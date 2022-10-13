Россия пересмотрит отношения с Западом из-за Крымского моста

Условия буду жестче, чем ранее

13 октября 2022 в 17:12 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин обсудил условия зерновой сделки с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия готова пересмотреть условия зерновой сделки, на которой настаивал Запад. Это связано с тем, что именно по транспортному коридору, через который вывозится продовольствие из украинских портов, в Европу была направлена взрывчатка для теракта на Крымском мосту, комментируют политологи URA.RU переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана 13 октября. По словам экспертов, теракт еще раз показал, что Украина и Запад игнорировали условия зерновой сделки. Встреча президентов Путина и Эрдогана состоялась в рамках саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который проходит в Астане. По словам российского лидера, все договоренности между Россией и Турцией исполняются. В том числе по строительству АЭС «Аккую»: Путин пообещал, что первый энергоблок будет запущен уже в мае 2023 года, к 100-летию Турецкой республики. За последний месяц президенты Турции и России встречаются уже во второй раз Фото: kremlin.ru Путин подчеркнул, что поставки газа через Турцию идут в полном объеме и без сбоев. «Мы осуществляем транзит в европейские страны. Турция оказалась самым надежным посредником для этих поставок. Хотя „Турецкий поток“ и пытались взорвать на территории РФ. Если Турция заинтересована, мы готовы рассмотреть возможность строительства еще одного газопровода и создания в Турции газораспределительного хаба. Это была бы площадка не только для поставок, но и для определения цены. Мы могли бы регулировать цены на рыночном уровне без всякой политической окраски», — отметил президент России. Высоко оценил Путин усилия Эрдогана по реализации зерновой сделки. «Благодаря вашим усилиям мы реализуем сделку, связанную с вывозом украинского зерна на внешние рынки. Те страны, которые получают его, благодарны вам за это. Правда не все бедные страны получают это зерно», — заметил Путин. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган настаивает на продлении зерновой сделки Фото: depositphotos.com Эрдоган заявил, что «важно укрепить и продолжить стамбульское соглашение». «Мы полны решимости, чтобы зерновая продукция и удобрения были поставлены в малоразвитые страны. Для нас они имеют более важное значение, нежели развитые страны. Если мы осуществим это, мы можем изменить баланс [продовольствия] в пользу этих стран. Эти шаги России и Турции, уверен, обеспокоят некоторые страны, но мы полны решимости», — заявил президент Турции. Предыдущая встреча президентов Путина и Эрдогана состоялась ровно месяц назад в Самарканде на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). А договоренности по зерновой сделке они достигли еще в июне. Она предполагает вывоз украинского продовольствия в беднейшие страны мира. При этом одним из условий сделки было снятие санкций с российских судов с продовольствием и удобрениями, задержанных в морских портах европейских стран. Однако, по факту, как неоднократно заявлял Путин, до Африки дошло менее 5% продовольствия, все остальное отправилось в Европу, а санкции с российских судов так и не были сняты. В связи с этим еще в начале сентября постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил о том, что зерновая сделка может прекратить свое действие в ноябре. Между тем угроза закрытия зернового коридора по Черному морю со стороны России максимально увеличилась: именно по нему, вероятно, была из Одессы вывезена взрывчатка, предназначенная для теракта на Крымском мосту 8 октября, убежден завлабораторией геополитических исследований Института географии РАН Владимир Колосов. Это, по мнению эксперта, повод для президента Путина изменить условия сделки или аннулировать ее. «Информация, полученная ФСБ о передвижении взрывчатки из порта Одессы в Болгарию и далее — это аргумент для закрытия зернового коридора. Для России эта ситуация может стать попыткой вернуться к переговорам и добиться решения о вывозе в том числе российского зерна, поскольку у нас в этом году рекордный урожай, и мы в этом заинтересованы. Теракт на Крымском мосту может заставить Россию серьезно изменить условия зерновой сделки Фото: CC BY-SA 3.0, VMorozoff — Wikimapia Принять это решение Запад может из-за усугубления ситуации на рынке зерна и отношений со странами третьего мира [которое последует в случае закрытия коридора]», — полагает политолог. Похожей позиции придерживается кандидат исторических наук, политолог и публицист Станислав Хатунцев. Он также считает, что для России вопрос продления работы зернового коридора стоит остро из-за его использования для переправки взрывчатки из Украины в Россию. И теракт на Крымском мосту для президента Путина стал толчком для принятия решительных [военных] действий. «Взрывчатка, очевидно, прошла по зерновому коридору, морским путем», — полагает Хатунцев. Все это требует возобновления переговоров между Россией и Западом. Для Путина президент Эрдоган остается «своеобразным мостиком» между ними, считает доцент Департамента политологии факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финуниверситета при правительстве РФ Дмитрий Ежов. «Массированные ракетные удары по Украине на этой неделе — это не следствие военное агрессии, это вынужденный ответ на теракт на Крымский мост. Кроме того, за последние дни в России предотвращено несколько терактов, за которыми стоят украинские спецслужбы. Россия готова и дальше вести переговоры. Это единственное государство, которое не заинтересовано в продолжении эскалации конфликта, которое готово идти навстречу и решать вопрос о стабилизации ситуации», — отметил Ежов. Новость по теме Россия допустила выход из сделки по экспорту зерна С начала российской спецоперации в Донбассе и на Украине Эрдоган выступал наиболее продуктивным посредником. По его инициативе в конце марта состоялся стамбульский раунд переговоров между конфликтующими сторонами (после этого Украина вышла из переговорного процесса). В начале октября турецкая сторона предложила провести в Стамбуле саммит «пятерки» — России, США, Великобритании, Германии и Франции. Содержательные переговоры могут быть только с Вашингтоном, убежден директор Института политических исследований Сергей Марков. Путин поддерживает инициативу Эрдогана организовать встречу. Но к этому Запад подтолкнет только жесткая реакция России на все угрозы и агрессию, резюмировал политолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия готова пересмотреть условия зерновой сделки, на которой настаивал Запад. Это связано с тем, что именно по транспортному коридору, через который вывозится продовольствие из украинских портов, в Европу была направлена взрывчатка для теракта на Крымском мосту, комментируют политологи URA.RU переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана 13 октября. По словам экспертов, теракт еще раз показал, что Украина и Запад игнорировали условия зерновой сделки. Встреча президентов Путина и Эрдогана состоялась в рамках саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который проходит в Астане. По словам российского лидера, все договоренности между Россией и Турцией исполняются. В том числе по строительству АЭС «Аккую»: Путин пообещал, что первый энергоблок будет запущен уже в мае 2023 года, к 100-летию Турецкой республики. Путин подчеркнул, что поставки газа через Турцию идут в полном объеме и без сбоев. «Мы осуществляем транзит в европейские страны. Турция оказалась самым надежным посредником для этих поставок. Хотя „Турецкий поток“ и пытались взорвать на территории РФ. Если Турция заинтересована, мы готовы рассмотреть возможность строительства еще одного газопровода и создания в Турции газораспределительного хаба. Это была бы площадка не только для поставок, но и для определения цены. Мы могли бы регулировать цены на рыночном уровне без всякой политической окраски», — отметил президент России. Высоко оценил Путин усилия Эрдогана по реализации зерновой сделки. «Благодаря вашим усилиям мы реализуем сделку, связанную с вывозом украинского зерна на внешние рынки. Те страны, которые получают его, благодарны вам за это. Правда не все бедные страны получают это зерно», — заметил Путин. Эрдоган заявил, что «важно укрепить и продолжить стамбульское соглашение». «Мы полны решимости, чтобы зерновая продукция и удобрения были поставлены в малоразвитые страны. Для нас они имеют более важное значение, нежели развитые страны. Если мы осуществим это, мы можем изменить баланс [продовольствия] в пользу этих стран. Эти шаги России и Турции, уверен, обеспокоят некоторые страны, но мы полны решимости», — заявил президент Турции. Предыдущая встреча президентов Путина и Эрдогана состоялась ровно месяц назад в Самарканде на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). А договоренности по зерновой сделке они достигли еще в июне. Она предполагает вывоз украинского продовольствия в беднейшие страны мира. При этом одним из условий сделки было снятие санкций с российских судов с продовольствием и удобрениями, задержанных в морских портах европейских стран. Однако, по факту, как неоднократно заявлял Путин, до Африки дошло менее 5% продовольствия, все остальное отправилось в Европу, а санкции с российских судов так и не были сняты. В связи с этим еще в начале сентября постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил о том, что зерновая сделка может прекратить свое действие в ноябре. Между тем угроза закрытия зернового коридора по Черному морю со стороны России максимально увеличилась: именно по нему, вероятно, была из Одессы вывезена взрывчатка, предназначенная для теракта на Крымском мосту 8 октября, убежден завлабораторией геополитических исследований Института географии РАН Владимир Колосов. Это, по мнению эксперта, повод для президента Путина изменить условия сделки или аннулировать ее. Принять это решение Запад может из-за усугубления ситуации на рынке зерна и отношений со странами третьего мира [которое последует в случае закрытия коридора]», — полагает политолог. Похожей позиции придерживается кандидат исторических наук, политолог и публицист Станислав Хатунцев. Он также считает, что для России вопрос продления работы зернового коридора стоит остро из-за его использования для переправки взрывчатки из Украины в Россию. И теракт на Крымском мосту для президента Путина стал толчком для принятия решительных [военных] действий. «Взрывчатка, очевидно, прошла по зерновому коридору, морским путем», — полагает Хатунцев. Все это требует возобновления переговоров между Россией и Западом. Для Путина президент Эрдоган остается «своеобразным мостиком» между ними, считает доцент Департамента политологии факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финуниверситета при правительстве РФ Дмитрий Ежов. «Массированные ракетные удары по Украине на этой неделе — это не следствие военное агрессии, это вынужденный ответ на теракт на Крымский мост. Кроме того, за последние дни в России предотвращено несколько терактов, за которыми стоят украинские спецслужбы. С начала российской спецоперации в Донбассе и на Украине Эрдоган выступал наиболее продуктивным посредником. По его инициативе в конце марта состоялся стамбульский раунд переговоров между конфликтующими сторонами (после этого Украина вышла из переговорного процесса). В начале октября турецкая сторона предложила провести в Стамбуле саммит «пятерки» — России, США, Великобритании, Германии и Франции. Содержательные переговоры могут быть только с Вашингтоном, убежден директор Института политических исследований Сергей Марков. Путин поддерживает инициативу Эрдогана организовать встречу. Но к этому Запад подтолкнет только жесткая реакция России на все угрозы и агрессию, резюмировал политолог.