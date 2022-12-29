Тюменские слухи: чиновники удивили мобилизованных

О депутате -бегуне, разборках в ЛДПР и перспективах Кухарука. Выпуск 1004

30 декабря 2022 в 08:40 Размер текста - 17 +

А вы готовы к Новому году? фото: коллаж URA.RU Рассказывают, что один заместителей губернатора Александра Моора в скором времени покинет регион, уйдя на повышение. А в это время в рядах ЛДПР в Тюменской области грядут чистки — партия избавляется от внутренней оппозиции. Кроме того, в предновогодних «Слухах»: в правительстве ищут растратчиков, силовики готовятся к всплеску преступлений, в Тюмени подешевели проститутки. «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Cлухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. У Моора могут забрать одного заместителя Губернатору придется искать нового ключевого сотрудника Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Желтом доме ходит слух, что один из заместителей губернатора Тюменской области Александра Моора может уйти на повышение в следующем году. Якобы чиновник (чье имя пока не называется), вошел в шорт-лист кандидатов на замещение должности главы одного из регионов. «В 2023 году обещают новый „губернаторопад“, и один из замов Моора уже готовится к переводу. А вот мэра Тюмени Руслана Кухарука, которого весь последний год сватают на губернаторство то на Чукотку, то в Башкортостан, кажется удалось отбить — останется на родине», — передают инсайдеры. Вакансия в тюменском правительства оказалась «технической» Шепчутся, что вакансия на пост главы регионального комитета по делам национальностей, размещенная на одном из сайтов объявлений, носит технический характер. Якобы она появилась «для вида», ну и для расширения кадрового резерва чиновников. «Говорят, что у губернатора Александра Моора и его профильного зама Павла Белявского уже есть кандидат. Вряд ли топ-чиновника будут по объявлениям искать», — посмеиваются сплетники. В правительственных департаментах ищут растратчиков Елена Майер взяла на контроль расходы подчиненных Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Поговаривают, что после скандала с закупкой элитного новогоднего банкета «Центром русской культуры» Тюмени (которая после поднявшейся шумихи была отменена), департамент культуры области начал массовые проверки нецелевого расходования бюджетных средств во всех подведомственных ему подразделениях. И глядя на активность коллег, такую же работу инициировали и в ряде других управлений правительства. «Елена Майер (глава депкультуры области — прим.ред.) дала распоряжение прошерстить расходы подчиненных учреждений и посмотреть, не решили ли они под конец года потратить казенные средства на свои развлечения. Пока проверки неофициальные, но если что-то вскроется, то руководителям грозит расправа, вплоть до увольнения и привлечения силовых структур. В чем-чем, а в таких вопросах Елена Владимировна строга, и самоуправства сотрудникам не прощает», — делятся источники. Сотрудники тюменского правительства отказались праздника из солидарности Поговаривают, что сотрудники департамента имущественных отношений Тюменской области отказались от новогодних корпоративов из солидарности к военнослужащим, участвующим в спецоперации. Якобы, утверждают сплетники, руководство в лице директора департамента Андрея Киселева объявило, что в этом году праздника не будет. «Никто в коллективе не расстроился, многие все понимают. Вроде как средства, запланированные на банкет, пустят на выплату премий. А салаты можно поесть и на обед, в кабинетах, пока начальство не видит», — делятся сплетники. Тюменская мэрия объявила войну подрядчикам Руслан Кухарук строго проверяет качество работ Фото: Денис Моргунов © URA.RU В коридорах городской администрации ходят слухи, что некоторые чиновники, приближенные к главе мэрии Руслану Кухаруку, нашли способ сэкономить бюджетные деньги, не выплачивая средства подрядчикам. По словам слухачей, в мэрии стали более строго проверять работу частников. «Практика невыплаты за некачественно-сделанную работу была всегда, но в этом году приобрела, наверное, рекордные масштабы. Зима еще только началась, а денег удержано уже свыше 10 млн рублей. Это знак всем подрядчикам, что времена щедрости прошли. Теперь будет по-другому», — делятся сплетники. В курилках администрации автором инициативы называют мэра, а главными исполнителями — его замов Владимира Кильтау и Петра Вагина. Мэр Тюмени ломает стереотипы В Желтом доме шепчутся о том, что глава Тюмени Руслан Кухарук удивил коллег своим неофициальным интервью на одной из радиостанций города. Мол, с ведущими эфира и радиослушателями на этот раз он поделился не очередными достижениями мэрии, а подробностями личной жизни. «Обычно у региональных чиновников давать такие интервью не принято. Так что Кухарук, можно сказать, ломает стереотипы. Возможно, в Тюменской области это превратится в некий тренд. Ждем подобного шага от мэра Тобольска Максима Афанасьева», — судачат слухачи. Лидер тюменской оппозиции продолжит чистки в партии Владимир Сысоев избавляется от внутрипартийной оппозиции Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU По неподтвержденной информации, неформальный лидер либерал-демократов «тюменской матрешки» Владимир Сысоев анонсировал чистки в партийных рядах. Так, недавно со своего поста был уволен бывший координатор тюменского отделения ЛДПР Максим Новиков. «Задача — войти в электоральный цикл 2023 года без внутрипартийных оппозиционеров. Добро от лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, как говорят, Сысоев уже получил. Так что партию могут покинуть несколько членов, включая депутатов Тюменской облдумы и окружных заксобраний», — утверждают слухмейкеры. Спикер облдумы получил «номинацию» от коллег… Рассказывают, что некоторые депутаты Тюменской областной думы вовсю развлекаются, придумывая по итогам 2022 года шуточные номинации для коллег. Так, по мнению думских сплетников, «счастливчиком года» объявлен новый спикер регионального парламента Фуат Сайфитдинов. «Посудите сами. Избравшись в седьмой созыв облдумы Сайфитдинов не получил даже поста председателя комитета. Но после смерти спикера Сергея Корепанова, оказался настолько подходящей фигурой, что занял этот высокий пост», — объясняют свой выбор инсайдеры. …, а его бывший однопартиец признан «бегуном года» Сергей Романов получил «признание» бывших коллег Фото: Николай Бастриков © URA.RU При этом, «бегуном года» региональные парламентарии признали экс-депутата от «Единой России» Сергея Романов. Тот в сентябре внезапно отказался от мандата якобы из-за наличия зарубежных активов. «Судя по декларации, у Романова есть недвижимость в Испании и Таиланде, так что вряд ли он жалеет о выборе. Не исключено, что скоро и из России уедет, под солнышком лежать», — зубоскалят сплетники. В партиях не ждут перемен после выборов-2023 По словам сплетников, партийные деятели парламентских партий в Тюменской области скептично настроены к грядущим выборам в Тюменскую городскую думу и не ждут кардинального изменения состава представительного органа. «Думские старожилы настроены отсидеть еще следующий созыв. Из молодых пока сильных конкурентов не видно. Состав, конечно, видоизменится, но в процентом соотношении — незначительно», — сообщают партийные слухачи. Оппозиция монетизирует своих сторонников Ходят слухи, что один из крупных тюменских оппозиционных telegram-каналов выставили на продажу. Владелец готов расстаться со своей аудиторией за сумму с четырьмя нулями. «Предложения о покупке поступают в личку админам других пабликов, но желающих выложить несколько десятков тысяч рублей пока не нашлось. В целом, сейчас не то время, когда кто-то будет активно вкладываться в подобный контент, так что успех продавца под большим вопросом. Но есть совет: пусть предложит свой канал областным властям. К примеру, бывшие подчиненные Павла Белявского (замгубернатора Тюменской области — прим. ред.) в областном департаменте по общественным связям могли бы начать по чуть-чуть наполнять его провластной повесткой. Глядишь со временем и переманили бы подписчиков на другую сторону», — говорят слухачи. Тюменских силовиков ждет непростая неделя… Знающие люди поговаривают, что подчиненные начальника ГИБДД по Тюменской области Андрея Миллера готовятся к наплыву пьяных водителей. Мол, во время новогодних каникул число любителей нетрезвой езды в регионе традиционно кратно растет. Как и количество задержаний. «Сотрудников ДПС ждет «горячая» неделя. А ведь пьяные водители еще и часто провоцируют скандалы. Не исключено, что для разрешения каких-то конфликтов потребуется прямое вмешательство самого Миллера. Так что начальника областной ГИБДД вряд ли ждет полноценный отдых. Нужно всегда быть, как говорится, «на телефоне», — считают слухмейкеры. …, но и врачам будет не легче Медики ждут наплыва пациентов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Говорят, что директор областного департамента здравоохранения Наталья Логинова попросила подчиненных во время праздников не падать духом из-за огромного объема работы, который ждет их с 1 по 8 января. На новогодних каникулах, как правило, резко растет количество обращений в травмпункты. Да и другие заболевания часто обостряются. «Логинова решила воодушевить подчиненных перед праздниками. Сейчас тюменские врачи действительно работают на все 200%. Грипп, ОРВИ, коронавирус — борьба с ними идет постоянно. Праздники, естественно, добавят работы. Так что медикам действительно будет непросто», — считают слухачи. Жены мобилизованных атаковали поликлиники Как доносят сплетники, в тюменских поликлиниках назревает проблема с оказанием помощи горожанам, а именно — местами в очередях. Все дело в том, что члены семей мобилизованных тюменцев все чаще пытаются попасть к врачам, обойдя всех остальных страждущих. «Что ни день, то кто-то ругается в коридоре. Жены и матери мобилизованных считают, что их должны пропускать без очереди. Приходят даже туда, где все по записи, и все равно рвутся в кабинет, утверждая, что им так можно, у них мужчины страну защищают. Вроде и в перепалку вступать неудобно, но должна же и совесть быть. Это еще и приемы затягивает, врачам приходится вмешиваться и объяснять, что льгот по такой очередности в Тюмени не предусмотрено. Вот думаем, может обратиться к Наталье Логиновой (директор депздрава Тюменской области — прим. ред.), да попросить распорядиться, чтобы какие-то объявления на входе повесили? Работать невозможно», — сетуют инсайдеры. В Тюмени расплодились фиктивные управляющие компании Тюменские УК обслуживаю дома лишь фиктивно Фото: Денис Моргунов © URA.RU По информации инсайдеров, тюменские коммунальщики точат зуб на директора департамента жилищно-коммунального хозяйства региона Семена Тегенцева. По их словам, при нем в Тюмени якобы увеличилось число фиктивных управляющих компаний, которые значатся лишь на бумаге. «Можно назвать с десяток таких УК, которые по решению департамента назначают на обслуживание многоквартирных домов. Раньше такого в Тюменской области не было, — сетуют слухмейкеры. Крупный тюменский застройщик задабривает жильцов Поговаривают, что крупнейший в Тюмени застройщик задабривает своих жильцов после скандала с просроченными коммунальными платежами. Дело в том, что жильцы одного из популярных ЖК города уже несколько месяцев не получают квитанции за коммуналку и когда получат — неизвестно. «С сентября они не получали платежки, жалуются, недовольных — тьма. Звонили, писали, толку ноль. Выдадим, говорят в УК, квитанции после Нового года. И чтобы хоть как-то уважить и успокоить народ, сделали световую инсталляцию на одном из зданий во дворе. Получилось красиво и народ, вроде как поутих. Якобы, ну видно же, что стараются, можно и понять», — зубоскалят сплетники. Руководителю департамента городского хозяйства Владимиру Кильтау это на руку. Всю работу по благоустройству дворов выполняют за них застройщики и их подшефные УК. И красиво, и справедливо, смеются слухачи. Тюменские ТЦ не знают, как заманить покупателей В ТРЦ проблемы с посетителями после ухода известных брендов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Поговаривают, владельцы крупнейших тюменских торговых центров уже не знают, как заманить покупателей в опустевшие после ухода заграничных брендов магазины. В ход идут интриги и расследования, заигрывания с покупателями и подогрев интереса. «Выставляют фото закрытого магазина и предлагают тюменцам угадать, что же там откроется. «Все, конечно же, ждут открытия Zara, а не отечественных магазинов, коих за последние несколько месяцев расплодилось столько, что и не сосчитать. Не работает замануха, всем плевать, что там откроется. Но завлекать же народ как-то надо. А то прибыль у ТЦ заметно подумала, а как ее реанимировать — загадка», — пожимают плечами сплетники. Дачники Тюмени боятся рейдерского захвата За дачи под Тюменью развернулась война Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В среде тюменских садоводов шепчутся о скорой войне за дачные товарищества. Источники предполагают, что это может быть попытка рейдерского захвата. По мнению любителей поговорить, пробный шар — смена руководства в одном из СНТ на Салаирском тракте. Рокировка якобы произошла в 2022 году. «Человека обвинили в растратах, сместили, приписали незаконную продажу земельных участков. Появился новый — и сразу начал продвигать свои интересы и повышать плату за все, за что только можно. А в двух соседних СНТ тоже говорят, что кто-то ходит и сеет смуту — мол, надо менять председателя», — негромко обсуждают дачники. Тюменцы атаковали алкомаркеты из-за новых цен на водку Ходят слухи, что жители Тюмени скупают водку и коньяк из-за новых акцизов на крепкий алкоголь, которые начнут действовать с 1 января 2023 года. Мол, тюменцы хотят закупиться впрок. На этом фоне в местных алкомаркетах выстраиваются огромные очереди. «После Нового года будут действовать новые минимальные цены на водку и коньяк: 281 рубль и 517 рублей соответственно. Поэтому люди хотят „запрыгнуть в последний вагон“ и запастись крепким алкоголем по старым ценам. К тому же, впереди праздники», — отмечают слухмейкеры. Тюменские бары скупают самогон Бизнесмены подают посетителям нелегальный алкоголь Фото: Денис Моргунов © URA.RU В клубных стенах шепчутся, что для баров было принято решение покупать алкоголь у местных нелегальных производителей. «Бармен одного из заведений рассказал, что их директор расспрашивал сотрудников про контакты людей, делающих настойки дома через самогонные аппараты. Пытается найти аналог взамен импортным напиткам, которые уже почти иссякли, и чтоб дешевле было. Вряд ли это приведет к чему-то хорошему, если „самогонка“ окажется на барных стойках», — опасаются сплетники. Автошколы стали чаще обучать «по блату» Ходят слухи, что бизнесмены, владеющие тюменскими автошколами, намеренно не берут на работу инструкторов. Якобы это позволяет им иметь дополнительный заработок. «Говорят, что таким образом владельцы набивают цену на одно занятие, поскольку инструкторов мало, а кататься все хотят. Вот желающие и предлагают больше денег за часы вождения, чтобы не сидеть в очередях на учебный автомобиль неделями», — рассказывают источники. В Тюмени подешевела продажная любовь В тюменским проституткам иссяк поток клиентов Фото: Алексей Колчин © URA.RU В Тюмени ощутимо снизились цены на услуги девушек, которые готовы дарить мужчинам свое время и внимание за определенную плату. Подобный обвал удивляет даже источников, в обязанности которых входит наблюдение за этим рынком. «Даже и не помним, когда девочки и их руководство так сильно снижали цены. Прайс просел процентов на двадцать, не меньше. К примеру, те, кто раньше брал по 10 тысяч рублей, теперь согласны выезжать за восемь. Причина в оттоке клиентов. Но вот что стало поводом, пока непонятно. То ли нравственность у тюменцев резко повысилась, то ли экономическая ситуация так влияет. В любом случае, нас тенденция радует: проституция в России все же нелегальна», — сообщают инсайдеры. Тюменская порнозвезда может вернуться на малую родину Знающие люди поговаривают, что тюменская порнозвезда Лола Тейлор (Любовь Бушуева) в 2023 году может приехать в Ишим. По словам слухмейкеров, в городе она проведет несколько дней в качестве отпуска. «Тейлор регулярно бывает за границей, а вот в родном Ишиме не была уже много лет. Говорят, что в 2023 году она хочет провести микроотпуск в Тюменской области. Но анонсировать и афишировать свой визит, естественно, не станет, поскольку там живут не только поклонники ее творчества, но ярые ненавистники», — говорят слухачи. Cлухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Рассказывают, что один заместителей губернатора Александра Моора в скором времени покинет регион, уйдя на повышение. А в это время в рядах ЛДПР в Тюменской области грядут чистки — партия избавляется от внутренней оппозиции. Кроме того, в предновогодних «Слухах»: в правительстве ищут растратчиков, силовики готовятся к всплеску преступлений, в Тюмени подешевели проститутки. «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Cлухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. У Моора могут забрать одного заместителя В Желтом доме ходит слух, что один из заместителей губернатора Тюменской области Александра Моора может уйти на повышение в следующем году. Якобы чиновник (чье имя пока не называется), вошел в шорт-лист кандидатов на замещение должности главы одного из регионов. «В 2023 году обещают новый „губернаторопад“, и один из замов Моора уже готовится к переводу. А вот мэра Тюмени Руслана Кухарука, которого весь последний год сватают на губернаторство то на Чукотку, то в Башкортостан, кажется удалось отбить — останется на родине», — передают инсайдеры. Вакансия в тюменском правительства оказалась «технической» Шепчутся, что вакансия на пост главы регионального комитета по делам национальностей, размещенная на одном из сайтов объявлений, носит технический характер. Якобы она появилась «для вида», ну и для расширения кадрового резерва чиновников. «Говорят, что у губернатора Александра Моора и его профильного зама Павла Белявского уже есть кандидат. Вряд ли топ-чиновника будут по объявлениям искать», — посмеиваются сплетники. В правительственных департаментах ищут растратчиков Поговаривают, что после скандала с закупкой элитного новогоднего банкета «Центром русской культуры» Тюмени (которая после поднявшейся шумихи была отменена), департамент культуры области начал массовые проверки нецелевого расходования бюджетных средств во всех подведомственных ему подразделениях. И глядя на активность коллег, такую же работу инициировали и в ряде других управлений правительства. «Елена Майер (глава депкультуры области — прим.ред.) дала распоряжение прошерстить расходы подчиненных учреждений и посмотреть, не решили ли они под конец года потратить казенные средства на свои развлечения. Пока проверки неофициальные, но если что-то вскроется, то руководителям грозит расправа, вплоть до увольнения и привлечения силовых структур. В чем-чем, а в таких вопросах Елена Владимировна строга, и самоуправства сотрудникам не прощает», — делятся источники. Сотрудники тюменского правительства отказались праздника из солидарности Поговаривают, что сотрудники департамента имущественных отношений Тюменской области отказались от новогодних корпоративов из солидарности к военнослужащим, участвующим в спецоперации. Якобы, утверждают сплетники, руководство в лице директора департамента Андрея Киселева объявило, что в этом году праздника не будет. «Никто в коллективе не расстроился, многие все понимают. Вроде как средства, запланированные на банкет, пустят на выплату премий. А салаты можно поесть и на обед, в кабинетах, пока начальство не видит», — делятся сплетники. Тюменская мэрия объявила войну подрядчикам В коридорах городской администрации ходят слухи, что некоторые чиновники, приближенные к главе мэрии Руслану Кухаруку, нашли способ сэкономить бюджетные деньги, не выплачивая средства подрядчикам. По словам слухачей, в мэрии стали более строго проверять работу частников. «Практика невыплаты за некачественно-сделанную работу была всегда, но в этом году приобрела, наверное, рекордные масштабы. Зима еще только началась, а денег удержано уже свыше 10 млн рублей. Это знак всем подрядчикам, что времена щедрости прошли. Теперь будет по-другому», — делятся сплетники. В курилках администрации автором инициативы называют мэра, а главными исполнителями — его замов Владимира Кильтау и Петра Вагина. Мэр Тюмени ломает стереотипы В Желтом доме шепчутся о том, что глава Тюмени Руслан Кухарук удивил коллег своим неофициальным интервью на одной из радиостанций города. Мол, с ведущими эфира и радиослушателями на этот раз он поделился не очередными достижениями мэрии, а подробностями личной жизни. «Обычно у региональных чиновников давать такие интервью не принято. Так что Кухарук, можно сказать, ломает стереотипы. Возможно, в Тюменской области это превратится в некий тренд. Ждем подобного шага от мэра Тобольска Максима Афанасьева», — судачат слухачи. Лидер тюменской оппозиции продолжит чистки в партии По неподтвержденной информации, неформальный лидер либерал-демократов «тюменской матрешки» Владимир Сысоев анонсировал чистки в партийных рядах. Так, недавно со своего поста был уволен бывший координатор тюменского отделения ЛДПР Максим Новиков. «Задача — войти в электоральный цикл 2023 года без внутрипартийных оппозиционеров. Добро от лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, как говорят, Сысоев уже получил. Так что партию могут покинуть несколько членов, включая депутатов Тюменской облдумы и окружных заксобраний», — утверждают слухмейкеры. Спикер облдумы получил «номинацию» от коллег… Рассказывают, что некоторые депутаты Тюменской областной думы вовсю развлекаются, придумывая по итогам 2022 года шуточные номинации для коллег. Так, по мнению думских сплетников, «счастливчиком года» объявлен новый спикер регионального парламента Фуат Сайфитдинов. «Посудите сами. Избравшись в седьмой созыв облдумы Сайфитдинов не получил даже поста председателя комитета. Но после смерти спикера Сергея Корепанова, оказался настолько подходящей фигурой, что занял этот высокий пост», — объясняют свой выбор инсайдеры. …, а его бывший однопартиец признан «бегуном года» При этом, «бегуном года» региональные парламентарии признали экс-депутата от «Единой России» Сергея Романов. Тот в сентябре внезапно отказался от мандата якобы из-за наличия зарубежных активов. «Судя по декларации, у Романова есть недвижимость в Испании и Таиланде, так что вряд ли он жалеет о выборе. Не исключено, что скоро и из России уедет, под солнышком лежать», — зубоскалят сплетники. В партиях не ждут перемен после выборов-2023 По словам сплетников, партийные деятели парламентских партий в Тюменской области скептично настроены к грядущим выборам в Тюменскую городскую думу и не ждут кардинального изменения состава представительного органа. «Думские старожилы настроены отсидеть еще следующий созыв. Из молодых пока сильных конкурентов не видно. Состав, конечно, видоизменится, но в процентом соотношении — незначительно», — сообщают партийные слухачи. Оппозиция монетизирует своих сторонников Ходят слухи, что один из крупных тюменских оппозиционных telegram-каналов выставили на продажу. Владелец готов расстаться со своей аудиторией за сумму с четырьмя нулями. «Предложения о покупке поступают в личку админам других пабликов, но желающих выложить несколько десятков тысяч рублей пока не нашлось. В целом, сейчас не то время, когда кто-то будет активно вкладываться в подобный контент, так что успех продавца под большим вопросом. Но есть совет: пусть предложит свой канал областным властям. К примеру, бывшие подчиненные Павла Белявского (замгубернатора Тюменской области — прим. ред.) в областном департаменте по общественным связям могли бы начать по чуть-чуть наполнять его провластной повесткой. Глядишь со временем и переманили бы подписчиков на другую сторону», — говорят слухачи. Тюменских силовиков ждет непростая неделя… Знающие люди поговаривают, что подчиненные начальника ГИБДД по Тюменской области Андрея Миллера готовятся к наплыву пьяных водителей. Мол, во время новогодних каникул число любителей нетрезвой езды в регионе традиционно кратно растет. Как и количество задержаний. «Сотрудников ДПС ждет «горячая» неделя. А ведь пьяные водители еще и часто провоцируют скандалы. Не исключено, что для разрешения каких-то конфликтов потребуется прямое вмешательство самого Миллера. Так что начальника областной ГИБДД вряд ли ждет полноценный отдых. Нужно всегда быть, как говорится, «на телефоне», — считают слухмейкеры. …, но и врачам будет не легче Говорят, что директор областного департамента здравоохранения Наталья Логинова попросила подчиненных во время праздников не падать духом из-за огромного объема работы, который ждет их с 1 по 8 января. На новогодних каникулах, как правило, резко растет количество обращений в травмпункты. Да и другие заболевания часто обостряются. «Логинова решила воодушевить подчиненных перед праздниками. Сейчас тюменские врачи действительно работают на все 200%. Грипп, ОРВИ, коронавирус — борьба с ними идет постоянно. Праздники, естественно, добавят работы. Так что медикам действительно будет непросто», — считают слухачи. Жены мобилизованных атаковали поликлиники Как доносят сплетники, в тюменских поликлиниках назревает проблема с оказанием помощи горожанам, а именно — местами в очередях. Все дело в том, что члены семей мобилизованных тюменцев все чаще пытаются попасть к врачам, обойдя всех остальных страждущих. «Что ни день, то кто-то ругается в коридоре. Жены и матери мобилизованных считают, что их должны пропускать без очереди. Приходят даже туда, где все по записи, и все равно рвутся в кабинет, утверждая, что им так можно, у них мужчины страну защищают. Вроде и в перепалку вступать неудобно, но должна же и совесть быть. Это еще и приемы затягивает, врачам приходится вмешиваться и объяснять, что льгот по такой очередности в Тюмени не предусмотрено. Вот думаем, может обратиться к Наталье Логиновой (директор депздрава Тюменской области — прим. ред.), да попросить распорядиться, чтобы какие-то объявления на входе повесили? Работать невозможно», — сетуют инсайдеры. В Тюмени расплодились фиктивные управляющие компании По информации инсайдеров, тюменские коммунальщики точат зуб на директора департамента жилищно-коммунального хозяйства региона Семена Тегенцева. По их словам, при нем в Тюмени якобы увеличилось число фиктивных управляющих компаний, которые значатся лишь на бумаге. «Можно назвать с десяток таких УК, которые по решению департамента назначают на обслуживание многоквартирных домов. Раньше такого в Тюменской области не было, — сетуют слухмейкеры. Крупный тюменский застройщик задабривает жильцов Поговаривают, что крупнейший в Тюмени застройщик задабривает своих жильцов после скандала с просроченными коммунальными платежами. Дело в том, что жильцы одного из популярных ЖК города уже несколько месяцев не получают квитанции за коммуналку и когда получат — неизвестно. «С сентября они не получали платежки, жалуются, недовольных — тьма. Звонили, писали, толку ноль. Выдадим, говорят в УК, квитанции после Нового года. И чтобы хоть как-то уважить и успокоить народ, сделали световую инсталляцию на одном из зданий во дворе. Получилось красиво и народ, вроде как поутих. Якобы, ну видно же, что стараются, можно и понять», — зубоскалят сплетники. Руководителю департамента городского хозяйства Владимиру Кильтау это на руку. Всю работу по благоустройству дворов выполняют за них застройщики и их подшефные УК. И красиво, и справедливо, смеются слухачи. Тюменские ТЦ не знают, как заманить покупателей Поговаривают, владельцы крупнейших тюменских торговых центров уже не знают, как заманить покупателей в опустевшие после ухода заграничных брендов магазины. В ход идут интриги и расследования, заигрывания с покупателями и подогрев интереса. «Выставляют фото закрытого магазина и предлагают тюменцам угадать, что же там откроется. «Все, конечно же, ждут открытия Zara, а не отечественных магазинов, коих за последние несколько месяцев расплодилось столько, что и не сосчитать. Не работает замануха, всем плевать, что там откроется. Но завлекать же народ как-то надо. А то прибыль у ТЦ заметно подумала, а как ее реанимировать — загадка», — пожимают плечами сплетники. Дачники Тюмени боятся рейдерского захвата В среде тюменских садоводов шепчутся о скорой войне за дачные товарищества. Источники предполагают, что это может быть попытка рейдерского захвата. По мнению любителей поговорить, пробный шар — смена руководства в одном из СНТ на Салаирском тракте. Рокировка якобы произошла в 2022 году. «Человека обвинили в растратах, сместили, приписали незаконную продажу земельных участков. Появился новый — и сразу начал продвигать свои интересы и повышать плату за все, за что только можно. А в двух соседних СНТ тоже говорят, что кто-то ходит и сеет смуту — мол, надо менять председателя», — негромко обсуждают дачники. Тюменцы атаковали алкомаркеты из-за новых цен на водку Ходят слухи, что жители Тюмени скупают водку и коньяк из-за новых акцизов на крепкий алкоголь, которые начнут действовать с 1 января 2023 года. Мол, тюменцы хотят закупиться впрок. На этом фоне в местных алкомаркетах выстраиваются огромные очереди. «После Нового года будут действовать новые минимальные цены на водку и коньяк: 281 рубль и 517 рублей соответственно. Поэтому люди хотят „запрыгнуть в последний вагон“ и запастись крепким алкоголем по старым ценам. К тому же, впереди праздники», — отмечают слухмейкеры. Тюменские бары скупают самогон В клубных стенах шепчутся, что для баров было принято решение покупать алкоголь у местных нелегальных производителей. «Бармен одного из заведений рассказал, что их директор расспрашивал сотрудников про контакты людей, делающих настойки дома через самогонные аппараты. Пытается найти аналог взамен импортным напиткам, которые уже почти иссякли, и чтоб дешевле было. Вряд ли это приведет к чему-то хорошему, если „самогонка“ окажется на барных стойках», — опасаются сплетники. Автошколы стали чаще обучать «по блату» Ходят слухи, что бизнесмены, владеющие тюменскими автошколами, намеренно не берут на работу инструкторов. Якобы это позволяет им иметь дополнительный заработок. «Говорят, что таким образом владельцы набивают цену на одно занятие, поскольку инструкторов мало, а кататься все хотят. Вот желающие и предлагают больше денег за часы вождения, чтобы не сидеть в очередях на учебный автомобиль неделями», — рассказывают источники. В Тюмени подешевела продажная любовь В Тюмени ощутимо снизились цены на услуги девушек, которые готовы дарить мужчинам свое время и внимание за определенную плату. Подобный обвал удивляет даже источников, в обязанности которых входит наблюдение за этим рынком. «Даже и не помним, когда девочки и их руководство так сильно снижали цены. Прайс просел процентов на двадцать, не меньше. К примеру, те, кто раньше брал по 10 тысяч рублей, теперь согласны выезжать за восемь. Причина в оттоке клиентов. Но вот что стало поводом, пока непонятно. То ли нравственность у тюменцев резко повысилась, то ли экономическая ситуация так влияет. В любом случае, нас тенденция радует: проституция в России все же нелегальна», — сообщают инсайдеры. Тюменская порнозвезда может вернуться на малую родину Знающие люди поговаривают, что тюменская порнозвезда Лола Тейлор (Любовь Бушуева) в 2023 году может приехать в Ишим. По словам слухмейкеров, в городе она проведет несколько дней в качестве отпуска. «Тейлор регулярно бывает за границей, а вот в родном Ишиме не была уже много лет. Говорят, что в 2023 году она хочет провести микроотпуск в Тюменской области. Но анонсировать и афишировать свой визит, естественно, не станет, поскольку там живут не только поклонники ее творчества, но ярые ненавистники», — говорят слухачи. Cлухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.