в координации со всеми структурами, участвуют и в боевых действиях, занимаются разминированием, отметил глава ведомства. «Росгвардейцы выполняют задачи по охране важных государственных объектов, объектов инфраструктуры, непосредственно коммуникационной инфраструктуры, обеспечивают гуманитарную безопасность: проведение грузов, сопровождение их. Также мы занимаемся медицинским обеспечением населения, оказываем медицинскую помощь населению», — сообщил Золотов. Глава Росгвардии Виктор Золотов доложил президенту РФ о выполнении задач в Донбассе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Он заметил, что росгвардейцы чувствуют «поддержку населения на освобожденных территориях». «Они понимают, что мы защищаем их право на мирную жизнь, а также счастливое детство их детей», — подчеркнул Золотов. Встреча Путина с Золотовым состоялась накануне старта миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию, которую фактически ежедневно обстреливают украинские военные. Визит экспертов на ЗАЭС запланирован на 31 августа — 3 сентября. Сегодня стало известно, что группа экспертов международного агентства по атомной энергии во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси прибыла в Киев и готовится отправиться в Запорожье. Для России особенно остро стоит вопрос обеспечения безопасности Запорожской АЭС Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил URA.RU, что Россия ждет приезда миссии и оценки происходящего. «Мы заинтересованы в этой миссии и давно ее ждем. Мы продолжим обращать внимание всей мировой общественности на безответственное поведение украинских военных, которые обстрелами ЗАЭС подвергают большой опасности этот объект и близлежащие территории, и даже более. Хотим надеяться, что эта миссия состоится», — заявил Песков. Российский президент, общаясь с руководителем Росгвардии показал, что вопросы безопасности на подконтрольных РФ территории для него имеют важное значение. И «на земле» они решены, полагает директор Центра общественно-политических исследований Владимир Евсеев. «Вопрос — будут или нет украинцы обстреливать ЗАЭС во время пребывания миссии МАГАТЭ», — пояснил политолог. Путин держит ситуацию на контроле, находится в курсе всего происходящего, а Росгвардия демонстрирует свою эффективность, пояснил замдиректора Института истории и политики МГПУ Владимир Шаповалов. Это важно, по словам эксперта, в свете диверсий и терактов со стороны националистов, которые происходят на освобожденных территориях. «Волна террора» требует усиления безопасности на инфраструктурных объектах, в местах скопления людей (тем более что впереди, помимо миссии МАГАТЭ, 1 сентября, референдумы о вхождении в состав России), считает Шаповалов. «На Росгвардию выпадает задача обеспечения безопасности. Против России действуют террористическими методами. Президент посылает мощный сигнал, что Россия имеет богатый трагический опыт борьбы с терроризмом, и нас не получится запугать», — отметил Шаповалов. Новость по теме В Кремле ждут миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС Это сигнал и жителям России и освобожденных территорий, полагают эксперты. Заявления Киева о контрнаступлении на Юге Украины, о намерении вернуть свои бывшие территории, включая Крым и Севастополь, вызывают тревожность в обществе, так как «вбрасываются чуть ли не апокалиптические сценарии», пояснил эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин. «Путину необходимо показать, что у российских силовых структур все под контролем, что задачи СВО выполняются в плановом режиме», — объяснил политолог. Росгвардия обеспечивает налаживание мирной жизни на освобожденных территориях, отметил руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. И для власти важно, чтобы «эта жизнь была по-настоящему мирной», подчеркнул политолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Накануне прибытия миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС президент РФ Владимир Путин гарантировал безопасность визита со стороны России. Он показал, что РФ контролирует ситуацию, что в стране есть опыт борьбы с терроризмом, комментируют политологи URA.RU встречу главы государства с руководителем Росгвардии Виктором Золотовым. При этом действия российских силовиков поддерживает население, что и позволяет налаживать мирную жизнь в Донбассе и на Юге Украины. Публичную часть встречи с Золотовым президент начал с вопроса об участии Росгвардии в специальной военной операции в Донбассе, о выстраивании взаимосвязи с Минобороны РФ и республик Донбасса, с республиканскими администрациями. Бойцы Росгвардии в координации со всеми структурами, участвуют и в боевых действиях, занимаются разминированием, отметил глава ведомства. «Росгвардейцы выполняют задачи по охране важных государственных объектов, объектов инфраструктуры, непосредственно коммуникационной инфраструктуры, обеспечивают гуманитарную безопасность: проведение грузов, сопровождение их. Также мы занимаемся медицинским обеспечением населения, оказываем медицинскую помощь населению», — сообщил Золотов. Он заметил, что росгвардейцы чувствуют «поддержку населения на освобожденных территориях». «Они понимают, что мы защищаем их право на мирную жизнь, а также счастливое детство их детей», — подчеркнул Золотов. Встреча Путина с Золотовым состоялась накануне старта миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию, которую фактически ежедневно обстреливают украинские военные. Визит экспертов на ЗАЭС запланирован на 31 августа — 3 сентября. Сегодня стало известно, что группа экспертов международного агентства по атомной энергии во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси прибыла в Киев и готовится отправиться в Запорожье. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил URA.RU, что Россия ждет приезда миссии и оценки происходящего. «Мы заинтересованы в этой миссии и давно ее ждем. Мы продолжим обращать внимание всей мировой общественности на безответственное поведение украинских военных, которые обстрелами ЗАЭС подвергают большой опасности этот объект и близлежащие территории, и даже более. Хотим надеяться, что эта миссия состоится», — заявил Песков. Российский президент, общаясь с руководителем Росгвардии показал, что вопросы безопасности на подконтрольных РФ территории для него имеют важное значение. И «на земле» они решены, полагает директор Центра общественно-политических исследований Владимир Евсеев. «Вопрос — будут или нет украинцы обстреливать ЗАЭС во время пребывания миссии МАГАТЭ», — пояснил политолог. Путин держит ситуацию на контроле, находится в курсе всего происходящего, а Росгвардия демонстрирует свою эффективность, пояснил замдиректора Института истории и политики МГПУ Владимир Шаповалов. Это важно, по словам эксперта, в свете диверсий и терактов со стороны националистов, которые происходят на освобожденных территориях. «Волна террора» требует усиления безопасности на инфраструктурных объектах, в местах скопления людей (тем более что впереди, помимо миссии МАГАТЭ, 1 сентября, референдумы о вхождении в состав России), считает Шаповалов. «На Росгвардию выпадает задача обеспечения безопасности. Против России действуют террористическими методами. Президент посылает мощный сигнал, что Россия имеет богатый трагический опыт борьбы с терроризмом, и нас не получится запугать», — отметил Шаповалов. Это сигнал и жителям России и освобожденных территорий, полагают эксперты. Заявления Киева о контрнаступлении на Юге Украины, о намерении вернуть свои бывшие территории, включая Крым и Севастополь, вызывают тревожность в обществе, так как «вбрасываются чуть ли не апокалиптические сценарии», пояснил эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин. «Путину необходимо показать, что у российских силовых структур все под контролем, что задачи СВО выполняются в плановом режиме», — объяснил политолог. Росгвардия обеспечивает налаживание мирной жизни на освобожденных территориях, отметил руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. И для власти важно, чтобы «эта жизнь была по-настоящему мирной», подчеркнул политолог.