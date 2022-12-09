Власти России изменили подход к поддержке рынка ипотеки

Доступность льготной ипотеки для россиян влияет на экономику, отмечают эксперты Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Российские власти изменили подход к поддержке рынка ипотеки, чтобы избежать проблем в строительной отрасли и спада в экономике. Так объяснили эксперты URA.RU продление правительством РФ трех госпрограмм льготных ипотечных кредитов. По словам аналитиков, дешевая ипотека стимулируют спрос на жилье.

Правительство РФ последние полгода различными способами пытается сохранить для россиян возможность покупать недвижимость с помощью кредитов. 22 июня премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до 7%. 18 августа на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» в Тамбове глава правительства объявил о том, что программа льготных ипотечных кредитов для постройки или покупки жилья на селе стала бессрочной. 17 октября кабинет министров продлил программу «Семейная ипотека». 8 декабря Мишустин заявил о продлении до 2030 года программы «Дальневосточная ипотека». Сейчас в кабинете министров активно обсуждается возможность продления льготной ипотеки на 2023 год.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин за полгода сообщил о продлении трех льготных ипотечных программ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Эксперты отмечают, что условиях санкционного давления на экономику госпрограммы стали драйверами ипотечного рынка. Других вариантов решения жилищного вопроса в условиях падения реальных доходов у россиян нет.

Российским властям приходится таким способом поддерживать рынок недвижимости, иначе в строительной отрасли и в экономике в целом начнутся серьезные проблемы, объясняет вице-президент ассоциации «НП „Опора“» Евгений Шлеменков. По его словам, сегодня около 70% сделок на рынке недвижимости заключается с участием ипотечных займов.

Строительная сфера обладает мультипликативным эффектом, напоминают эксперты Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

«Когда началась спецоперация, произошел всплеск спроса на недвижимость, стоимость квадратного метра возросла. Затем рынок ипотеки сжался из-за недальновидной политики застройщиков, которые не хотели уступать в цене. Цены повысили и производители стройматериалов. Если не продлить ипотеку, то начнутся проблемы в отрасли. А это проблемы нескольких миллионов россиян, которые работают на стройках.

За одним работающим на стройке стоит 40 человек в смежных отраслях. Власти понимают, если не поддержать строительство, то экономика не будет развиваться», — пояснил эксперт.

В России сейчас около 70% сделок в сфере недвижимости заключается с участием ипотечных займов, уточняют эксперты Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Ипотека по льготным программам стимулирует рост всей российской экономики, поддерживает точку зрения директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. «Льготные ипотечные программы активизируют покупку жилья. Есть спрос, а значит развивается жилищное строительство. Эта сфера дает мультипликативный эффект — тянет за собой металлургическую отрасль, влияет на увеличение производства стройматериалов, создание рабочих мест и повышение доходов россиян», — уточнил собеседник.

Госпрограммы льготных ипотек, которые в последние месяцы продлевает Мишустин, удерживают строительный комплекс от серьезного спада, подтверждает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. «С падением реальных доходов населения снизилась потребность в кредитах. Людям сложно включаться в ипотечные программы, поэтому реальной альтернативой является субсидирование ипотеки со стороны государства», — резюмировал профессор.