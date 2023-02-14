Курганская чиновница бросила работу и стала астрологом

Она училась на физика и экономиста, работала журналистом, но призвание нашла в другом

15 февраля 2023 в 07:41 Размер текста - 17 +

Ведический астролог Ирэна Тетеревникова — частый гость на публичных мероприятиях в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший пресс-секретарь департамента Курганской области и главы Кетовского района (на тот момент Владимира Архипова, сейчас замгубернатора), Ирэна Тетеревникова набирает популярность в качестве астролога. Ее прогнозы печатает правительственная газета региона и иностранные СМИ, а бизнесмены спрашивают о благоприятных периодах для сделок. О чудесах, хейтерах и прогнозе на год для всей Курганской области — в интервью URA.RU. — Ирэна, ты работала журналистом на телевидении, а затем в пресс-службе правительства области. Почему ты решила сменить деятельность? Ирэна Тетеревникова заинтересовалась астрологией случайно, но именно в ней нашла ответы на свои вопросы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU — У меня была потрясающе интересная деятельность и до астрологии. Это ТВ, масштабные проекты, свои программы, одно восхождение на Эльбрус в честь юбилея Победы чего стоило. Я была единственной девушкой в команде покорителей и автором памятного фильма. Далее госслужба, где тоже работа с информацией и ее распространением, но уже по другую сторону. Я выполняла роль пресс-секретаря различных ведомств. Например, в департаменте природных ресурсов мы проводили чудесные экологические акции. Тема защиты природы меня всегда интересовала. Даже, когда я жила в Калининградской области, устроилась в местную газету и написала ряд статей о загрязнении Балтийского моря. — Почему выбрала астрологию? — Вот тут начинаются чудеса! В силу своей журналисткой природы я зачастую задавала себе простые вопросы, на которые у меня не было ответов. Их не давали ни моя деятельность, ни знания, полученные после двух высших образований: первое — физик, второе — национальная экономика. Вопросы типа — Где я? Зачем? Куда я иду? Почему в один день все сводки приходят про криминал и аварии, через неделю сплошь выставки и праздники? Откуда эти закономерности? В конце 2019-го случайно попала под акцию в соцсети: стать абитуриентом Академии Ведической астрологии, добавившись в друзья ее основателю. И я, не ведая того, отправила запрос (мне просто понравился какой-то пост). Дальше череда случайностей, в том числе — находится человек, который оплачивает все 1,5 года обучения. Благодарна ему и наставнику, который сразу сказал, что у меня явная предрасположенность к астрологии. И вот начинается пандемия, прикрываются многие виды деятельности, в том числе и моя прежняя работа. А у меня уже несколько месяцев обучения астрологии и первые клиенты! — Как отреагировали семья, коллеги, знакомые? — Ну, как вы думаете? Многие крутили у виска. Тогда астрологи еще не были столь популярны. Хотя, все новое — это хорошо забытое старое. Семья полностью поддержала и была в качестве первых испытуемых. Изучала их натальные карты, потом перешла на друзей, потом на знакомых. И когда поняла, что система безотказно работает, осмелилась брать незнакомых людей. Дистант, кстати, для меня незаменимая вещь. Он вообще не ограничивает в географии. Мои клиенты из самых разных стран (русскоязычное население). Астролог активно ведет странички в соцсетях, ее прогнозы печатают российские и зарубежные издания скрин: предоставила Ирэна Тетеревникова — В чем была сложность этой профессии? Что говоришь тем, кто не верит в такую работу, и хейтерам? — Сложность всегда в первом шаге. Для этого нужна определенная смелость. Особенно, когда почва неподготовленная. Вот так взять и заявить, что ты теперь астролог. Плюс, здесь огромный элемент ответственности. Несмотря на то, что астрология носит рекомендательный характер, ты всегда должен отвечать за свои слова и четко понимать, как это отразится на человеке в индивидуальной работе с ним. Я начала писать мировые прогнозы каждую неделю. Кстати, до всей этой истории политического разделения их активно публиковали в других странах. Болгария, например, делала это регулярно. К юбилею Курганской области я составила натальную карту региона. Тоже задачка та еще по сложности, без точных данных времени рождения и с использованием уже иной методологии. Это все и очень ответственно, и энергозатратно, и постоянно побуждает к новому изучению. Насчет веры, это самая прозрачная профессия, если можно так сказать. Неверующий может просто посмотреть мои посты и сопоставить прогноз уже по факту. Отмотать на поворотные даты и увидеть, что я предупреждала об этом и даже писала, как готовиться к таким событиям. Кстати, пока злобных комментариев — единицы. Я обязательно отвечаю и этим людям, и желаю им благополучия. Судя по всему, им его очень не хватает — благих намерений и мыслей. — Расскажи о необычных случаях в твоей практике. Общие прогнозы Ирэны Тетеревниковой публикуются в СМИ на бесплатной основе скрин: предоставила Ирэна Тетеревникова — Случаи самые разные, даже в кино такого не придумаешь. Не устаю восторгаться хитросплетениями жизни и судеб. Из тяжелого, например, был мужчина с неуравновешенной психикой. Консультация проходила дистанционно. Как я это поняла? По положению Луны в его натальной карте и еще ряду комбинаций. Редкий и в моей практике единственный случай. Таким людям очень сложно справляться с эмоциями. Даже пролечившись у психиатра, им требуется сильная энергетическая подпитка, многие находят ее в религии, другие уходят в медитации и т. п. Им важно постоянно подкачивать этот воздушный шарик под названием психическое состояние, иначе моментально окажешься на дне болота. — Кто чаще обращается за консультациями? — Я когда начинала заниматься астрологией предполагала, что основная аудитории это будут девушки от 17 до 47 лет. Но вышло, что в большинстве своем это мужчины. Среди них много бизнесменов. Им интересно предназначение, отношения, карьера. По вложению средств много коротких запросов. Это когда задаешь конкретный актуальный для тебя вопрос на данный момент времени, и срез положения планет четко дает ответ — да или нет и где нужно быть внимательным. Возрастает интерес к детской астрологии и в этом огромное количество плюсов. Главный, что после консультации ребенку дадут пойти по пути раскрытия своих истинных индивидуальных талантов. В общем, астрология — это о жизни в целом, и жизни каждого из нас. И изучать ее можно бесконечно. Чаще за советами к Ирэне обращаются мужчины, в том числе бизнесмены Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU — Как планируешь развиваться в этом направлении? — Я начала преподавать астрологию. У меня есть очень талантливая ученица в Тюмени. Планирую собрать группу из учеников и работать сообща. — Твой прогноз для Курганской области на 2023 год? И что ты рекомендуешь жителям региона? — Для области с осени 22-го года идет период планеты Раху (иллюзий и внезапных ситуаций). Особенно ощутимо его действие продлится до мая 23-го года. Это внезапные повороты, эмоциональный накал, «события, как снег на голову», новые задачи и ориентиры. Показаны неординарные решения, использование дара убеждения, могут дать результаты быстрые преобразования и проекты. Будут возможности показать себя другим. Важно контролировать эмоциональные вспышки, иметь благие цели, не поддаваться на иллюзии и обманы, особенно в партнерстве, избегать дел, в которых туманность. Наиболее аккуратным и осторожным следует быть во второй и третьей декаде апреля, особенно с взрывоопасными веществами. Остальную часть весны и лето в регионе будет контролировать Юпитер. Он воспитывает мораль, духовность. Вероятно подписание важных для области документов в сфере образования, жизнеобеспечения, социальных вопросов. Осенью, как и в стране в целом, регион замедлится. И будет проходить период масштабного урока через трудности и ограничения от кармической планеты Сатурн. Он учит смирению, приближает нас к пониманию законов мироздания. 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Бывший пресс-секретарь департамента Курганской области и главы Кетовского района (на тот момент Владимира Архипова, сейчас замгубернатора), Ирэна Тетеревникова набирает популярность в качестве астролога. Ее прогнозы печатает правительственная газета региона и иностранные СМИ, а бизнесмены спрашивают о благоприятных периодах для сделок. О чудесах, хейтерах и прогнозе на год для всей Курганской области — в интервью URA.RU. — Ирэна, ты работала журналистом на телевидении, а затем в пресс-службе правительства области. Почему ты решила сменить деятельность? — У меня была потрясающе интересная деятельность и до астрологии. Это ТВ, масштабные проекты, свои программы, одно восхождение на Эльбрус в честь юбилея Победы чего стоило. Я была единственной девушкой в команде покорителей и автором памятного фильма. Далее госслужба, где тоже работа с информацией и ее распространением, но уже по другую сторону. Я выполняла роль пресс-секретаря различных ведомств. Например, в департаменте природных ресурсов мы проводили чудесные экологические акции. Тема защиты природы меня всегда интересовала. Даже, когда я жила в Калининградской области, устроилась в местную газету и написала ряд статей о загрязнении Балтийского моря. — Почему выбрала астрологию? — Вот тут начинаются чудеса! В силу своей журналисткой природы я зачастую задавала себе простые вопросы, на которые у меня не было ответов. Их не давали ни моя деятельность, ни знания, полученные после двух высших образований: первое — физик, второе — национальная экономика. Вопросы типа — Где я? Зачем? Куда я иду? Почему в один день все сводки приходят про криминал и аварии, через неделю сплошь выставки и праздники? Откуда эти закономерности? В конце 2019-го случайно попала под акцию в соцсети: стать абитуриентом Академии Ведической астрологии, добавившись в друзья ее основателю. И я, не ведая того, отправила запрос (мне просто понравился какой-то пост). Дальше череда случайностей, в том числе — находится человек, который оплачивает все 1,5 года обучения. Благодарна ему и наставнику, который сразу сказал, что у меня явная предрасположенность к астрологии. И вот начинается пандемия, прикрываются многие виды деятельности, в том числе и моя прежняя работа. А у меня уже несколько месяцев обучения астрологии и первые клиенты! — Как отреагировали семья, коллеги, знакомые? — Ну, как вы думаете? Многие крутили у виска. Тогда астрологи еще не были столь популярны. Хотя, все новое — это хорошо забытое старое. Семья полностью поддержала и была в качестве первых испытуемых. Изучала их натальные карты, потом перешла на друзей, потом на знакомых. И когда поняла, что система безотказно работает, осмелилась брать незнакомых людей. Дистант, кстати, для меня незаменимая вещь. Он вообще не ограничивает в географии. Мои клиенты из самых разных стран (русскоязычное население). — В чем была сложность этой профессии? Что говоришь тем, кто не верит в такую работу, и хейтерам? — Сложность всегда в первом шаге. Для этого нужна определенная смелость. Особенно, когда почва неподготовленная. Вот так взять и заявить, что ты теперь астролог. Плюс, здесь огромный элемент ответственности. Несмотря на то, что астрология носит рекомендательный характер, ты всегда должен отвечать за свои слова и четко понимать, как это отразится на человеке в индивидуальной работе с ним. Я начала писать мировые прогнозы каждую неделю. Кстати, до всей этой истории политического разделения их активно публиковали в других странах. Болгария, например, делала это регулярно. К юбилею Курганской области я составила натальную карту региона. Тоже задачка та еще по сложности, без точных данных времени рождения и с использованием уже иной методологии. Это все и очень ответственно, и энергозатратно, и постоянно побуждает к новому изучению. Насчет веры, это самая прозрачная профессия, если можно так сказать. Неверующий может просто посмотреть мои посты и сопоставить прогноз уже по факту. Отмотать на поворотные даты и увидеть, что я предупреждала об этом и даже писала, как готовиться к таким событиям. Кстати, пока злобных комментариев — единицы. Я обязательно отвечаю и этим людям, и желаю им благополучия. Судя по всему, им его очень не хватает — благих намерений и мыслей. — Расскажи о необычных случаях в твоей практике. — Случаи самые разные, даже в кино такого не придумаешь. Не устаю восторгаться хитросплетениями жизни и судеб. Из тяжелого, например, был мужчина с неуравновешенной психикой. Консультация проходила дистанционно. Как я это поняла? По положению Луны в его натальной карте и еще ряду комбинаций. Редкий и в моей практике единственный случай. Таким людям очень сложно справляться с эмоциями. Даже пролечившись у психиатра, им требуется сильная энергетическая подпитка, многие находят ее в религии, другие уходят в медитации и т. п. Им важно постоянно подкачивать этот воздушный шарик под названием психическое состояние, иначе моментально окажешься на дне болота. — Кто чаще обращается за консультациями? — Я когда начинала заниматься астрологией предполагала, что основная аудитории это будут девушки от 17 до 47 лет. Но вышло, что в большинстве своем это мужчины. Среди них много бизнесменов. Им интересно предназначение, отношения, карьера. По вложению средств много коротких запросов. Это когда задаешь конкретный актуальный для тебя вопрос на данный момент времени, и срез положения планет четко дает ответ — да или нет и где нужно быть внимательным. Возрастает интерес к детской астрологии и в этом огромное количество плюсов. Главный, что после консультации ребенку дадут пойти по пути раскрытия своих истинных индивидуальных талантов. В общем, астрология — это о жизни в целом, и жизни каждого из нас. И изучать ее можно бесконечно. — Как планируешь развиваться в этом направлении? — Я начала преподавать астрологию. У меня есть очень талантливая ученица в Тюмени. Планирую собрать группу из учеников и работать сообща. — Твой прогноз для Курганской области на 2023 год? И что ты рекомендуешь жителям региона? — Для области с осени 22-го года идет период планеты Раху (иллюзий и внезапных ситуаций). Особенно ощутимо его действие продлится до мая 23-го года. Это внезапные повороты, эмоциональный накал, «события, как снег на голову», новые задачи и ориентиры. Показаны неординарные решения, использование дара убеждения, могут дать результаты быстрые преобразования и проекты. Будут возможности показать себя другим. Важно контролировать эмоциональные вспышки, иметь благие цели, не поддаваться на иллюзии и обманы, особенно в партнерстве, избегать дел, в которых туманность. Наиболее аккуратным и осторожным следует быть во второй и третьей декаде апреля, особенно с взрывоопасными веществами. Остальную часть весны и лето в регионе будет контролировать Юпитер. Он воспитывает мораль, духовность. Вероятно подписание важных для области документов в сфере образования, жизнеобеспечения, социальных вопросов. Осенью, как и в стране в целом, регион замедлится. И будет проходить период масштабного урока через трудности и ограничения от кармической планеты Сатурн. Он учит смирению, приближает нас к пониманию законов мироздания.